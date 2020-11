Drei weitere Schulen im Landkreis müssen wegen bestätigter Corona-Infektionen in den Schichtbetrieb wechseln. (Paul Zinken/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Kreisverwaltung meldet weitere Fälle von Corona-Infektionen, die sich auf den Schulbetrieb auswirken. An der Haupt- und Realschule Ritterhude sind drei Lehrkräfte und ein Schüler erkrankt, auch eine Lehrkraft der Grundschule Menckeschule in der Kreisstadt wurde positiv auf das Virus getestet. An der Grundschule Heilshorn liegt ebenfalls ein positives Testergebnis eines Schülers vor. Alle drei Schulen wechseln damit ab morgen in das Szenario B, also den Wechsel aus Präsenzunterricht in festen Gruppen sowie Homeschooling. Zudem liegen nach Mitteilung aus dem Kreishaus bei einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Osterholz-Scharmbeck mittlerweile vier bestätigte Infektionen von Bewohnern einer Wohngruppe vor. Auf Besuche dort müsse deshalb vorerst verzichtet werden.

Bei den betroffenen Schulen gebe es weitere Informationen über die jeweilige Schulleitung, zudem könne man sich unter www.landkreis-osterholz.de/corona im Bilde halten oder das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes (04791/ 9 30 29 00) nutzen.