Osterholzer Schulleitungen loben die Disziplin und das Verständnis der Schülerschaft im Umgang mit den Corona-Regeln. (Robert Michael/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Margarete Kloppenborg, die neue Schulleiterin der IGS, ist Mathematikerin. Und weil sie mit Zahlen umgehen kann, sah sie auch beizeiten kommen, was inzwischen für mittlerweile sechs Schulen kreisweit Gewissheit ist: das Szenario B. „Ich war gespannt, wie lange es dauern würde, bis wir in den wöchentlich geteilten Unterricht eintreten würden", sagt Kloppenborg. Weiterführende Schulen mit einem aktuellen Infektionsgeschehen, derzeit die Osterholzer IGS und die Waldschule in Schwanewede, müssen einen täglichen oder wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling in kleineren, festen Lerngruppen organisieren. Seitdem der Landkreis den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten hat, gilt zudem Maskenpflicht im Unterricht. Wie kommen die Schulen damit zurecht? Wir haben nachgefragt.

„Als Schulleitung ist uns in dieser Situation eine klare Kommunikation wichtig“, betont Margarete Kloppenborg. Es komme jetzt darauf an, adäquat und doch sensibel auf die anstehenden Herausforderungen zu reagieren. Die IGS informiert Schüler- und Elternschaft auf ihrer Webseite www.igs-ohz.de über die aktuellen Entwicklungen und deren Auswirkungen für den Schulbetrieb. Darüber hinaus werden Eltern und Schüler per E-Mail über nötige Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. „Ich lege daher allen ans Herz, morgens und nachmittags ihre E-Mails zu überprüfen“, rät Kloppenborg.

Kopfschmerzen und Müdigkeit

Am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck besteht bereits seit dem Frühjahr die Empfehlung, eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen, erläutert Schulleiterin Karin Bunsas. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass es anstrengend ist, den ganzen Tag im Unterricht die Nase-Mund-Bedeckung benutzen zu müssen“, sagt die Schulleiterin. Das gehe den Lehrkräften ebenso an die Substanz wie den Schülern. „Die Kolleginnen und Kollegen berichten vermehrt über Kopfschmerzen und Müdigkeit. Leider hilft auch das empfohlene Stoßlüften der Klassenräume dagegen nicht wirklich“, bedauert Bunsas.

Die Schulleiterin freut sich allerdings über das Verständnis und die Disziplin der Schülerschaft. „Als Schulleitung war es uns wichtig, die Notwendigkeit der Maßnahmen zu erläutern – und das Verhalten der Jugendlichen ist einwandfrei“, lobt Bunsas. Wer doch einmal versehentlich keine Mund-Nase-Bedeckung dabei habe, könne sie sich zum Selbstkostenpreis im Sekretariat abholen. Infos zum Unterricht in Zeiten von Corona stellt das Gymnasium auch auf seiner Homepage www.gymnasium-ohz.de zur Verfügung.

Gelassenheit an den Berufsbildenden Schulen (BBS). "Die Schülerinnen und Schüler hatten ihre Masken ohnehin schon seit Wochen dabei“, berichtet Jutta Finken, stellvertretende Schulleiterin. Das Verständnis für die Maßnahmen sei in der Schülerschaft sehr hoch. Wer seine Maske ganz vergessen habe, könne sich sowohl in der Haupt- wie auch in der Zweigstelle der BBS im Sekretariat eine Mund-Nase-Bedeckung besorgen. Zudem veröffentlicht die Schule auf ihrer Homepage unter dem Stichwort „Corona aktuell“ fortlaufend wichtige Informationen – auch über Covid-19-Fälle an der Schule. „Wir gehen in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt diesen Fällen nach um damit sicherzustellen, dass es zu keinen weiteren Übertragungen kommt“, betont Jutta Finken.

Seit Montag ist die neue Corona-Verordnung des Niedersächsischen Kultusministeriums in Kraft. Für Lehrkräfte und Schüler an weiterführenden Schulen bedeutet dies: Bei einer Inzidenz ab 50 (Szenario A) besteht Maskenpflicht im Unterricht. Es gibt klare Regelungen für den Wechsel in „geteilte Klassen“ (Szenario B) bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 100 in Kombination mit einer Infektion an einer Schule. Das Vorgehen gilt in der Regel für 14 Tage.