Im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck wurde jetzt eine 23-jährige Kreisstädterin vom Vorwurf des Betruges freigesprochen - weil offenbar der Zeuge der Täter war. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Aus allen Wolken fiel Anfang 2019 eine heute 23-jährige Kreisstädterin. Sie war wegen Betrugs angezeigt worden, war sich aber keiner Schuld bewusst. Es kam zum Prozess im Amtsgericht. Dort standen nun Strafrichterin Johanna Kopischke, Staatsanwältin und Verteidiger vor der Aufgabe, sich durch ein Täuschungsmanöver zu navigieren. Eine Verhandlung gab es dazu schon Anfang September 2020, eine zweite jetzt. Der Grund: In der September-Verhandlung konnte ein 28-jähriger Kreisstädter nicht als Zeuge gehört werden. Das war nun möglich.

Über Ebay-Kleinanzeigen waren zwei Tankgutscheine im Wert von 100 Euro und 50 Euro angeboten worden, die zusammen für 130 Euro verkauft werden sollten. Ein 43-Jähriger aus Grömitz wollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. „Das schien mir stimmig und war in meinen Augen okay“, sagte er in der ersten Verhandlung aus. Er zahlte, aber die Tankgutscheine kamen nicht an. Der Grömitzer hat nach eigenen Angaben den Anbieter mehrfach per Chat ersucht, die Scheine zu liefern. Ihm sei geantwortet worden, der Anbieter aber sei krank und liege im Krankenhaus in Freiburg. „Das wurde hinausgezögert. Ich habe nicht gedacht, dass das in die Hose gehen könnte.“ Ab Februar habe er dann nichts mehr gehört. „Ich warte bis heute auf meine Karten.“

Auch das Geld über Paypal zurückzubekommen, habe nicht geklappt, war die Erfahrung des 43-Jährigen. Paypal ist ein börsennotierter Betreiber eines Online-Bezahldienstes, der zur Begleichung von Mittel- und Kleinbeträgen zum Beispiel beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt werden kann. Die Identität des Kontos wird durch die E-Mail-Adresse des Paypal-Mitglieds definiert. Es gibt also keine Kontonummer.

130 Euro bekommen

Was die Angeklagte nicht bestritt, war, dass 130 Euro auf ihrem Konto gelandet waren. „Sie hat den Verkauf aber nicht getätigt“, sagte ihr Anwalt. Er ließ dann die Katze aus dem Sack. Der Gutschein-Verkäufer sei eben nicht seine Mandantin, so der Verteidiger. Vielmehr habe der 28-jährige Kreisstädter die Offerte gemacht. „Der schuldete meiner Mandantin noch 130 Euro. Er hat sie wissen lassen, dass er etwas verkauft habe für 130 Euro. Das Geld habe er auf ihr Konto überweisen lassen. Jetzt sei alles in Ordnung.“

Das Anhören des besagten Kreisstädters im Zeugenstand erwies sich als zäh. Richterin Kopischke fragte ihn, ob er über Ebay Geschäfte mache. „Ich möchte dazu nichts sagen“, war die Antwort. Die Frage, ob er Schulden bei der 23-Jährigen gehabt habe, beantwortete er mit einem Nein. Über sein Verhältnis zur Kreisstädterin sagte der 28-Jährige, sie sei nur die Freundin eines Freundes.

Für die Staatsanwältin stand schließlich fest, dass die Version des Verteidigers und seiner Mandantin der Wahrheit entsprach. Sie beantragte einen Freispruch. Dem schloss sich der Anwalt an. Er hatte der 23-Jährigen zuvor schon geraten, die 130 Euro zurückzuzahlen. Auch Strafrichterin Kopischke entschied auf einen Freispruch.