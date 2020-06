Die Teichstraße mit dem Scharmbecker Bach ist für viele Osterholz-Scharmbecker ein Juwel im Herzen der Kreisstadt. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Wilfried Pallasch will Taktgeber für die neue Teichstraße sein. Das machte der Vorsitzende der Bürgerfraktionsgruppe in der Sitzung des Planungsausschusses klar. Pallasch kritisiert unter anderem das Tempo bei der Neugestaltung am Scharmbecker Bach. Fortschritte seien nicht erkennbar. „Es wurde viel Geld investiert„, stellte er fest. “Es bringt uns aber nichts ein.“

Damit zielt er auf den Grundstückskauf der Städtischen Entwicklungsgesellschaft (Steg) ab. Das Unternehmen von Stadt und Volksbank hatte im Januar den dritten Grundstückskauf an der Straße abschließen können. Damit verfügt die Steg nun über die Grundstücke 14, 16 und 18 an der Straße.

Die Umgestaltung sei langfristig angelegt, wie Stefan Tietjen als Geschäftsführer der Steg versuchte, den Sitzungsteilnehmern klarzumachen. Der Erwerb der Grundstücke laufe seit Ende der 1990er-Jahre. Jegliche Hast sei fehl am Platze – auch gegenüber den Anwohnern. „Ich bin der Meinung, eine behutsame und sinnhafte Entwicklung eingeschlagen zu haben.“

Die Teichstraße soll parallel zum Umbau der Kirchenstraße eine neue Gestalt erhalten. Die Stadt will dazu einen Wettbewerb für die bauliche Umsetzung ausloben. Investoren sollen sich mit Planentwürfen und einem Gebot für die Fläche bewerben. Grundlagen des Wettbewerbs sollen vorab festgelegte, städtebauliche Rahmenbedingungen bilden, die Erkenntnisse aus einer städtebaulichen Studie von 2018 berücksichtigen. Am Ende erfolgt die Grundstücksvergabe an ein ausgewähltes Team aus Investor und Architekt, so die Idee. Stadt und Investor schließen zur Absicherung städtebaulicher Ziele einen städtebaulichen Vertrag. Auslobende des Wettbewerbs wäre die Steg.

Von Vorteil ist aus Sicht der Verwaltung, dass derartige Wettbewerbe nach der Städtebauförderrichtlinie auch förderfähig sind. Die Idee der Verwaltung und Steg ist, den Umbau an der Teichstraße mit den Grundstücken anzufangen, die bereits in städtischen Besitz sind. Auf ihnen sollen Gebäude entstehen, die Modellcharakter haben und Lust machen, auch die restliche Straße in ähnlicher Art und Weise umzugestalten.

Diese Idee ist nichts für die Linksfraktion, wie Thomas Krüger deutlich machte. Die Grundstücke müssten in einem Zug entwickelt werden. „Es muss ein Gesamtkonzept her“, forderte Krüger. Zudem erkenne er keinen dringlichen Handlungsbedarf, wie es Wilfried Pallasch suggeriere. Die Grundstücke sollten in der Hand der Steg bleiben.

Das Investorenmodell lehnt er ab, stattdessen müssten Erbpacht-Modelle her. Auch die längst vorgestellten Entwürfe des Gestaltungswettbewerbs von 2018 (wir berichten) seien nichts Gutes. „Ich kam mir damals vor wie bei Monopoly“, sagte Krüger. „Frei nach dem Motto: Setzt da mal was hin, und wir werden schon etwas bekommen.“ Ihm schweben zweckmäßige Gebäude vor, in denen der Wochenmarkt ebenso seinen Platz finde wie eine Freilichtbühne. Vorbild ist für ihn die Markthalle am Domshof in Bremen. Im Laufe der Beratung entwickelten die Sitzungsteilnehmer weitere Ideen. Daran änderte auch nichts die Ermahnung des Ausschussvorsitzenden Peter Schnaars. Der erinnert daran, dass konkrete Gestaltungsideen erst später im Bauverfahren eine Rolle spielen sollten. Dennoch sei es gut, darüber zu diskutieren, um auch nach außen zu zeigen, dass die Straße nicht in Vergessenheit gerate.

Wilfried Pallasch wurde zunehmend ungehalten. Er drückte aufs Tempo beim Neubau der Teichstraße, denn Gestaltungsideen seien bereits in vorangegangenen Sitzungen erörtert worden. „Die Debatte haben wir bereits geführt“, merkte er an und führte unter anderem den Punkt „Kleinteiligkeit“ an. „So läuft man Gefahr, dass man irgendwann wieder von vorn beginnt.“

Die CDU-Fraktion mit Brunhilde Rühl stärkte Pallasch den Rücken. „Wir waren 2018 sehr begeistert“, betonte sie und erinnerte an den Gestaltungswettbewerb und eine Präsentation im Haus am Markt. Es müsse endlich Bewegung in die Sache kommen. „Wir hatten eine Menge erwartet und geben der Bürgerfraktion Recht.“ Dann mischte sich Christdemokrat Michael Rolf-Pissarczyk (Bürgerfraktionsgruppe) in die Diskussion ein. „Wir sind schon deutlich weiter, als es sich der eine oder andere denkt“, betonte er.

Schon beim Gestaltungswettbewerb von 2018 habe es einen Planungsfavoriten gegeben. „Wir wollten zum Beispiel den Parkplatz verkleinern, sodass die Sicht in die Teichstraße attraktiver wird.“ Nun erwarte er, dass es auch umgesetzt werde. Rolf-Pissarczyk sprach sich für den von der Linksfraktion kritisierten Investorenwettbewerb aus. Das habe aus seiner Sicht nichts mit Treiben und Hetzen der Anwohner zu tun. „Und es hat erst recht nichts mit Monopoly zu tun“, sagte er. „Man kann die Steg nur auffordern, weiterzumachen.“

Die Idee, den Parkplatz zu verkleinern, gefällt Harry Schnakenberg vom Seniorenbeirat der Stadt überhaupt nicht. „Das ist eine Schnapsidee“, stellte er klar. Er plädiert stattdessen für eine Tiefgarage an gleicher Stelle. „Wir haben gar nicht genug Parkplätze in Osterholz-Scharmbeck.“ Die Tiefgarage könne als Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch die Innenstadt dienen. Der Teichstraße bescheinigte er "Flair“.

Stephan Dickel (SPD) und Anja Heuser (Grüne) sehen keinen Grund zur Eile. Statt „Verwaltungsbashing“ zu betreiben, sollte man zur Sachdebatte zurückkehren, machte Dickel klar. Die Grünen sehen das ähnlich. „Wir sind geduldiger“, betonte Anja Heuser. Sie stimmte Michel Rolf-Pissarczyk darin zu, den Parkplatz zu verkleinern. Zudem plädierte sie für „Mehrgenerationen-Wohnen“ an der Teichstraße. „Noch lieber als schnell möchten wir, dass es gut wird.“