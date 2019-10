Der neu gewählte Kreisvorstand der CDU im Landkreis Osterholz: Rainer A. Sekunde, Moritz Justin, Ippe Klaassen, Marie Jordan, Kristian Tangermann, Werner Musfeld und Pascal Holz (von links). (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Kristian Tangermann steht für weitere zwei Jahre an der Spitze des 600 Mitglieder zählenden CDU-Kreisverbandes Osterholz. Auf dem Kreisparteitag in Beckers Gasthaus wurde der Lilienthaler in seinem Amt bestätigt. Tangermann bekam auch Gegenwind zu spüren, denn von den 68 Mitgliedern im Saal stimmten 17 gegen ihn. Der Kreisvorsitzende nahm das Ergebnis sportlich-gelassen, über Gründe für die Ablehnung wollte er nicht spekulieren. „Als Kreisvorsitzender tritt man manchmal auch jemandem auf die Füße. Das spiegelt sich dann mit dem Kreuz auf dem Stimmzettel wider“, sagte Tangermann nach seiner Wahl.

Öffentliche Kritik an der Arbeit des Kreisvorsitzenden war am Montagabend nicht zu hören. Eine Rolle könnten die Querelen innerhalb der Osterholz-Scharmbecker CDU-Stadtratsfraktion gespielt haben, in deren Folge drei langjährige CDU-Fraktionsmitglieder plus ein FDP-Mann zur Bürgerfraktion gewechselt waren. Ein Parteiausschlussverfahren wurde daraufhin gegen die Abtrünnigen eingeleitet, doch das Osterholzer CDU-Parteigericht, dem Tangermann angehört, erklärte sich für befangen. Das gefiel offenbar nicht jedem. Der Fall liegt jetzt beim Parteigericht in Rotenburg/Wümme. Eine Entscheidung steht noch aus.

Die Osterholzer Christdemokraten richten den Blick nach vorne – und da stehen im Herbst 2021 die Kommunalwahlen in Niedersachsen auf dem Plan. Ziel der CDU sei es, sich für die Wahl des Kreistages und der Gemeinderäte im Landkreis Osterholz programmatisch und personell gut aufzustellen, sagte Tangermann. Anregungen für den anstehenden Wahlkampf lieferte der CDU-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft, Thomas Röwekamp, den die Osterholzer als Gastredner zu sich eingeladen hatten. Die CDU bildet seit der Wahl im Mai die stärkste Fraktion in der Bürgerschaft und stellt mit Frank Imhoff den Bürgerschaftspräsidenten. Zu den Leitlinien im Bremer Wahlkampf habe gehört, dass die CDU mit klarer Sprache und Abgrenzung zu den anderen Parteien aufgetreten sei und man sich auf wenige Themen und möglichst einfache Antworten konzentriert habe, berichtete Röwekamp.

Natürlich war auch die Landtagswahl in Thüringen am Vorabend des Kreisparteitages ein Thema, mit der Polarisierung zwischen Linke und AfD zulasten vor allem der CDU und SPD. Kristian Tangermann möchte den Erfolg der Linken in einem Bundesland von 1,7 Millionen Einwohnern bundespolitisch nicht überbewerten, ernst zu nehmen sei er jedoch allemal. Anders als im Westen werde die Linke in den sogenannten neuen Bundesländern als Partei der Mitte wahrgenommen, die vor Ort präsent sei, ähnlich der Rolle, die im Westen die Volksparteien übernehmen. Themen wie Nato-Austritt oder Vergesellschaftung würden im täglichen Leben der Menschen dort keine Rolle spielen. Auch im Landkreis Osterholz gehe es um die Frage, wie man es schaffen könne, die Menschen zu erreichen. Thomas Röwekamp lehnt eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ab, denn die wolle einen anderen Staat. Dagegen müsse man klare Kante zeigen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende warb für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bremen und dem Umland. Bei der Ansiedlung von Betrieben müsse die Region an einem Strang ziehen, ein gutes Beispiel sei das Gewerbegebiet, das die Stadt Achim und Bremen gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Auch der Wohnungsmarkt müsse regional betrachtet werden, Verbesserungsmöglichkeiten gebe es auch beim Öffentlichen Personennahverkehr und auch eine gemeinsame Krankenhausplanung sei sinnvoll.

Die weiteren Vorstandswahlen brachten dieses Ergebnis: Pascal Holz, Marie Jordan und Werner Musfeld sind stellvertretende Kreisvorsitzende, Rainer Sekunde bleibt Schatzmeister, Ippe Klaassen Mitgliederbeauftragter, während Moritz Justin neuer Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit ist. Beisitzer wurden für die Gemeindeverbände und die Vereinigungen der CDU gewählt.