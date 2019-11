Auf dem Gelände an der K 48 an der Autobahnanschlussstelle Uthlede haben die Erdarbeiten für den geplanten Autohof begonnen. (Andreas Palme)

Lehnstedt. „Pause? Demnächst hier“ – so wirbt ein Werbebanner für den geplanten Autohof an der Abfahrt Uthlede der A 27. Damit wird für Passanten unübersehbar auf die beginnenden Arbeiten zum Bau eines Energie-autarken Autohofes hingewiesen. „Wir wollen mit den Erdarbeiten die Winterpause überbrücken“, erklärt Volker Riecke, Geschäftsführer der Wulsbütteler Sandgesellschaft (WSG), die Eigentümerin der Flächen an der Kreisstraße 48 ist. Riecke möchte die freien Kapazitäten seiner Firma im Winterquartal nutzen und die Baugenehmigung zu den Erdarbeiten umsetzen. Dabei sollen die Flächen nivelliert und die Torfschicht im hinteren Bereich ausgekoffert werden. Später wird aufgefüllter, tragfähiger Boden eine Bebauung des bisherigen Grünlands als Parkplatz und Industriegebiet ermöglichen

Das Lilienthaler Handelskontor bietet auf dem Werbebanner freie, nicht für das Tankstellenprojekt benötigte Flächen im Industriegebiet interessierten Kunden an. „Wir haben schon viel in die bisherige Planung zur Tank- und Rastanlage investiert“, berichtet Riecke unter Hinweis auf die Arbeit des Planungsbüros „Instara“. Eine Anfrage im Rathaus bestätigte das Vorliegen einer Genehmigung zum Erdbau in diesem Bereich mit der Schaffung eines Durchbruchs durch die geschützte Wallhecke. Schon vor längerer Zeit hat Hagens Gemeinderat den Plänen Rieckes zum Bau eines Autohofes zugestimmt.

Das 57 000 Quadratmeter große Grundstück teilt sich im hinteren Teil in zwei Industriegebiete, die Fläche an der K 48 mit der Zufahrt ist als Sondergebiet Autohof ausgewiesen. „Die besonders geschützte Wallhecke bleibt bis auf eine Durchfahrt erhalten“, erklärt Riecke auf dem vorliegenden Plan, der die zukünftige Nutzung darstellt. „Wir wollen hier neben den herkömmlichen Kraftstoffsäulen auch eine Wasserstofftankstelle errichten“, blickt der Geschäftsführer in die Zukunft. Und man wolle Treibstoff an Ort und Stelle aus Windenergie herstellen. Volker Riecke glaubt an die Wasserstofftechnologie als Antriebskraft für Nutzfahrzeuge der Zukunft und möchte mit seinem Projekt auch Mobilität sichern. „Bisher gibt es keinen Autohof mit Tankstelle auf den fast 100 Kilometern der A 27 zwischen Langwedel bei Verden und Bremerhaven“, stellt der Grundstücksbesitzer fest und sieht deshalb Bedarf für sein Projekt. Neben der Tankstelle für herkömmliche Kraftstoffe und Wasserstoff soll es auch Lademöglichkeiten für E-Autos geben. Eine Waschstraße komplettiert das Angebot für Lkw- und Pkw-Fahrer. „Wir wollen auch 250 bewachte Parkplätze für den gewerblichen Güterfernverkehr anbieten“, fügt der WSG-Geschäftsführer hinzu und möchte damit dem wachsenden Lkw-Verkehr Rechnung tragen. Schließlich soll ein geplantes Motel den Chauffeuren ausländischer Lastwagen die Möglichkeit bieten, ihre Wochenendruhezeit in preiswerten Unterkünften zu verbringen und damit den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. „Und vielleicht können wir einen 24-Stunden-Discounter zur Teilnahme gewinnen und damit die Nahversorgung bereichern“, betont Volker Riecke. Darüber hinaus sucht die WSG über das „Lilienthaler Handelskontor“ einen potenten Käufer für einen Teil der knapp 20 000 Quadratmeter großen Industriefläche.