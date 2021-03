Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Osterholz-Scharmbeck. (Patrick Seeger)

Osterholz-Scharmbeck. Ohne Beute suchten am Dienstag gegen 20.15 Uhr in der Bremer Heerstraße zwei Unbekannte das Weite, die versucht hatten, eine Tankstelle zu überfallen. Als einer der Männer im Verkaufsraum ein Messer zückte, schrie die Kassiererin laut auf und rannte in ein anderes Zimmer. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Garlstedt. Beschrieben werden sie als etwa 1,90 bis 1,90 Meter groß und von athletischer Statur sowie 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Figur. Ein Mann war mit einer grauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet, der andere, dessen Alter auf etwa 45 Jahre geschätzt wird, trug eine dunkelblaue Jacke, dunkelgraue Jeans und schwarz-weiße Schuhe. Beide hatten FFP2-Masken vor dem Gesicht. Die Polizei, Telefon 0 47 91 / 30 70, sucht Zeugen.