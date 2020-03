An vier Stunden pro Werktag ist das Corona-Testzentrum des Landkreises in Osterholz-Scharmbeck geöffnet - aber nur für Patienten mit ärztlichem Laborschein (Symbolbild). (Thomas Trutschel)

Landkreis Osterholz. Sie sollen die Hausarztpraxen entlasten und die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer reduzieren: die Corona-Testzentren. Die erste Einrichtung in Niedersachsen ging am 10. März in Betrieb, das Testzentrum für den Landkreis Osterholz hat drei Tage später seine Arbeit aufgenommen und bis zum Dienstag bereits Dutzende von Abstrichen sogenannter Verdachtsfälle vorgenommen. Das teilte Michael Schmitz von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. „Wir wurden beim Aufbau des Betriebs sehr gut von Ärzten und Mitarbeitern aus dem Kreisgebiet unterstützt“, lobt der Leiter der KVN-Bezirksstelle Verden.

„Vieles muss improvisiert werden“, räumte Schmitz ein. Die Zahl der Untersuchungen nehme zu, sodass es nun bald zu einer Ausdehnung der Öffnungszeiten kommen werde. Unklar sei nur, in welchem Tempo und Ausmaß die Arbeit in den Zentren zunehme. Die Dienstzeiten und der genaue Standort des Diagnostikzentrums werden von der KVN nicht veröffentlicht, weil es nur von Patienten mit ärztlichem Laborschein aufgesucht werden soll. Meist werde der Patient spätestens zwei Tage nach der Befragung durch den Hausarzt zum Testzentrum geschickt. Die Laborbefunde lägen innerhalb von zehn bis 24 Stunden vor. Jedenfalls sei das momentan so.

Die Versorgung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln beurteilte Schmitz als „weiterhin knapp, aber momentan ausreichend“. Es gebe zwar sukzessive und vereinzelt Nachschublieferungen, aber der Schutz von Ärzten und Helfern könne bei höherem Pensum noch zum Knackpunkt werden. Dabei sei Panik nicht angebracht: Die Zentren erfüllten ja – wie auch die Beschlüsse von Bundes- und Landesregierung – den Zweck, Betroffene rechtzeitig in Quarantäne zu bringen und die Ausbreitung zu verlangsamen.

Der Allgemeinmediziner Ruben Bernau aus Hambergen hat, wie einige seiner Amtskollegen, eine Bandansage installiert, die Patienten mit Erkältungszeichen wie Husten oder Fieber davon abhalten soll, einfach in die Praxis zu marschieren. Für Verdachtsabklärungen bietet der Arzt eine eigene Infektionssprechstunde an. Und weil die Telefonanlage der Praxis unabhängig von Corona schnell überlastet ist, werden Patienten vom Anrufbeantworter zunächst auf den E-Mail-Weg verwiesen; anschließend soll der Anrufer auswählen zwischen Rezeptwunsch, Gesprächsbitte und echtem Notfall.

Effizienter Ressourcen-Schutz

Der Betrieb des Diagnosezentrums in Osterholz-Scharmbeck läuft Bernau zufolge reibungslos. Inzwischen würden in der vierstündigen Öffnungszeit pro Tag Abstriche von etwa 30 bis 40 Menschen genommen. „Alles, was wir aus den Hausarztpraxen heraus halten können, sichert deren Überleben“, erklärt Bernau. Damit meint der Mediziner nicht nur das Ausbreitungsrisiko, sondern auch die Versorgung des medizinischen Personals mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Insofern habe er sich mit seinem Schwaneweder Kollegen Timo Schumacher „nicht ohne Eigennutz“ um den Aufbau des Zentrums bemüht. Es schone die Ressourcen der einzelnen Praxis und diene der Effizienz. So habe man mehr Zeit für akut Erkrankte ohne Infektion.

„Wir schicken jeden Patienten zum Zentrum, der nach den RKI-Kriterien ein Verdachtsfall sein könnte“, erläutert Bernau, der täglich weit mehr als 100 Rückruf-Bitten zur Corona-Thematik beantwortet. Er freue sich auch über die Solidarität der Kollegen, die die Zentrumsarbeit unterstützen. Das reiche von Sachspenden wie Müllbeuteln und Klopapier bis hin zur praktischen Mitwirkung, die am Mittwoch erstmalig auch von einem Facharzt, einem Pneumologen, angeboten worden sei.

Der Standort des Zentrums werde sich herumsprechen, auch wenn ohne eine ärztliche Bescheinigung niemand hereingelassen werde. Dabei hofft der Arzt aus Hambergen auf die Besonnenheit der Kreisbewohner, die sich bisher vorbildlich verhielten. An Diagnosezentren in Göttingen und Lüneburg hätten sich hustende Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten einfach so unter die Wartenden gemischt, um sich testen zu lassen. Für Bernau sind solche Panikreaktionen der blanke Horror. Selbstisolation sei nach einem Anruf beim Hausarzt im Zweifel das A und O. „Im Moment kommen wir gut zurecht, auch wenn die Zahl der Abstriche sicher noch zunehmen wird.“

Bei den Tests sieht der Mediziner ein Dilemma. Einerseits sei es enorm wichtig zu wissen, welche Menschen sich infiziert haben, wie viele es sind und wo sie leben. Andererseits könne man – ähnlich wie bei der Schutzkleidung – nur hoffen, dass den Diagnostiklaboren nicht die Testkits und Maschinen ausgehen. Die bisherigen Erfahrungen zeigten Bernau zufolge, dass Tests alternativlos sind. Er habe in den vergangenen Tagen beides erlebt: Erkrankte, bei denen er nach seinen Erfahrungen auf ein positives Testergebnis gewettet hätte, blieben ohne Befund. Und umgekehrt seien auch schon Patienten mit nur mäßigen Symptomen positiv getestet worden.

Für die Ärzte und ihre Mitarbeiter folgert Bernau: „Wir haben zurzeit viel Arbeit und brauchen das Verständnis und die Geduld der Menschen.“ Und dann setzt er ungefragt ein Wir-schaffen-das hinzu: „Sorge, dass wir uns anstecken könnten, haben wir nicht.“

Weitere Informationen

Die KVN informiert über den reglementierten Zugang zu einem der landesweit mittlerweile 32 Testzentren: Patienten melden sich demnach in begründeten Fällen zunächst telefonisch bei ihrem Hausarzt oder nach Sprechstundenschluss beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117). Der Hausarzt oder der Bereitschaftsdienstarzt führt telefonisch eine Befragung des Patienten durch und klassifiziert den Fall. Falls der Patient getestet werden muss, organisiert der Arzt telefonisch einen Termin bei der zentralen Testeinrichtung für den Abstrich. Nach der Durchführung des Abstrichs in der zentralen Einrichtung sollte sich der Patient bis zum Eintreffen des Ergebnisses im häuslichen Umfeld aufhalten. Der Hausarzt beziehungsweise Bereitschaftsdienstarzt unterrichtet den Patienten über das Testergebnis. Bei einem positiven Ergebnis erörtert der Arzt gemeinsam mit dem Patienten unter Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamtes die weiteren Maßnahmen.