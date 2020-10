Werden die Corona-Regeln eingehalten? Ordnungsämter und Polizei kontrollieren das. (Christian Ohde)

Landkreis Osterholz. Während im Landkreis Osterholz aktuell keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet wurden, steigt bundesweit die Zahl der Infizierten weiter. Dienstag waren es laut Robert Koch Institut mit 4122 Fällen erneut mehr als 4000 Infizierte innerhalb von 24 Stunden. Bereits am 9. Oktober reagierten Bund und Länder auf diese Entwicklung mit einer Verschärfung der Regeln zur Eindämmung des Virus. Aber halten sich alle Menschen an die Vorgaben der Corona-Verordnung, die überdies seit Beginn der Pandemie unzählige Male überarbeitet worden ist?

Im Landkreis Osterholz scheint das der Großteil der Bevölkerung zu tun. „Sowohl die Bürger als auch die Gewerbetreibenden beweisen ein großes Verantwortungsbewusstsein“, teilt Krisenstabsleiterin Heike Schumacher mit. Darauf ließen stichpunktartige Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt schließen. Weit über 500 habe es in den vergangenen sieben Monaten – vor allem bei Gewerbetreibenden – gegeben.

„Zuletzt wurden am Wochenende 106 Betriebe kontrolliert; in nur zwei Fällen kam es dabei zu Beanstandungen“, berichtet Landkreissprecherin Jana Lindemann. In beiden gab es kein Hygienekonzept. Für die Gäste habe das keine Folgen gehabt. „Da alle Anwesenden die notwendigen Abstände und Hygienemaßnahmen eingehalten hatten, mussten die Betriebe nicht schließen.“ Allerdings wurden entsprechende Bußgeldverfahren gegen die beiden Gastronomen eingeleitet, so Lindemann. Ihnen drohen nun Forderungen in Höhe von 1000 bis 3000 Euro. Abgesehen davon müssen die beiden Betriebe Hygienekonzepte erstellen und das unmittelbar.

Weitaus häufiger wurden bislang aber Bußgelder verhängt, weil die Abstandsregel nicht eingehalten wurde. 127 solcher Verfahren hat der Landkreis registriert. Vor allem zu Beginn der Pandemie, wie Lindemann bemerkt. Im Durchschnitt sei dafür ein Bußgeld von 200 Euro fällig geworden. Etwas günstiger kamen fünf Personen im Landkreis weg, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und sich nicht einsichtig zeigten. Lindemann: „Das Bußgeld dafür liegt bei 100 bis 150 Euro.“

Private Feiern würden ebenfalls kontrolliert. „Diese Kontrollen fußen oftmals auf konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung“, so Schumacher. „Jeder Anrufer tut sich schwer damit“, bemerkt Lindemann. Meist seien sie unsicher, wüssten nicht, ob die Feier, von der sie gehört hätten, den Regeln entspreche, wollten sich vergewissern. „Dass sie uns anrufen, ist genau richtig“, sagt die Kreissprecherin. In solchen Fällen würden Landkreis und Polizei Kontakt zu den Veranstaltern aufnehmen, um diese über die aktuell gültigen Regeln zu informieren. „Dabei sind wir stets auf Verständnis gestoßen“, bestätigt Schumacher. Überhaupt gehe es in erster Linie – der Polizei genauso wie dem Ordnungsamt – darum, die Menschen für die Regeln zu sensibilisieren. Nur wenn jemand keine Einsicht zeige, würden Verfahren eingeleitete. Schumacher: „Der Landkreis drückt kein Auge zu.“

514 Verfahren im Cuxland

Dem würde der Sprecher der Polizei im Landkreis Rotenburg, Heiner van der Werp, zustimmen: „Es ist nicht Aufgabe der Polizei, über den Sinn der Maskenpflicht zu diskutieren. Wir setzen diese Einsicht bei den Bürgern voraus, denn das hat etwas mit Verantwortung für die Mitmenschen zu tun“, erklärt er gegenüber der Redaktion. Auch im Kreis Rotenburg kontrollieren sowohl Ordnungsamt als auch Polizei die Einhaltung der Corona-Verordnung. Dabei hatte van der Werp den Eindruck gewonnen, dass die Achtsamkeit der Bürger in jüngster Zeit nachgelassen hat. Was die Maskenpflicht betrifft, so weiß das Rotenburger Gesundheitsamt von insgesamt elf Anzeigen. Die Verfahren liefen aber noch.

Der Landkreis Cuxhaven meldet am Dienstag 514 eingeleitete Bußgeldverfahren seit Erlass der ersten Corona-Verordnung. In 242 Fällen sei ein Bußgeld zwischen 55 und 3000 Euro festgesetzt worden. Dagegen wurde 47 Mal Einspruch eingelegt.

Mit 253 Fällen wurden die meisten Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Abstandsregel und das Kontaktverbot ausgesprochen, teilt Landkreissprecherin Kirsten von der Lieth mit. Gegen die Teilnehmer einer einzigen Veranstaltung wurden weitere 166 Bußgeldverfahren eingeleitet. Allerdings seien die ausnahmslos wieder eingestellt worden. Nur das Verfahren gegen den Veranstalter laufe noch. Ein Großteil der Verfahren, etwa wegen des unerlaubten Betretens von Spielplätzen (13 Fälle), stamme aus der Anfangszeit der Pandemie, so von der Lieth. Auf die Tendenz angesprochen, erklärt sie, dass sich die Zahl der Verfahren eingependelt habe. Eine Steigerung sei aktuell nicht zu erkennen.