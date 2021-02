Das entfernen von Ölspuren durch die Feuerwehr gehört zu den Einsätzen, für die das Ordnungsamt später den Verursacher zur Kasse bittet. (ffohz.de)

Landkreis Osterholz. Wenn es brennt oder jemand aus einem Unfall-Auto beziehungsweise einer anderen akuten Gefahr gerettet werden muss oder die Natur zur Bedrohung wird, rücken die Feuerwehren aus, um zu helfen. Und das ohne einen Cent zu verlangen. So will es das niedersächsische Brandschutzgesetz, erklärt Ingo Laschat, Ordnungsamtsleiter der Samtgemeinde Hambergen. Es gebe aber auch Einsätze, für die Gebühren verlangt würden, stellt er klar.

Laschat berichtet etwa von einem Fall aus 2019. Damals war ein Pferd in Vollersode in eine Jauchegrube gefallen. „Es musste unter schwierigen Bedingungen geborgen werden.“ Die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert. Ihr Einsatz kostete den Eigentümer am Ende 1900 Euro. Die entsprechende Rechnung erhielt er vom Ordnungsamt. Weniger dramatisch, dafür teurer, wurde es 2020 für den Verursacher einer Ölspur. Sie reichte von Hambergen bis nach Lübberstedt und musste von den Brandschützern beseitigt werden. Der Fahrzeughalter musste daraufhin 5800 Euro für den Einsatz zahlen.

Und Ölspuren sind keine Seltenheit: Gleich mit vier Ölspuren an einem Tag hatte es die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck am letzten Sonntag im Januar 2021 zu tun. Eine davon verlief quer durch die Innenstadt. Beginnend an der Ritterhuder Straße über die Schwaneweder Straße, Koppelstraße und Käthe-Kolwitz-Straße zog sie sich hin. Da die Spur über die Westerbecker Straße bis nach Hülseberg weiter führte, wurde zusätzlich die Ortsfeuerwehr Hülseberg nachalarmiert. Der Einsatz dauerte vom späten Nachmittag bis in den frühen Abend hinein. Von allen vier Ölspuren an jenem Tag konnte aber nur von einer der Verursacher ermittelt werden. Für Hambergens Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel keine Überraschung: „Bei den Ölspuren ist das oft schwierig.“ Diese Kosten blieben an der jeweiligen Kommune hängen. „Sonsten werden sie dem Verursacher in Rechnung gestellt, dessen KFZ-Versicherungen den Schaden dann meist begleicht.“

„Auch wenn man sich nicht sicher ist, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt, die die Feuerwehr erfordert, ist es richtig, die 112 lieber einmal mehr als zu wenig zu wählen“, versichert wiederum der Pressesprecher des Stadtkommandos der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, Chris Hartmann. „Die Disponenten in der Leitstelle entscheiden ob und welche Alarmierung von Rettungsmitteln erfolgt.“ Auch wenn sich die Situation am Ende als weniger dringend herausstelle, bräuchten die Anrufer keine negativen Konsequenzen zu fürchten, solange der Notruf nicht missbräuchlich genutzt wird. „Ganz pragmatisch: Wenn jemand einen Rauchmelder piepen hört, möge er bitte die 112 anrufen, ohne sich Sorgen über Kosten zu machen“, rät er.

Die abrechnungsfähigen Einsätze bilden ein breites Spektrum. Dazu verweist Ordnungsamtsleiter Laschat auf weitere Beispiele. 2017 habe eine adipöse Person, also ein Mensch mit krankhaftem Übergewicht, mit einer Tragehilfe für das Deutsche Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden müssen. „Die Kosten dafür beliefen sich auf 200 Euro.“ Ebenfalls musste ein adipöser Mensch 2019 mit einem Bergetuch in das zweite Obergeschoss eines Pflegeheimes gebracht werden, da der Fahrstuhl defekt war. Das schlug mit 270 Euro zu Buche.

Insgesamt 197 sogenannter technischen Hilfeleistungs-Einsätze hat es laut Hambergens Gemeindebrandmeister Bullwinkel von 2018 bis einschließlich 2020 in der Samtgemeinde gegeben. „In den überwiegenden Fällen handelte es sich um Einsätze infolge von Unwetterereignissen wie Sturmschäden.“ Eine nennenswerte Anzahl von Einsätzen wegen Wasserschäden habe es in dem Zeitraum glücklicherweise keine gegeben, so Bullwinkel. Im gleichen Zeitraum musste die Feuerwehr sieben Mal zu Verkehrsunfällen ausrücken bei denen eine Person eingeklemmt worden war. „Die Menschenrettungen werden nicht berechnet, aber die anschließende Reinigung und Unterstützung schon“, so Bullwinkel.

Manche Einsätze bleiben in Erinnerung

Türnotöffnungen hätten in den vergangenen fünf bis sieben Jahren „eine richtige Bedeutung bekommen“. Bullwinkel: „Das gab es vorher eigentlich gar nicht.“ Unwetterereignisse hätten ebenfalls zugenommen." Davon betroffen seien meist kleine Bereiche oder Ortsteil. Die dann aber heftig. Nicht anders sieht das Einsatzspektrum bei der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck aus.

Kreisstadt und Samtgemeinde Hambergen haben entsprechende Gebührenordnungen. Sie legen differenziert die kostenpflichtigen Einsätze für technische Hilfeleistungen fest. In der Kreisstadt sind zum Beispiel für eine halbe Einsatz-Stunde eines Feuerwehrmitgliedes 40 Euro zu bezahlen, in Hambergen sind es 20 Euro. Für einen Einsatzleitwagen sind für die halbe Stunde in der Kreisstadt 180 Euro zu entrichten, in Hambergen 40 Euro. Die entsprechenden Gebührensatzungen gibt es auf den Internetseiten von Stadt und Gemeinde.

Und manchmal ist ein Feuerwehreinsatz so heftig, dass er selbst den Mitarbeiter im Rathaus berührt. Darauf angesprochen, nennt Ingo Laschat einen Fall aus dem Jahr 2015: „Damals ereignete sich ein tragischer Unfall in Axstedt. Ein Ackerschlepper ist samt Anhänger auf einem Bahnübergang in Axstedt liegen geblieben.“ Der Fahrer, so berichtet der Ordnungsamtsleiter, habe noch versucht sein Fahrzeug von den Gleisen zu bekommen, bevor der Zug da war. Vergeblich. Der Fahrer starb bei dem Versuch. „Die Bearbeitung dieses Falles hat mich und andere emotional sehr berührt.“