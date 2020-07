Die neue Reihe informiert darüber, was ältere Autofahrer wissen sollten (Symbolbild). (Silvia Marks)

Landkreis Osterholz. „Ein Leben lang sicher und mobil: Senioren am Steuer“ – So lautet der Titel eines mehrteiligen Seminars, das am Donnerstag, 30. Juli, um 10 Uhr in den Räumen der Pro-Arbeit (Bahnhofstraße 36) startet. Gerhard Kreie, Verkehrssicherheitsmoderator beim ADAC Weser-Ems, informiert an insgesamt vier Vormittagen über die neue Straßenverkehrsordnung, aktuelle Fahrzeugtechnik sowie über Fragen der Fahreignung im Alter. Die weiteren, jeweils zweistündigen Einheiten sind geplant für Dienstag, 4. und 11. August, sowie für Donnerstag, 13. August.

Wie Landkreis-Sprecher Malte Wintjen für die Veranstalter vom „Musterhaus Wohnen mit Zukunft“ mitteilt, bauen die Vormittage aufeinander auf. Sollte ein Termin jedoch nicht wahrgenommen werden können, sei das nicht hinderlich. „Ältere Menschen wollen wie jedermann beweglich sein; Mobilität ist Lebensqualität“, so Wintjen. Das eigene Auto spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer erhalten zum Abschluss eine Urkunde des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.

Das Angebot für ältere Autofahrer ist kostenlos, es können maximal zehn Personen teilnehmen. Dabei gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln, und eine Anmeldung unter Telefon 0 47 91 / 9 30 36 22 oder per E-Mail an musterhaus@landkreis-osterholz.de ist zwingend erforderlich.