Reiner Lange staunte nicht schlecht, als er im Boot eines Vereinskollegen diese Meerforelle entdeckte. (Rainer Lange)

Ritterhude. Eigentlich war Reiner Lange zum Angeln raus auf die Hamme gefahren. Ein paar kleine Fische wollte er fangen. Das Übliche. Am Ende brachte er einen ganz anderen und bedeutend selteneren „Fang“ nach Hause: eine große Meerforelle. „Die sind hier wirklich rar“, erzählt der passionierte Angler und letzte aktive Podderer aus Ritterhude.

Einige wenige dieser Fische kämen zwar jedes Jahr die Weser und Lesum herauf nach Ritterhude, um dann von der Hamme aus die Ritterhude Beeke raufzuschwimmen und in deren seichten, kiesigen Bereichen abzulaichen. Doch das sei ein schwieriges und nicht immer erfolgreiches Unterfangen für die Fische, wie der Angelsportverein Hammebiss im vorigen Jahr der Redaktion berichtete. Der Weg zum extra für die Meerforellen angelegten Kiesbett werde ihnen durch zwei Bauwerke im Bachverlauf erschwert. Nur bei sehr viel Wasser gelinge es den Meerforellen, diese springend zu überwinden.

Der Angelsportverein, der sich seit Jahren um die Wiederansiedlung der Meerforellen in der Beeke bemüht, verwies auf ein weiteres Problem: Die Beeke habe einen hohen Eisengehalt. Zusammen mit dem Nitrit und Nitrat, das von den Wiesen in den Bach gelange, seien das keine idealen Bedingungen für die Brut der Meerforellen. Die Hammebiss-Mitglieder gehen daher davon aus, dass von 1000 befruchteten Eiern in der Natur nur 50 durchkommen.

Wäre diese Meerforelle an seinem Angelhaken gelandet, hätte er sie daher sofort wieder freigelassen, sagt Reiner Lange. Für Pfanne oder Räucherkammer sei der Fisch ihm viel zu schade. Aber er hatte sie gar nicht gefangen. „Als ich gegen 18 Uhr mit meinem Boot zurück zum Anleger hinterm Hamme-Forum kam, entdeckte ich die Meerforelle im benachbarten Angelboot“, erzählt er. Hatte ein Angelfreund etwa die Meerforelle gefangen und im Boot vergessen? Unwahrscheinlich. „Von uns hat bisher keiner eine Meerforelle gefangen; wir sehen sie höchstens mal, wenn sie bei ihrer Jagd aus dem Wasser springen“, sagt Reiner Lange. Die sofortige telefonische Nachfrage bestätigte dies: „Ich habe keine Ahnung“, lautet die Antwort des Bootsbesitzers.

Es bleibe daher nur eine Möglichkeit, wie der 76 Zentimeter lange und und gut neun Pfund schwere Fisch in das flache Boot kam, sagt Reiner Lange: „Die Forelle hat bei der Jagd einen unkontrollierten Luftsprung gemacht und ist in dem Boot gelandet. Von dort gab es für sie kein Zurück mehr.“ Freunde, denen er von seinem Fund berichtete, glaubten im ersten Moment sogar an Anglerlatein. Ein Zeichen dafür, wie ungewöhnlich dieser Fund war.

„Hätte die Meerforelle noch gezappelt, hätte ich sie wieder zurück ins Wasser gesetzt; aber als ich sie anfasste, fühlte sich ihre Haut auf der einen Seite bereits ledrig an“, so Lange. Er schätzt, dass der Fisch etwa ein bis zwei Stunden zuvor ins Boot gesprungen war. In Absprache mit dem Besitzer der Bootes nahm er daher die Meerforelle mit und kontaktierte seinen Bruder, der mehr Erfahrung mit der Verarbeitung von Lachsfischen – zu denen die Meerforelle gehört – hat. Dieser habe ihm dann angeboten, den Fang zu filetieren und aus die Meerforelle zu „graved“ Lachs zu verarbeiten. „Den Vögeln wollte ich den Fisch schließlich nicht überlassen“, sagt Reiner Lange.