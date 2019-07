Die Kinder bastelten zum Beispiel Dioramen, die jetzt in der Stadtbibliothek zu bewundern sind. (Christa Neckermann)

Buschhausen. „Die Kulturprojekte von Corinna Schmelter-Pourian sind immer großartig, besonders, weil sie die Ideen der Kinder aufgreift“, sagte Katrin Schmelzer, deren Tochter Lena als kleiner Frosch am Kulturprojekt „Tiere in der Kinderliteratur“ teilgenommen hatte. Kurz vor den Ferien hatten die Eltern und Schulkameraden Gelegenheit, die Ergebnisse der Projektarbeit zu begutachten.

Der Landschaftsverband Stade und die Inge-Küster-Stiftung halfen bei der Realisierung des Kulturprojektes. Für das Thema „Tiere in der Kinderliteratur“ hatten vier altersgemischte Schülergruppen zwischen Februar und Juni über 20 Stunden Bilderbücher, Romane und Gedichte nach berühmten tierischen Protagonisten durchforstet. Die durch diese literarischen tierischen Vorbilder transportierten Themen wurden dann gemeinsam mit den unterstützenden Kulturpädagogen kritisch hinterfragt. Dabei legte Corinna Schmelter-Pourian viel Wert darauf, mit den Kindern auch die Lebensbedingungen der Tiere zu thematisieren und zu analysieren.

Die Kinder erfanden zu den Tiergestalten auch eigene Geschichten, die sie zudem selbst illustrierten. So wie Lukas, der seinen Tiger Jaiden einmal in Gefangenschaft in einem Zoo beschreibt, wo der König des Dschungels auf einem Steinboden in einem Käfig leben muss und ihn die Besucher ständig anstarren. Hingegen darf der Jaiden in Freiheit in einem chinesischen Dschungel leben. Sogar des mythischen Einhorns hatten sich die Grundschüler angenommen.

Am Beginn des Projektes stand ein Besuch im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg. Dort konnten sich die Kinder jeweils ein Tier aussuchen, das sie dann zeichneten. So entstanden dickbäuchige Pandas, schlängelnde Schlangen und langrüsselige Elefanten ebenso wie bunte Papageien, knuddelige Bienen und dickmähnige Löwen. „Der Besuch im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg erschloss den Kindern außerschulische Lernorte mit großem Potenzial, die sie ohne das Projekt vielleicht so nicht kennengelernt hätten“, erläuterte Corinna Schmelter-Pourian.

Sie weiß, dass alle Kinder auf ganz individuelle Weise talentiert sind. Auch darauf nahm das Projekt Rücksicht. Kinder, die beispielsweise nicht so gerne zeichnen oder schreiben, konnten ihr Licht stattdessen auf der Bühne strahlen lassen.

So erlebten die Kinder, ihre Eltern, Großeltern und Geschwister eine informative Präsentation all jener Fakten, die die Grundschüler inzwischen über Tiere herausgefunden hatten. Auch Lehrer Jan Büchel und Schulassistentin Susanne Dohle freuten sich, einmal mehr neue Facetten an ihren Schülerinnen und Schülern entdeckt zu haben. „Ein wunderbares Thema mit aktuellem Bezug und großartig präsentiert“, bescheinigten die beiden, auch stellvertretend für das restliche Kollegium.

Die erstellten Kunstobjekte verschwinden jetzt auch nicht in einem Schrank in der Schule, verriet Corinna Schmelter-Pourian Vielmehr hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, die Objekte nun in den Räumen der Stadtbibliothek zu besichtigen.