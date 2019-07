Osterholz-Scharmbeck. Nach unserer Berichterstattung über einen Lehrer der Berufsbildenden Schulen (BBS), der laut Vorwürfen aus der AfD Schüler indoktriniere, hat sich die SPD zu Wort gemeldet. Gerd Schwieger teilt im Namen des Ortsvereins Osterholz-Scharmbeck der SPD mit, dass Sozialdemokraten aus dem Ortsverein und der Fraktion das Vorgehen der Rechtspopulisten für unhaltbar halten.

„Wir können das Vorgehen nur bestürzt zur Kenntnis nehmen“, heißt es darin. Eine kritische Auseinandersetzung mit Politik und politischen Aussagen gehöre zu den entscheidenden Zielvorgaben moderner, zukunftsorientierter Schule und demokratisch orientierter Pädagogik.

Offensichtlich sei das aber nicht die Vorstellung der AfD, die eine kritische schulisch-staatsbürgerliche Befassung mit von ihr vertretenen Thesen und Inhalten für eine Verletzung des Neutralitätsgebotes halte. „Die AfD verweigert sich einer Überprüfung des von ihr verbreiteten Gedankenguts und hält eine problematisierende Auseinandersetzung im Rahmen unterrichtlicher Textkritik für einen Angriff auf sie als Partei“, steht für die SPD-Anhänger fest.

Indem die AfD eigens Plattformen schaffe, würden Schüler ausdrücklich aufgefordert, Lehrer zu denunzieren. „Damit fordert die AfD ein Verhalten ein, das an die Methoden einstiger Unrechtssysteme in Deutschland erinnert, zuletzt in der früheren DDR.“ Ziel sei offensichtlich, Lehrer mundtot zu machen und kritische Meinungen zu unterdrücken. „Die totalitären Denkansätze sind unverkennbar.“

Die AfD spreche Schülern die Fähigkeit zu eigenständigem Denken und zugleich kritisches Urteilsvermögen ab, wenn sie die Befassung mit AfD-Texten im Unterricht als Beeinflussung durch Lehrer ansehe. „Man muss sich fragen, welches Bild von unseren jungen Menschen die AfD hier zur Grundlage parteilicher Verlautbarungen macht.“

Augenscheinlich gehe es den Akteuren dieser Partei darum, in den Schulen ein Klima des Misstrauens, der gegenseitigen Bespitzelung und der Denunziation zu schaffen. „Eine Vertrauensbasis, die zu den unabdingbaren Voraussetzungen des Schullebens gehört, soll dadurch augenscheinlich zerstört werden.“

Das Ansinnen der AfD, ihre Aufforderung zur Denunziation und das An-den-Pranger-Stellen von Lehrern ist für die SPD-Anhänger „zutiefst undemokratisch“. „Dieses Vorgehen der Partei zeigt unseres Erachtens, dass es ihr nicht um eine offene demokratische Gesellschaftsordnung mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern geht, sondern um eine gleichgeschaltete öffentliche Meinung, die Kritikfähigkeit unterdrückt und Meinungen diffamieren will, die nicht denen der AfD entsprechen.“