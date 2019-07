Ohlenstedt. Auf dem Gelände des Campingplatzes in Ohlenstedt brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Daimler Vito, der nicht auf einer Parzelle, sondern im frei begehbaren Bereich geparkt war. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, einen Totalschaden aber nicht mehr verhindern. Die Polizei schätzt ihn auf rund 30 000 Euro. Die Ermittlungen gehen zwar in alle Richtungen, einige Indizien sprechen aber der Polizei zufolge für eine vorsätzliche Brandstiftung. Die möglichen Hintergründe sind indes noch unklar. Die Ermittler des Polizeikommissariates Osterholz bitten deshalb mögliche Zeugen um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die in der Nähe gesehen worden sind, auch wenn sie im Vorfeld des Feuers liegen. Die Beamten nehmen die Mitteilungen unter Telefon 0 47 91 / 30 70 entgegen.