Dieter Langmaack. (Peter von Döllen)

Lübberstedt. Dieter Langmaack ist tot. Er verstarb nach einer Krankheit am 11. März im Alter von 74. Der CDU-Politiker wirkte im Samtgemeinderat Hambergen und im Gemeinderat Lübberstedt mit. 2006 übernahm er das Bürgermeisteramt in Lübberstedt von Johann Otten und begann damit ein neue Ära. Otten stand fast 30 Jahre für die SPD an der Spitze der Gemeinde. Dieter Langmaack lobte bei seiner Amtseinführung Ottens Arbeit und erklärte, den eingeschlagenen Weg weiter beschreiten zu wollen. Allerdings versprach er auch Neuerungen. Langmaack setzte verstärkt auf ehrenamtliche Arbeit, um die kleine Gemeinde Lübberstedt mit ihrem überschaubaren Haushalt weiterbringen zu können. Es gelang ihm stets, die Einwohner zu motivieren, Aufgaben zu übernehmen - auch, weil er es selber vorlebte. Er war sich nicht zu schade, mit anzupacken und stand bei Arbeitseinsätzen in vorderster Reihe. Er half beim Stopfen von Löchern in den Straßen und bei vielen anderen Projekten. In seiner Zeit als Bürgermeister entstanden beispielsweise ein Fußweg an der K9 und ein neuer Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus, welches zudem aufwendig energetisch saniert wurde. Dieter Langmaack engagierte sich für die Lübberstedter Mühle. Er war auch im Vorstand des Mühlenvereins. In dieser Zeit entstand unter anderem die neue Mühlenscheune, die neben dem Dorfgemeinschaftshaus zum Treffpunkt wurde. Dieter Langmaack trat für eine funktionierende und lebendige Dorfgemeinschaft ein.

2001 wurde Dieter Langmaack in den Samtgemeinderat Hambergen gewählt. Seit 2016 war er Vorsitzender des Bauausschusses und stellvertretender Ratsvorsitzender. Er betätigte sich häufig als Mahner, wenn es um die Finanzen der Samtgemeinde ging. Diese Sparsamkeit oder Haushaltsdisziplin forderte er auch in Lübberstedt erfolgreich ein. Als Bürgermeister verteidigte Langmaack stets die Eigenständigkeit der Gemeinde und machte kein Geheimnis daraus, dass er gegen eine Einheitsgemeinde war. Lange Zeit hielt er an dem Spielkreis in Lübberstedt fest, erkannte aber schließlich, dass dieser den wachsenden Anforderungen an die Qualität in pädagogischer Sicht nicht mehr gerecht werden konnte. Lübberstedt spannte mit Axstedt und Holste eine Kooperation im Bereich der Kindergärten.