Der Landesvergleich zeigt, dass immer mehr Gemeinden die Grundsteuer erhöhen und die Straßenausbaubeiträge abschaffen. (J. Büttner)

Landkreis Osterholz. Sechs Jahre ist es her, da rügte der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Gemeinde Worpswede, nachdem die ihre Grundsteuern von 440 auf 490 Prozent angehoben hatte. 2018 kassierte die Gemeinde Lilienthal einen Rüffel vom BdSt-Landesverband für die Erhöhung von 440 auf 480 Prozent. Jetzt steht die Gemeinde Ritterhude am Pranger: Dort war die Grundsteuer B zu Jahresbeginn von 450 auf 640 Prozent erhöht worden. Im Landesvergleich ein „trauriger Spitzenplatz“ in Niedersachsen hinsichtlich Steigerung und Höhe, so die Organisation.

In allen drei Fällen ergingen beinahe wortgleiche Mahnungen des Steuerzahlerbunds, dem vor allem mittelständische Unternehmer und Freiberufler angehören. Er drängt in seinen Stellungnahmen auf strengere Ausgabendisziplin und auf ein Ende der Fehlanreize: Niedersachsen dürfe beim Finanzausgleich nicht länger Kommunen mit niedrigen Steuern bestrafen; denn das verlocke dazu, die Sätze zu erhöhen. Die Grundsteuer B gilt für bebaute und unbebaute Grundstücke. Die Grundsteuer A haben landwirtschaftliche Betriebe zu entrichten.

Neun Kommunen in Niedersachsen erheben aktuell bei der Grundsteuer B mehr als 590 Prozent, aber niemand hat dieses Jahr so zugelangt wie die Wümme-Gemeinde: 600 Prozent sind es in Wilhelmshaven, Baltrum, Hameln, Hitzacker, Spiekeroog, Dettum, Hannover, Laatzen und Seelze. Nach zähem Ringen rechtfertigte die Ritterhuder Ratsmehrheit aus SPD und CDU die Steuererhöhung Anfang 2020 damit, im Gegenzug würden die Straßenausbaubeiträge abgeschafft.

Der BdSt-Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf lässt das in seiner jüngsten Pressemitteilung nicht gelten. Der Wegfall der Ausbaubeiträge sei zwar zu begrüßen, aber: „Die Kompensation über die Grundsteuer ist der falsche Weg.“ Die Mittel für den Ausbau der Gemeindestraßen müssten eben „durch Einsparungen in den allgemeinen Haushalten aufgebracht werden“. Auch die Gemeinde Oyten hat dieses Jahr die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und dafür die Grundsteuer von 340 auf 460 Prozent erhöht, desgleichen die Stadt Bremervörde (von 410 auf 520).

Da also offenbar immer mehr Kommunen dazu übergingen, die Ausbaubeiträge auf Kosten einer höheren Grundsteuer abzuschaffen, werde sich die geschilderte „Anhebungsspirale“ künftig noch verstärken, befürchtet Zentgraf. Das Land sei gefordert, beim Finanzausgleich nachzubessern und nivellierte Hebesätze zu fixieren. Niedersachsens Industrie- und Handelskammern fordern dies auch für die Gewerbesteuer.

Ritterhudes Bürgermeisterin Susanne Geils (SPD) sieht hingegen für Ausgabenkürzungen keinen Spielraum. Zwar lässt die höhere Grundsteuer die Einnahmen von drei auf 4,3 Millionen Euro steigen. Aber durch das Coronavirus rutscht der Etat dennoch weiter in die Miesen. Auf Nachfrage der Redaktion bekräftigt die Verwaltungschefin, sie sehe das Land und den Bund gefordert, die kommunalen Haushalte wegen wachsender Pflichtaufgaben zu entlasten. Ob Brandschutz-Auflagen oder Kita-Plätze und -Gebühren: Derlei koste viel Geld und Personal.

Nach Bedenken überzeugt

„Ich habe mich im Frühjahr von SPD und CDU überzeugen lassen, die Ausbaubeiträge abzuschaffen und die Grundsteuer zu erhöhen“, erklärt Geils. Wegen der Dringlichkeit und der Historie der Kiepelbergstraße sei alles seinerzeit etwas schnell gegangen; es sei aber richtig, die Lasten auf mehr Schultern zu verteilen. Zwar dürfe es aus rechtlichen Gründen keine direkte Zweckbindung der Steuereinnahmen für den Straßenbau geben; der Rat habe aber gleichzeitig beschlossen, neben der laufenden Unterhaltung jährlich mindestens eine Million Euro in grundlegende Straßensanierungen zu stecken.

Erste Nutznießer waren dieses Jahr die Anwohner der Kiepelbergstraße, die sonst mit rund einer halben Million Euro belastet worden wären. Auch bei der Straßenbeleuchtung in Platjenwerbe und beim Fußweg an der Einmündung B 74 / Neue Landstraße trug die Kommune 2020 nun allein die Kosten, und so werde es weitergehen, verspicht Geils: „Das ist die Beschlusslage.“ Mit dem Haushalt 2021, der am 18. Januar vorgestellt werde, will die Bürgermeisterin auch die nächsten Schritte im Straßenbau festlegen lassen.

„Wir haben eine Prioritätenliste, zu der unter anderem auch der Bunkenburgsweg zählt.“ Der habe gar keinen richtigen Untergrund, sodass enorme Steuermittel benötigt werden. Die Kommune habe seit mehr als 15 Jahren an den Gemeindestraßen nur das Nötigste geflickt und keine jemals gründlich erneuert – auch mit Rücksicht auf die Anwohner, die vielerorts mit der Straße gealtert seien und nun das Rentenalter erreicht hätten. Die Gemeinde hätte dabei nach der früheren Satzung je nach Straßentyp 80 oder 90 Prozent der Kosten umlegen müssen.

Susanne Geils sagt, sie habe sich als Mitglied im Landespräsidium des Städte- und Gemeindebunds umgehört. Inzwischen sei „mit hoher Sicherheit“ davon auszugehen, dass die Straßenausbaubeiträge in wenigen Jahren niedersachsenweit gekippt werden. Denn auch die alternative Einnahmeoption wiederkehrender Beiträge sei nicht rechtssicher und werde inzwischen von den Verwaltungsgerichten kassiert. Damit werde sich auch in anderen Kommunen die Frage der Kompensation stellen, die Ritterhude nun schon beantwortet habe. „Unsere Hebesätze sind ja auch nicht in Stein gemeißelt“, setzt die Bürgermeisterin hinzu. Eine Steuersenkung sei jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Zur Sache

Viele Kommunen haben erhöht - nur eine hat gesenkt

Ritterhude ist nicht die einzige kreisangehörige Kommune, die in diesem Jahr die Grundsteuer erhöht hat. Auch Hambergen (von 430 auf 470) und Holste (von 400 auf 450) haben 2020 an den Hebesätzen geschraubt. Die Folge: Im Landes-Ranking des Steuerzahlerbunds ist der Kreis Osterholz mit 482 Prozent nun das zweitteuerste Pflaster überhaupt (hinter der Region Hannover) und derjenige mit der größten Steigerungsrate; es folgen die Kommunen der Kreise Hameln-Pyrmont und Oldenburg. Unterdessen liegen die Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Vollersode auch nach der Erhöhung im Vorjahr auf 420 Prozent noch immer unter dem Durchschnitt.

Osterholz-Scharmbeck wiederum lässt die Grundsteuer auch kommendes Jahr bei 450 Prozent; der Satz ist seit dem Jahr 2015 nicht erhöht worden; Beobachter rechnen damit, dass es 2022 dazu kommt. Unveränderte Hebesätze werden auch 2021 in Schwanewede (450) und Grasberg (440) gelten, desgleichen in Beverstedt (470), Hagen (460) und Gnarrenburg (410). Die landesweit einzige Grundsteuer-Senkung gab es dieses Jahr im Flecken Ottersberg: von 400 auf 370 Prozent.