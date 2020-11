Christina Boger und Tochter Larissa freuen sich über einen Einkaufsgutschein. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Es freut mich besonders, dass diese Fahrräder an zwei treue Klosterholz-Loskäufer gehen“, sagte Stefan Molkentin, der schon seit Jahren auch die Klosterholz-Tombola in der Kreisstadt managt. Trotz Corona sei die Bereitschaft der Sponsoren attraktive Preise für die Tombola zu spendieren, erneut groß gewesen, konnte Molkentin zufrieden resümieren. Zu den beständigsten Unterstützern der Tombola gehört schon seit vielen Jahren das Einzelhandelsunternehmen Marktkauf am Pumpelberg. „In diesem Jahr haben wir die Tombola mit zwei Fahrrädern und zusätzlich Einkaufsgutscheinen im Gesamtwert von eintausend Euro unterstützt“, sagte Marktleiter Mischa Ludwig bei der Gewinnübergabe.

Bedingt durch die strikten Coronaregeln musste die Gewinnübergabe in diesem Jahr in zwei Gruppen erfolgen. Mit Erika Plöger und Monika Skibbe gewannen zwei langjährige Tombola-Loskäuferinnen die beiden Fahrräder. „Ich kaufe immer Lose, wenn ich hierher zum Einkaufen komme“, verriet Monika Skibbe. Doch diesmal sei es mit dem blauen 26er-Damenrad etwas Großes geworden, freute sich der Glückspilz, der auch schon mal eine Torfkahnfahrt gewonnen hat.

Auch Erika Plöger kauft häufig nach ihren Besuchen im Geschäft ein paar Lose – und ein ums andere Mal mit Gewinn. Bisher seien eine Torfkahnfahrt und Gutscheine einer Drogerie die Höhepunkte ihrer Loskäufe gewesen, erzählte sie. Jetzt hat ihr Mann das Vergnügen, das weiße 28er-Damenrad herzurichten, damit sie damit die Gegend erkunden kann.

Eine Stunde später empfing Stefan Molkentin im Eingangsbereich des Einzelhändlers die glücklichen Gewinner der Einkaufsgutscheine. Zweimal waren 200 Euro ausgelobt worden, dreimal 100 Euro, und sechsmal kamen Gutscheine im Wert von 50 Euro in die Lostrommel.

Auch Gisela Garbade und ihr Ehemann Horst unterstützen die Klosterholz-Tombola regelmäßig durch ihre Loskäufe. „Das Los haben wir für unseren Sohn Heino besorgt, aber der konnte heute nicht zur Gewinnübergabe kommen“, bedauerte Gisela Garbade.

Besonders glücklich mit ihren Loskäufen war in diesem Jahr Christina Boger, deren drei gekaufte Lose gleich viermal ins Schwarze trafen. „Ein Gewinn bestand aus zwei Teilen, das war großartig“, schwärmt sie, und freute sich nun gemeinsam mit Tochter Larissa ganz besonders über ihren Einkaufsgutschein in dreistelliger Höhe.

Auch die kleine Lucia hatte im wahrsten Sinne ein glückliches Händchen beim Loseziehen, fand ihre Mutter. Ein Einkaufsgutschein in dreistelliger Höhe wird in diesem Jahr bei Lucia unter dem Weihnachtsbaum für viel Freude sorgen. Doch das Mädchen mochte nicht mit zur Gewinnübergabe, sodass ihre Mutter allein vorgeschickt wurde. „Dass wir ein Los gekauft haben, war eigentlich Zufall“, bekannte sie. Aber das könnte sich ja jetzt ändern. Der Hauptpreis, der VW UP, steht immer noch auf dem Marktplatz und wartet auf seinen glücklichen neuen Besitzer oder die Besitzerin. Bei einem Einsatz von nur zwei Euro wäre es ein Schnäppchen.