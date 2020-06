Trickdiebe treiben offenbar in Ritterhude und Worpswede ihr Unwesen. (Patrick Seeger/dpa)

Ritterhude/Worpswede. Eine 83-jährige Worpswederin ist am Dienstag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Gegen 11 Uhr erschienen die Täter im Hammeweg und klingelten an der Haustür der Frau. Sie stellten sich als Wasserwerker vor und wollten angeblich überprüfen, ob Bakterien im Leitungswasser vorhanden sind. Während ein Täter die Frau ablenkte und sie bat, das Wasser im Bad laufen zu lassen, durchsuchte der zweite die übrigen Räume unbemerkt nach Wertgegenständen. Erst nachdem sich das Duo verabschiedet hatte, bemerkte die Seniorin den Verlust von Bargeld, woraufhin sie Anzeige erstattete. Am Mittwoch wurde ein nahezu identischer Fall in Ritterhude am Heerweger Moor gemeldet. Ob dabei etwas erbeutet wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht nun nach den Trickdieben, bei denen es sich um zwei etwa 50-jährige, kräftige Männer handeln soll, einer rund 1,85 Meter groß, sein Komplize etwas kleiner. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04792/ 12 35 zu melden. Polizeisprecher Helge Cassens rät in diesem Zusammenhang, nie Fremde ins Haus zu lassen. Er betont: „Lassen Sie nur jene Handwerker in die eigenen vier Wände, die Sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden.“