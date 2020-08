Die wollen nur spielen: Versengold gibt sich bei Fototerminen gern ein wenig mystisch. Für Sänger und Songschreiber Malte Hoyer ist der Stadthallen-Auftritt ein Heimspiel. (Martin Huch)

Osterholz-Scharmbeck. Das für September auf dem Außengelände der Osterholzer Stadthalle geplante Konzert mit Silbermond wird es aus den bekannten Gründen frühestens in einem Jahr geben. Doch das städtische Veranstaltungshaus unternimmt große Anstrengungen, um den Rockfans die Wartezeit zu verkürzen. „Frischluft-Kultur OHZ“ ist das mit Corona-Abstandsregeln kompatible Konzert-Format überschrieben, das am Sonnabend, 5. September, 20 Uhr, die bekannte Bremer Band Versengold auf die große Bühne der Kreisstadt führt. Die sechsköpfige Folk-Formation hat Osterholz-Scharmbecker Wurzeln. Sänger, Songschreiber und letztes Gründungsmitglied Malte Hoyer ist der jüngere Bruder des „Afterburner“-Sängers Tjark Hoyer. Ihr Elternhaus steht in Scharmbeckstotel.

Die Band verdiente sich ihre ersten Sporen auf Mittelaltermärkten. Ihre PR-Fotos haben daher nicht zufällig etwas Mystisches. Die von Malte Hoyer geschriebenen Texte erzählen oft Geschichten, die allerhand Deutungsmöglichkeiten bieten. Das Repertoire erstreckt sich von reinen Instrumentals über Trinklieder („Der Tag, an dem die Götter sich betranken“, „Einerley“ oder „Hoch die Krüge“) bis hin zu Balladen wie „Vom Zauber des Wildfräuleins“ sowie gesellschaftskritischen Liedern, etwa „Punsch statt Putsch“. Die Geige von Florian Janoske spielt sich noch immer häufig nach vorne, Hoyers Flötentöne sind dagegen seltener geworden. Durch ihre Präsenz auf diversen großen Festivals, in Print- und Onlinemedien und nicht zuletzt im deutschen Fernsehen haben sich Versengold einen Namen gemacht, der zumindest den Musikfreunden, die dem Folk-Rock zugeneigt sind, ohne weitere Erklärung ein Begriff sein sollte.

Mit ihrem Album „Nordlicht“, das im Juli 2019 erschienen ist, erreichten die sechs Musiker Platz vier der deutschen Albumcharts und hielten sich weitere elf Wochen in den Top 100 der deutschen Albumverkäufe. Die Single „Thekenmädchen“ stand nach einem halben Jahr bei vier Millionen Klicks auf YouTube und erfreut sich über sämtliche Genregrenzen hinaus deutschlandweit enormer Beliebtheit.

Der Erfolg von „Nordlicht“ spiegelt die Vielseitigkeit der Gruppe wider, deren große Stärke es ist, mit ihrer positiv-bodenständigen Art und einem leichten Augenzwinkern Fans verschiedenster Genres charmant für sich zu gewinnen. Ob Wacken oder Fernsehgarten, M’era Luna oder Silbereisen, Deichbrand oder Morgenmagazin – Versengold überzeugen mit Spielfreude, Tempo und lyrischen Finesse, die dem Bandnamen alle Ehre macht.

Entsprechend war die Livetournee zum Album im Herbst 2019 ein weiterer Meilenstein – 20 000 Zuschauer von Ostfriesland bis Wien feierten frenetisch in ausverkauften Hallen. Die für Frühjahr 2020 angekündigten „Nächte der Balladen“ waren ebenfalls bereits Monate im Voraus ausverkauft – ein weiterer Beleg für die außerordentlichen Live-Qualitäten der unkonventionellen Besetzung um Sänger Malte Hoyer.

Mit „Frischluft-Kultur OHZ“ meldet sich die Stadthalle aus der Corona-Pause zurück. Dabei wurde mit Maybebop für den Einstieg an diesem Donnerstag eine vielfach preisgekrönte A-cappella-Band mit vorwiegend deutschsprachigem Repertoire verpflichtet. Dazu sollen 500 Stühle paarweise auf dem Hallenvorplatz vor der Bühne aufgebaut werden. Das Quartett integriert auch sozialkritische Kommentare in seine Songs.

