Osterholz-Scharmbeck. Drei bislang unbekannte Männer haben offenbar in der Nacht zu Sonntag in der Hohetorstraße einen 61-jährigen Mann zusammengeschlagen. Schon am Boden liegend, wurde das Opfer noch mit Tritten gegen den Kopf drangsaliert, so die Polizei. Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam erst im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein. Er hat inzwischen Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Seinen Angaben zufolge hat er kurz nach Mitternacht durch das geöffnete Fenster seiner Wohnung Hilfeschreie einer Frau gehört. Er habe daraufhin nach dem Rechten gesehen wollen. Noch bevor er den Notruf habe wählen können, sei er in einem Stichweg auf drei junge Männer getroffen, die ihn unvermittelt angegriffen hätten.

Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr in der Hohetorstraße verdächtige Personen beobachtet haben. Anrufe nimmt das Kommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 0 47 91 / 30 70 entgegen.