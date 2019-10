Seit 2010 zieht der Samba-Moonlight-Move die Schaulustigen nach Pennigbüttel. Diesen November soll der Lichterzug laut Veranstalter zum letzten Mal starten. (Christian Kosak)

Pennigbüttel. Die zehnte Auflage ist sein Ende: Der Samba-Moonlight-Move findet in diesem Jahr zum letzten Mal statt. Das betont Martina de Wolff als Urheberin der erfolgreichen Veranstaltung. Das nur noch fünfköpfige Organisationsteam schaffe es nicht mehr, das gesamte Fest auf die Beine zu stellen, sagt die Pennigbüttelerin. „Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist.“

„Wir haben eine tolle Veranstaltung aufgebaut, die immerhin ein Jahrzehnt gelaufen ist“, stellt Martina de Wolff fest. Viele Leute hätten die Aktion anfangs belächelt, erinnert sie sich. „Wir sind ausgelacht worden.“ Mit den Jahren aber habe sich die Aktion toll entwickelt.

Der Samba-Moonlight-Move, der 2010 als eine Art Laternenumzug begann, ist in doppelter Hinsicht gewachsen. Zum einen hätten sich immer mehr Teilnehmer dafür begeistern können und zum anderen sei es immer mehr zu einem Lichterumzug geworden. Mittlerweile tragen viele Teilnehmer batteriebetriebene Lichterketten am Körper.

In den vergangenen Jahren haben sich Tausende Menschen am Umzug beteiligt. Die Veranstaltung ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. Viele Teilnehmer reisten extra aus dem Umland an, um am Lichter-Umzug durch den Ort teilzunehmen. Auch das Regionalfernsehen hat zuletzt darüber berichtet.

Organisatorin Martina de Wolff. (Christian Kosak)

„Aber die Organisation ist uns zu viel“, erläutert de Wolff. Es müssten unter anderem Genehmigungen eingeholt werden. Zur Vorbereitung gehören auch Gespräche mit der Stadtverwaltung und der Polizei. Zudem müssten Sponsoren angesprochen und gefunden werden, die bereit sind, die Veranstaltung zu unterstützen. Und auch der Platz für die abschließende „After-Move-Party“ muss mit Buden und Stromanschlüssen hergerichtet werden. „Ich kann aber nicht alles machen“, sagt de Wolff. Zusammen mit ihren Mitstreitern sei es nicht möglich, in der Jury zu sitzen, Platzwart zu sein und den Umzug zu leiten. Schließlich seien die Aktiven noch berufstätig. Es sei einfach zu viel, um es mal eben so nebenbei zu machen. „Wir machen jetzt einfach mal einen Schnitt“, schlägt sie vor.

Bevor es so weit ist, steht der letzte Umzug an. Der diesjährige Samba-Moonlight-Move findet in Pennigbüttel am Sonnabend, 16. November, statt. Die Aufstellung beginnt um 18.30 Uhr in Höhe des Feuerwehrgerätehauses, kündigt de Wolff an. „Ich wünsche mir, dass dieses Jahr ganz viele Menschen kommen.“

Das Ende des Umzugs habe aber keine Auswirkungen auf Samba la Moor, stellt sie klar. Die Sparte des SV Komet Pennigbüttel bestehe weiterhin. Geprobt wird jeden Montagabend ab 20 Uhr im Kirchen-Gemeindehaus am Sankt-Willehadus-Weg 15. „Wir suchen weitere Mitglieder“, sagt Martina de Wolff. Wer mitmachen will, braucht auch keine Instrumente. Es seien noch Trommeln frei.

Außerdem plane die Gruppe, am kommenden Samba-Karneval-Umzug in Bremen, im Februar 2020, teilzunehmen. Und auch für andere Auftritte bei Festen oder Feiern stehe man nach wie vor zur Verfügung, betont de Wolff. Wer Interesse hat, bei Samba la Moor mitzumachen, oder die Truppe für Auftritte buchen will, kann sich bei Martina de Wolff unter Telefon 0 47 91 / 5 88 41 melden. Einen Eindruck bekommt man auch über den Facebook-Auftritt der Formation.