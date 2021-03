Die Litfaßsäule an der Straße Auf dem Pass sorgt regelmäßig für Ärger bei den Anwohnern. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Werbefirmen haben großes Interesse an der Kreisstadt. Das zeigt sich unter anderem darin, dass das Aufstellen großflächiger Werbeanlagen immer wieder Thema in Fachausschüssen und im Stadtrat ist. Auch die klassische Litfaßsäule kann sich stadtweit im digitalen Zeitalter behaupten. Mehr als ein Dutzend Mal werben die Hohlzylinder in der Kreisstadt für Produkte, Veranstaltungen und Dienstleistungen. Kaum jemand nimmt die Werbetrommeln bewusst wahr – es sei denn, dicke Plakatschichten lösen sich bei Regenwetter von den runden Wandungen.

Bei Ingo Fritzsche sorgen Litfaßsäulen als Boten vergangener Zeiten für nostalgische Momente. Sie wecken die Erinnerung an längst vergangene Tage, wie der Osterholz-Scharmbecker der Redaktion erzählt. Die Werbetrommel vor seiner Haustür jedoch sei für ihn und seine Nachbarn an der Straße Auf dem Paß eine Ausnahme, wie er der Redaktion gegenüber erklärt. „Leider hält sich die Freude über den heutigen Zustand zumindest dieser Litfaßsäule, bei allen umliegenden Anwohnern sehr in Grenzen“, teilt er mit.

Der Grund: Nach Regenschauern komme es immer wieder vor, dass dicke Papierfetzen von der Werbesäule fallen. Auf der Straße liegend löst sich dann die bunte Plakatwelt in ihre Bestandteile auf. Der Wind trägt die getrockneten Reste später auf die Grundstücke, oder die Fetzen bleiben vorher in Hecken und Straßengrün hängen. Für Anwohner ein Ärgernis.

Bürgerbeschwerden werden vom Ordnungsamt der Stadt an die Werbefirma weitergeleitet, die die Flächen vermarktet. Ohne weitere Reaktion auf die jeweilige Beschwerde werde irgendwann nachgepinselt und nachgeklebt, so Fritzsche. Und binnen weniger Tage, sei alle Arbeit wieder hinüber, schildert er den den Teufelskreis. Den Anwohnern bleibe nichts anderes übrig, als die Plakatfetzen aus ihren Gärten und Hecken weiterhin aufzusammeln und zu entsorgen, ärgert er sich. Dabei bedürfe es nicht mal schlechten Wetters, um das Ärgernis zu verursachen. Warum das so ist, darüber lasse sich nur rätseln. „Früher hat es bekanntlich auch schon geregnet und gestürmt“, merkt Fritzsche an.

Regelmäßige Kontrolle

Der Leiter des Städtischen Ordnungsamtes, Volker Pfeil, verweist zur Beantwortung der Fragen an die verantwortliche Firma. Bei einer großen Werbefirma in Köln ist die Redaktion mit ihrer Anfrage richtig. „Ja, die Litfaßsäule wird durch Ströer vermarktet“, lässt die Kommunikationsabteilung der gleichnamigen Firma gegenüber der Redaktion verlauten. Das Unternehmen vermarkte rund 15 Säulen in Osterholz-Scharmbeck.

Einen direkten Ansprechpartner gebe es nicht, wie die Dame am Telefon betont freundlich auf wiederholte Nachfrage mitteilt. Auf die Frage, warum sich Plakat von den Säulen so schnell lösen, gibt es eine ausweichende Antwort. Aufgrund der „extremen Wetterlage und der Temperaturschwankungen von starken Minusgraden und wärmeren Temperaturen“ würden sich die Papierschichten „innerhalb weniger Tage“ lösen. Die Säulen würden regelmäßig von Mitarbeitern kontrolliert und bei Bedarf gereinigt, so die Auskunft.

Bei der Frage nach der Funktion von Litfaßsäulen ist man schon gesprächiger. Litfaßsäulen seien nach wie vor Kult, so die Agentur. „Ihr analoger Charme macht sie in unserer digitalen Welt zum beliebten und glaubwürdigen Medium.“ Aufgrund ihrer „direkten Platzierung“ in Innenstädten oder Wohngebieten seien sie besonders für regionale und lokale Werbetreibende sowie Kulturbetriebe von Interesse.“ Litfaßsäulen stellten eine zielgerichtete und kostengünstige Kommunikationslösung dar, heißt es.

Ingo Fritzsche ist das egal. Er wünscht sich, dass das „Trauerspiel“ in seiner Straße ein Ende hat. Es müssten „zeitgemäße Platzhalter“ her, fordert er. „Auch eine Bepflanzung der Verkehrsinsel, anstelle des Betonzylinders, wie andernorts in OHZ zu sehen, würde unser aller Herz und Auge deutlich mehr erfreuen.“