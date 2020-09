Wegen Fahrens ohne Führerschein wurde ein Ritterhuder zu einer deftigen Geldstrafe verurteilt. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Was hatte den 27-jährigen Ritterhuder Anfang April getrieben, sich hinter das Steuer eines Autos zu setzen ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu haben? Zudem hatte ihn das Amtsgericht Blumenthal gerade Ende Januar wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er habe nur dem Wunsch seiner Freundin entsprochen, sein Fahrzeug von einem Parkplatz zum Marktplatz in der Riesstraße zu fahren, sagte der 27-Jährige beim Prozess gegen ihn – erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Freundin falle es schwer einzuparken, fügte er an. „Auf dem Parkplatz wurde ich dann von der Polizei überrascht.“

Er verfügt schon seit Jahren nicht mehr über einen gültigen Führerschein. „Ich habe aber immer jemand gehabt, der mich gefahren hat. Es wäre besser gewesen eine Nachschulung zu machen. Dann hätte ich mir einiges erspart“, räumte er offen ein.

Außer der Verurteilung Ende Januar schlug bei dem Ritterhuder auch zu Buche, dass er wegen falscher Versicherung an Eides statt auch noch eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen hatte. Der Staatsanwalt hielt ihm zugute, „dass der Angeklagte nicht lange rumlamentiert hat“. „Er hat sich eingelassen und war voll geständig.“ Aber da seien immerhin die Vorbelastungen. Auf Fahren ohne Fahrerlaubnis stehe eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, sagte der Staatsanwalt.

Er beantragte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen in der Höhe von 50 Euro, 4000 Euro. Die Tagessatzhöhe richtet sich nach dem Nettoeinkommen eines Täters. In diesem Fall spielten bei der Bemessung neben dem Nettoeinkommen auch noch Schulden in Höhe von 12 000 Euro eine Rolle. „Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 360 volle Tagessätze“, heißt es dazu im Strafgesetzbuch (STGB).

Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt laut STGB das Gericht unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht das Gericht in der Regel von dem Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. „Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens 30 000 Euro festgesetzt“, steht im Strafgesetzbuch.

Muss jemand, weil er kein Geld hat, die Geldstrafe im Gefängnis absitzen, spielt der Tagessatz beziehungsweise die Anzahl der Tagessätze eine Rolle. Ein Tagessatz entspricht dabei einem Tag im Gefängnis. Das wären in diesem Fall 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Strafrichterin Johanna Kopischke schloss sich dem Antrag des Staatsanwaltes an. Sie verurteilte den 27-Jährigen zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 50 Euro. Außerdem übernahm sie auch die Vorgabe des Staatsanwaltes, eine Führerscheinsperre von einem Jahr zu verhängen.

„Auch, wenn das nur eine kurze Strecke war, es war öffentlicher Verkehrsraum“, betonte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Sie bedauerte, dass der Angeklagte auf das Blumenthaler Urteil so reagiert habe, „als wenn nichts gewesen wäre“. Sie hoffe, dass die aktuelle Verurteilung jetzt aber auf ihn einwirke. „Darum ist die Sperre tatsächlich erforderlich.“ Der Ritterhuder hatte bei dem Antrag des Staatsanwaltes und bei der Urteilsverkündung mit den Tränen zu kämpfen.