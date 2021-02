Bald könnten hier an der Vollersoder Straße Wohnhäuser entstehen. (Von Döllen)

Vollersode. Der erste Blick auf den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Vollersode ist trügerisch. Im Ergebnishaushalt ergibt sich in der Planung ein Defizit in Höhe von 110.500 Euro. Und auch im Finanzhaushalt, der den tatsächlichen Geldfluss eines Jahres darstellt, fehlen 3800 Euro zum Ausgleich. Die interessante Zahl steht aber ein wenig tiefer im Haushaltsplan: Unter der Rubrik Einzahlungen für Investitionstätigkeit stehen 3,08 Millionen Euro. Dahinter verbirgt sich eine Zahlung der Samtgemeinde Hambergen an Vollersode für die Übernahme des neuen Kita-Gebäudes in Wallhöfen. Vollersode hatte es auf eigene Rechnung bauen lassen. Weil die Verantwortung für die Kindergärten seit Beginn dieses Jahres bei der Samtgemeinde liegt, hat sie das Gebäude übernommen und gleicht die Baukosten aus.

Vollersode hat für die Realisierung keinen Kredit aufgenommen, erklärte Kämmerer Marco Ehrichs bei der Vorstellung des Haushaltsplanes dem Rat. Daraus resultiert ein negativer Finanzbestand zum 31. Dezember 2020. Planerisch ergibt sich am Ende dieses Jahres ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von mehr als 2,37 Millionen Euro, wenn die für 2021 geplanten Investitionen berücksichtigt werden. 277.000 Euro sind für den Kauf einer Fläche für ein Baugebiet, 130.000 Euro für den Endausbau der Straße Am Fuhrenkamp und 10.000 Euro für die Einrichtung eines neuen Spielplatzes. Mit 200.000 Euro soll in die Straßen im Siedlungsbereich Wallhöfen investiert werden.

Rund 2,74 Millionen Euro soll Vollersode laut Haushaltsplan an Steuern einnehmen. 120.000 Euro mehr als 2020. Vor allem die Einkommenssteuer soll um mehr als 100.000 Euro steigen. Vollersode profitiert durch Senkungen der Umlagen. Bei der Kreisumlage muss sie aber mehr an den Landkreis Osterholz überweisen, obwohl der Satz von 50 auf 47,5 Prozentpunkte gesenkt wurde. Das liegt an der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde, die in die Berechnung der Kreisumlage einfließt. Die Samtgemeindeumlage sinkt allerdings. Mit 706.000 Euro zahlt Vollersode etwa 100.000 Euro weniger als 2020. Unterm Strich gehen von den Steuereinnahmen 1,93 Millionen Euro für Umlagen wieder ab. Damit verbleiben Vollersode etwa 800.000 Euro für Aufgaben. Dazu kommen die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorger von 81.000 Euro.

Auch nach der Übernahme der Kindergärten durch die Samtgemeinde bleiben die Kosten für die Kindertagesbetreuung einer der größte Haushaltsposten. Die Samtgemeinde geht von einem Defizit in Höhe von etwa 2,2 Millionen Euro aus, das sie sich von den fünf Mitgliedsgemeinden wiederholt. Die Anteile werden über einen Schlüssel berechnet, der je zur Hälfte die Steuerkraft und die Anzahl der Kinder berücksichtigt. Vollersode muss 27,79 Prozent tragen. Das entspricht 613.842 Euro. Wäre Vollersode noch selber für die Kindergärten verantwortlich, müsste die Gemeinde rein rechnerisch 707.000 Euro aufbringen. Darin enthalten sind die Defizite der Kindergärten und eine Erstattung an die Samtgemeinde, die bisher schon für die Krippen zuständig war. Die Erstattung erfolgte bisher über die Samtgemeindeumlage. So gesehen spart Vollersode durch die Übergabe 2021 rund 93.000 Euro. Der Ergebnishaushalt wird zudem nicht von Abschreibungen für den Kitabau belastet.

Für die Straßenunterhaltung sind 135.000 Euro vorgesehen. Weitere 35.000 Euro können für die Inanspruchnahme des Bauhofes verwendet werden.

Heinrich Oetting (SPD) war zwar zufrieden mit dem Plan. Aber Kämmerer Marco Ehrichs warnte. Das Defizit im Ergebnishaushalt könne durch Rücklagen ausgeglichen werden. Es käme aber auch darauf an, künftige Haushalte auszugleichen. In der Finanzplanung wäre das bis 2024 nicht der Fall. Und wie sich die Pandemie auswirken wird, wisse keiner. Oetting verwies auf die Entwicklung neuer Baugebiete. Im Haushalt sind Gelder für einen Flächenkauf eingeplant. Viele Kommunen sehen in einer wachsenden Einwohnerzahl die Möglichkeit ihre Einnahmen durch die Einkommenssteuer zu erhöhen.