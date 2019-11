Steckt hinter den Meisterschaften in Chair-Hockey: Jens Fislage. (Christian Kosak)

Herr Fislage, seit 2007 richten Sie alle zwei Jahre die Deutschen Meisterschaften im Chair-Hockey aus. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Jens Fislage: In einem Werbespot eines amerikanischen Stuhlherstellers wurde ein bisschen gezeigt, wie man mit einem Holzlineal und einer Papierkugel im Büro Hockey spielt. Daraufhin habe ich gesagt: Mensch, das ist eine klasse Idee, das könnten wir auf dem Firmen-Jubiläum machen. Denn wie es bei solchen Jubiläen ist, kennen sich die meisten nicht und haben wenig Gemeinsamkeiten, um ins Gespräch zu kommen. Mit solch einem Show-Act, ist das gleich wesentlich entspannter und lockerer.

Wir stellen eine Mannschaft, somit sind acht Leute zum Spielen abgestellt. Sie sind dieses Jahr auch zum ersten Mal verdonnert worden, Erster zu werden. Bisher habe ich das immer ausgebremst: Bloß nicht gewinnen, habe ich gesagt. Dieses Jahr machen wir das mal anders. Das ist das achte Mal, insofern wird es mal Zeit, dass wir auch mal ganz oben stehen (lacht). Ich habe da zwar nicht viel Hoffnung, aber auf alle Fälle probieren wir es.

Nicht unbedingt (schmunzelt). Wir haben viele Mitarbeiter, die sportlich aktiv sind. Aber es ist keine Grundvoraussetzung.

Gar nicht. Wir sitzen jeden Tag hier auf einem Drehstuhl. Das reicht aus, um mit diesem Gerät fertig zu werden. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich Teams, die trainieren. Ich weiß von zwei Mannschaften, die sich ein Feld aufgebaut haben und einmal die Woche üben.

Anfangs nicht. Mittlerweile prüfen sie schon, welchen Stuhl sie herschicken. Denn für jedes unserer sechs Spielfelder hat ein Hersteller die Patenschaft übernommen. Das heißt, für dieses eine Feld stellt er die Stühle zur Verfügung. Am Ende gibt es, wie in der Deutschen Tourenmeisterschaft, auch einen Konstruktionssieger. Der hat die Möglichkeit, die nächsten zwei Jahre bei uns den Hausstuhl zu platzieren. Das sind ungefähr 2500 Drehstühle.

Jain. Man stellt gewisse Funktionen bei diesem Spiel einfach nicht zur Verfügung. Die modernen Drehstühle haben alle eine Sitztiefenverstellung. Die hat sich bei diesem Sport als relativ labil erwiesen. Sie hält zwar im täglichen Büro-Einsatz, aber da ich beim Chair-Hockey ruckartige Seitenbewegungen oder manchmal auch Zusammenstöße habe, sollte man auf diese Flexibilität der Stühle verzichten – damit der Stuhl das Spiel auch überlebt.

Es ist schon eine Belastung fürs Unternehmen. Diese Woche beispielsweise hebeln uns die Vorbereitungen im täglichen Geschäft etwas aus. Das wird auch nächste Woche erfahrungsgemäß noch so weitergehen. Die Veranstaltung ist schon anspruchsvoll; die Vorbereitungen beginnen etwa ein Jahr im Voraus: Diesmal betreuen wir 900 Kunden und das verbunden mit einer sportlichen Veranstaltung, mit getakteten Zeiten. Das schlaucht uns jetzt schon. Und am Samstag müssen wir alles wieder abbauen und ins Lager bringen, um am Montag in der Firma durchzustarten. Einerseits zehrt das. Andererseits schweißt das ein Unternehmen zusammen. Wenn man die Freude bei den Leuten sieht, mit welchem Spaß sie an dem Tag dabei sind, dann ist es den Aufwand wert. Spätestens wenn Sie im Endspiel den Spielern bei der Nationalhymne in die Augen sehen, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Das ist ein tolles Erlebnis. Aber als wir diese Größenordnung erreicht hatten, habe ich das Team auch gefragt, ob es überhaupt noch mitzieht und ob die Belastung für das Unternehmen und jeden Mitarbeiter nicht zu groß ist. Über die Frage habe ich geheim abstimmen lassen. Keiner hat dagegen gestimmt. Jedem macht es Spaß.

Da waren wir mit acht Mannschaften dabei. Vier hatte ich aus meinem privaten Dunstkreis rekrutiert, da es ein Firmenjubiläum war. Eigentlich waren nur drei Unternehmen dabei. Die anderen haben gesagt, sie könnten sich das nicht vorstellen; sie machten da nicht mit; sie guckten erst mal zu. Zum nächsten Jahr meldeten sich dann 16 Mannschaften an. Das sei schön, habe ich da gesagt. Aber das Jubiläum sei im Jahr davor gewesen. Ich würde das ja gar nicht wieder machen. Doch, haben sie mir widersprochen. Das würde ich machen, hieß es. Warum sollte ich, fragte ich. Ja, weil sie sich angemeldet hätten. Okay – wir haben uns also breitschlagen lassen. Und dann ist das Ganze ausgeufert – mit 64 Mannschaften in Halle 7 und 900 bis 1000 Leuten. Das ist schon eine Hausnummer.

Absolut positiv. Er festigt die Kundenbindung. Unser Produkt ist relativ langlebig. Eine Büroeinrichtung hält ja etwa 15 bis 20 Jahre. Wenn wir also den Kunden langfristig an uns binden wollen, müssen wir uns was einfallen lassen. Ihm jedes Jahr eine Drehstuhlwerbung zu schicken, ist sinnlos. Die wird er noch nicht austauschen. Deshalb ist die Meisterschaft ein gutes Tool. Wir freuen uns, wenn Kunden zum Event kommen.

Sehr wichtig. Ich bin durch und durch Sportler. Ich finde es gut, in einen Wettkampf reinzugehen. Das fördert und motiviert alle. Beim Chair-Hockey-Turnier und dem Steh-Paddeln ist ja ein gesundes Augenzwinkern dabei. Ich glaube, dass ist wichtig – dass man nichts übertreibt, den Humor behält und so die Brisanz aus der Veranstaltung nimmt.

Zur Person

Jens Fislage (52)

ist gelernter Bürokaufmann und hat 1997 seine eigene Firma in Ritterhude gegründet: BKE Fislage steht für Büro- und Kommunikationseinrichtungen. 27 Mitarbeiter gehören heute zu seinem Team. Er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Zur Sache

Chair-Hockey

Zum achten Mal trägt BKE Fislage am Freitag, 29. November, die Deutschen Meisterschaften im Chair-Hockey aus. Aus dem zum zehnjährigen Firmenbestehen ins Leben gerufenen Jux-Turnier ist inzwischen fast Ernst geworden. 64 Mannschaften treten ab 13.30 Uhr in Halle 7 der Bremer Messehallen gegeneinander an. Ein Spiel dauert zwölf Minuten. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern. Zu jedem Team gehört mindestens eine Frau. Gespielt werden darf nur auf „Serien“-Stühlen. Auch verstößt es gegen die Regeln, den Stuhl des Gegners mit der Hand anzufassen. Und der Hockeyschläger darf nicht höher als Kniehöhe angehoben werden. Die Einnahmen aus dem Turnier spendet BKE Fislage an den Verein „Balu und Du“.