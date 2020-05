Unterricht mit Abstand: Auch an der Grundschule Buschhausen hat man sich mit den neuen Unterrichtsbedingungen arrangiert. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. In dieser Woche kehrten die Schülerinnen und Schüler der dritten Jahrgangsstufe an Grundschulen und des 9. und 10. Jahrgangs an den weiterführenden Schulen in den Präsenzunterricht zurück, nachdem ja bereits Anfang Mai die Viertklässler an den Grundschulen und die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen den Unterricht wieder aufgenommen hatten. Die Erfahrungen, die die Schulen in den ersten Maiwochen mit den älteren Schülern gemacht haben, kommen nun den jüngeren Schulkindern zugute, stellen aber gleichzeitig die Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, weil jetzt wieder mehr Kinder die Schulgebäude bevölkern. Wir haben an den Schulen gefragt, wie es unter den neuen Bedingungen läuft.

In der Grundschule Scharmbeckstotel freute sich Schulleiterin Anja Berkhout über eine gelungene Wiederöffnung der einzügigen Grundschule. „Wir haben hier ein junges Team an Pädagogen und zum Glück keine personellen Engpässe. Das Schulgebäude bietet zudem ausreichend Raum, die Kinder in kleinen Gruppen unterzubringen“, erklärte sie. Das Außengelände der Schule wurde in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die von den Kindern abwechselnd genutzt werden können. Zudem wurde eine neue Pausenregelung erarbeite. „Die Kinder sind unglaublich bemüht und lernen schnell, die nötigen Abstände einzuhalten.“ Auch die neuen Hygienestandards würden gut übernommen und bereiteten keine Schwierigkeiten. „Aus der Erfahrung wissen wir, dass sich die Kinder auch gegenseitig erziehen. Wir können davon ausgehen, dass die Älteren die Jüngeren bei den möglichen Begegnungen auf dem Flur auch auf die Abstandsregeln hinweisen werden. Wir sind optimistisch", so Berkhout.

Umsichtige Kinder

Oliver Heckmann leitet die Findorffschule in der Rübhofstraße. In den ersten Tagen hätten sich die Kinder dort zunächst einmal mit der neuen Raumsituation vertraut machen müssen, berichtet Heckmann. „Die Klassenräume wurden umgeräumt, die Pausenhalle sieht nun ganz anders aus, und auch, dass wir jetzt einen Eingang und einen Ausgang des Schulgebäudes haben, war für etliche Kinder gewöhnungsbedürftig“. Viele Kinder, so hat Oliver Heckmann beobachtet, seinen aber sehr umsichtig und dächten mit. Andere hingegen wären noch ein wenig sorglos und müssten immer wieder von ihren Klassenkameraden auf die Einhaltung des Abstands und der Hygiene-Regeln hingewiesen werden. Heckmann: „Wir Lehrkräfte haben in den vergangenen Wochen auch dazugelernt. Vor allen Dingen haben wir festgestellt: Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler macht es klasse!“

Angela Köhler hat in der Grundschule Pennigbüttel ganz ähnliches festgestellt. Was in den Klassenräumen problemlos funktioniert, muss aber in den Pausen noch mehr geübt werden: das Abstandhalten. „Im Spiel vergessen es die Kinder einfach mal, das ist auch verständlich“, meint die Pädagogin. Sie bemüht sich jetzt, einen Tisch mit einer Trennwand aus Plastik oder Plexiglas zu bekommen, damit Lehrer und einzelner Schüler gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten können. „Das ist besonders für die jüngeren Kinder wichtig, die wir noch viel mehr bei den Aufgaben unterstützen müssen. Aber es entwickelt sich“, betont Köhler.

In der Grundschule Buschhausen freut sich Ute Hussak-Thomsen besonders darüber, dass die Schulkinder gleich wieder arbeiten wollten. „Viele Kinder haben die Schule vermisst, das merken wir deutlich“, erläutert die Schulleiterin. „Trotz aller vorbeugender Maßnahmen ist es immer noch eine unnormale Unterrichtssituation. Obwohl die Kinder sehr verständnisvoll mitmachen, müssen wir jetzt doch viele neue Lösungen für Schüler-Lehrer-Interaktionen finden“, sagt Hussak-Thomsen.

Im Lernhaus im Campus resümiert Schulleiter Christian Osterndorf: „Im Großen und Ganzen läuft es bei uns gut.“ Manche Schülerinnen und Schüler müssten gelegentlich noch einmal auf die Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen werden, aber das sei zu erwarten gewesen, meint der erfahrene Pädagoge. Erfreut war Osterndorf über die Bereitschaft der Stadt, die im Lernhaus vorhandenen Notebooks an die Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu Hause auszuleihen.

Schulleiterin Inge Kerlinski hat an der IGS den Eindruck, „gerade an einem großen Experiment mit ungewissem Ausgang“ teilzunehmen. „Noch bekommen wir alles personell und logistisch ganz gut hin zumal wir das Glück eines sowohl großen Geländes als auch relativ große Klassenräume haben“, sagt Kerlinski. „Ich habe allerdings Zweifel, ob das auch alles so reibungslos läuft, wenn mehr und mehr Schülerinnen und Schüler auch der unteren Jahrgänge kommen und sich Hof, Flure und Busse füllen. Unterrichtlich ist viel Fantasie gefordert, keine Gruppenarbeit, keine Teamarbeit, kein gemeinsames Material, keinerlei Körperkontakt der Jugendlichen untereinander, 'social distancing'. Das heißt Frontalunterricht als Unterrichtsprinzip – genau das, was wir als IGS nicht haben wollten!“ Wer einen Plan habe, habe es gut, heißt es in Janoschs Kinderbuch. Einen Plan habe auch die IGS, aber ob er auch gut sei, werde sich erst in ein paar Monaten zeigen. Bis dahin, so fürchtet Inge Kerlinski, bleibe ihr ein mulmiges Gefühl nicht erspart.