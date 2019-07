Feuerwehr und Kreisstraßenmeisterei räumten die umgestürzten Bäume von der K9. (Feuerwehr OHZ)

Osterholz-Scharmbeck. Die schwere Gewitterfront, die am Sonnabendnachmittag über Bremen und Niedersachsen hinweg gezogen ist, hat in Osterholz-Scharmbeck ihre Spuren hinterlassen. Noch während das Gewitter tobte, wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck zur Kreisstraße 9 bei Tietjens Hütte gerufen. Mehrere Bäume von mehr als einem Meter Durchmesser, so Feuerwehrsprecher Marcus Zylka, waren umgestürzt und versperrten die Straße. Zusammen mit der Kreisstraßenmeisterei habe man die Hindernisse beseitigt. Auch die Ortswehren in Scharmbeckstotel, Pennigbüttel, Sandhausen und Teufelsmoor seien wegen des Unwetters im Einsatz gewesen, berichtet Zylka.