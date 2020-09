In Lübberstedt und Ohlenstedt müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Baustellen und damit Behinderungen einrichten. (Sebastian Kahnert/dpa)

Landkreis Osterholz. In Lübberstedt und Ohlenstedt müssen sich die Verkehrsteilnehmer ab diesem Mittwoch, 16. September, auf Baustellen und Behinderungen einrichten. Wie der Landkreis Osterholz am Dienstag mitteilte, wird in Lübberstedt der Fahrbahnbelag der Bahnhofstraße (K 39) erneuert. Auf einem 1,1 Kilometer langen Straßenstück sollen außerdem sogenannte Kantenabbrüche entfernt werden. Dazu werde die Straße bis zum Freitag, 18. September, voll gesperrt; die Umleitung führt über Axstedt und Harrendorf (Kreisstraßen 38, 46 und 47).

In Ohlenstedt wird außerdem zeitgleich von Mittwoch bis Freitag ein 50 Meter langer Radweg-Abschnitt an der Kreisstraße 4 (Kohmark) erneuert. Die Baustelle befindet sich nahe der Kreuzung Alt-Ohlenstedt/Kohmark und bringt eine halbseitige Sperrung der Straße mit sich.