Der 26-jährige gebürtige Pennigbütteler Marcel Kück ist ein erfolgreicher Podcaster, der dank Sponsorenwerbung inzwischen gut von dem leben kann, "wofür er brennt". (Christina Kuhaupt)

Pennigbüttel. Eigentlich wollte sich Marcel Kück eine ganze Weile von der Welt abschotten. Auf einer Farm im US-Bundesstaat Nevada. Leben ohne Instagram, Twitter und Facebook. Er hatte sogar vor, das Handy in Deutschland lassen. Stichwort „Social Media Detox“. Eine Art Entschlackungskur, mit der sich der erschöpfte Erholungssuchende über die digitale Diät neue Energie einverleibt. Wegen Corona ist es aber nichts geworden mit der Entgiftung im spärlich besiedelten Wüstenstaat des amerikanischen Westens. Ganz im Gegenteil: Marcel Kück, aufgewachsen in Pennigbüttel, netzwerkelt mit Messengern, recherchiert und telefoniert in Bremen, als gäbe es kein Morgen. Seit drei Monaten ist sein Podcast "Telefonbuch Spontan“ schon auf allen bekannten Streaming-Portalen zu hören. Mit beeindruckenden Klickzahlen und schon annähernd 1000 Abonnenten. Das Konzept mutet verblüffend simpel an: „In jeder Folge rufe ich spontan prominente Kontakte aus meinem Telefonbuch an und spreche mit ihnen über Gott und die Welt.“

Was es wohl so erfolgreich macht, ist das einschmeichelnde Timbre der Moderatorenstimme und die angenehme Art, mit der es dem Anrufer gelingt, eine Wohlfühlgesprächsatmosphäre zu schaffen, in der sich auch über sehr persönliche Dinge plaudern lässt. Und da sind natürlich die interessanten Lebensläufe und Charaktere der Personen „am anderen Ende der Leitung“: eine im Alter von 15 Jahren über Nacht erblindete Frau, heute 28, die trotzdem ihren Beruf als Visagistin ausübt, und eine Profi-Wrestlerin, die gemobbt wurde und heute in der Liga eines Hulk Hogan catcht, obwohl sie – so Kück – „krass lange auf der Straße lebte“. Auch Hans-Georg Panczak, Synchronsprecher von Luke Skywalker („Star Wars“), und Gina Beckmann, die sich als 19-Jährige für „Big Brother“ 100 Tage lang mit 13 fremden Personen einsperren und Tag und Nacht von über 100 Kameras beschatten ließ, waren Gäste seiner Sendung. Ihrem „Buddy Marcel“ vertraute die gebürtige Hessin an, wer hinter „Big Brother“ die Fäden zieht. Mehrere Tausend Menschen aus ganz Deutschland hören sich das an, via Spotify, I-Tunes und Deezer.

„Dafür habe ich auch hart gearbeitet“, erwähnt Marcel Kück, während er in einer Bar an der Bremer Schlachte an einem Glas Orangensaft nippt. Er sagt es mit einer Bedächtigkeit und Nachdenklichkeit, die man von einem erst 26-jährigen Mann nicht unbedingt erwartet. Gleichzeitig schweift sein Blick über das geschäftige Treiben an der belebten Promenade. „Ich sitze gerne hier und beobachte die Leute.“ Die Aufgeschlossenheit, das Interesse an anderen Menschen ist das Kapital, das er gewinnbringend in seinen Podcast investiert. „Dank der Sponsorenwerbung kann ich inzwischen gut davon leben“, verrät er.

Der gebürtige Pennigbütteler hat sich schon früh für die Medienberufe interessiert, zunächst aber in einem Osterholz-Scharmbecker Elektrofachhandel ganz bieder und brav eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert. „Weil ich den Erwartungen entsprechen wollte, erst die Lehre, dann die Heirat und immer so weiter.“ Dann jedoch bekam er mit, wie ein kurz vor der Rente stehender Arbeitskollege in dem Elektrofachhandel reumütig in sich hinein knurrte, dass er „doch mal lieber etwas anderes gemacht" hätte. „Und plötzlich hat es da Klick gemacht bei mir.“ Da habe er gewusst: „Ich will mehr vom Leben.“

Er holte das Abitur nach und zog 2016 von Pennigbüttel nach Berlin, um bei der TV-Produktionsfirma „Endemol Shine“ ein Praktikum zu absolvieren. Damit hatte er den Fuß in sich öffnende Türen. Es folgten weitere Stationen und Umzüge nach Köln (WDR) und Hamburg (NDR). Dann zurück zu den Wurzeln, nach Bremen. „Ich habe unter anderem als Reporter für Cosmo gearbeitet, das internationale und interkulturelle Hörfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunks und Radio Bremens.“ Jetzt, wo er den Podcast moderiere und seinen Traum lebe, wisse er, „dass es sich auszahlt, wenn man tut, wofür man brennt“.

Vergeudet sei die Arbeitszeit freilich nicht gewesen, die er nach dem Realschulabschluss auf der IGS als Page in Hotels und nächtlicher Tellerwäscher in Restaurants verbrachte. „Ich habe so manchem Prominenten die Koffer aufs Zimmer getragen und viele interessante Leute kennengelernt.“ Mit einigen von denen „quatscht“ er nun in seinen Podcasts. Alles ganz spontan, wie er versichert. „Es ist ja gerade das Coole an der Sache, dass man nicht weiß, worauf das Gespräch hinausläuft.“ Es sind teilweise bewegende Geschichten, die er aus seinem Schlafzimmer in der Altstadt-WG heraus in die Welt setzt, mittels Computer, Schnittprogramm, USB-Mikrofon und der Software, an die er sein Mobiltelefon anschließt. „Ich mache alles selbst, denn meine Unabhängigkeit ist mir wichtig.“ Neben Storys wie der von der erblindeten Visagistin kann es auch leichte Kost sein, wie das Telefonat mit der Sängerin Ely Ray über „Bullying, social distancing und das Musikbusiness“. Er verarbeitet auch eigene Erlebnisse, wie jene tränenreich endende Episode in der Schlachterei mit der sich vordrängelnden älteren Frau.

In seiner Freizeit schreibt Kück an einem Fantasyroman. Oder er unternimmt Fahrradtouren, gern auch zu den Eltern in Osterholz-Scharmbeck, „wo er wieder der „Marcel sein darf, der die Geschirrspülmaschine ausräumt“. Der Vater, bei der Deutschen Bahn beschäftigt, sei stolz darauf, dass der Sohn seinen eigenen beruflichen Weg gegangen ist.

Ob er irgendwann noch einmal abbiegt? Marcel Kück hat sich ganz bewusst noch keinen Plan B zurechtgelegt, für den Fall, dass seine Podcast-Quellen irgendwann versiegen sollten. „Irgendwas wird sich ergeben.“ Seine Medien-Kontakte aus den vergangenen vier Jahren, so schätzt er, reichen noch für „zehn bis 15 Sendungen“.