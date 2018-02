Ein Gartenzaun kam zu Schaden (Symbolbild). (dpa)

Kuriose Wendung in einem Strafverfahren: Nachdem ein unbekannter Autofahrer einen Gartenzaun ramponiert hat, kehrte er offenbar heimlich an den Tatort zurück, um den Schaden zu reparieren. Dies teilte jetzt die Polizei Osterholz mit.

In der Nacht auf den 29. Januar war demnach in Osterholz ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen Gartenzaun gefahren. Er ließ den beschädigten Zaun dabei zurück, ohne die Besitzer zu kontaktieren. Diese erstatteten daraufhin Anzeige gegen unbekannt. Doch der reuige Täter hatte offenbar Gewissensbisse. In der Nacht auf den 31. Januar wurde der Schaden behoben. Der Zaun stehe wieder aufrecht, meldet die Polizei.

Die Geschädigten hätten daher kein Interesse mehr an einer Strafverfolgung. Die Polizei weist dennoch darauf hin, dass sich Unfallverursacher bei den Geschädigten melden müssen – sonst drohe eine Anzeige und in schlimmen Fällen auch der Entzug des Führerscheins.

(cah)