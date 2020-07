Das Campus-Areal wird zum Treffpunkt. Anwohner sind alarmiert. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der Campus-Bereich ist auch außerhalb der Schulzeit vermehrt zum Treffpunkt von Jugendlichen geworden. Anwohnern ist die Verschmutzung des Areals aufgefallen. Es wird sogar von Autorennen gesprochen, die dort stattfinden sollen. Das Thema soll nun in den Fachausschüssen beraten werden.

Der SPD-Stadtverband, der das Thema über die Stadtratsfraktion der Sozialdemokraten in die Ausschüsse tragen will, sei von Anwohnern auf die vermeintlichen Missstände im Bildungsquartier hingewiesen worden. Wie der SPD-Vorsitzende Tim Jesgarzewski der Redaktion mitteilt, soll es demnach vor allem in den Abendstunden und am Wochenende zu unliebsamen Vorfällen im Vorzeigequartier kommen.

Der Campus-Bereich sei von „ungebetenen Besuchern und für unerwünschte Zwecke“ genutzt worden. Es seien „illegale Autorennen“ ebenso beobachtet worden wie „Vandalismus und Verdreckung“. „Alleine im Juni und Juli 2020 kam es zu nicht weniger als fünf Vorfällen, die inzwischen auch zu polizeilichen Ermittlungen geführt haben“, so Jesgarzewski. „Mitarbeiter im Campusbereich sahen sich zudem Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt.“ Hausmeister und alle Beteiligten im Schul- und Campusbetrieb seien bemüht, die Qualität des Standorts hoch zu halten. Darin müssten sie unterstützt werden.

Die Schule und ihre Sportanlagen bezeichnet der Stadt-SPD-Vorsitzende als „Highlight in der Schullandschaft“. Der Campus besitze hohe Wichtigkeit für die Stadt insgesamt. Allein deshalb könne die offensichtliche Lage so nicht hingenommen werden.

Der Sprecher der Polizeiinspektion Verden Osterholz, Helge Cassens, betont, dass der Campus-Bereich inklusive Allwetterbad-Areal im Vergleich zu anderen Stadtteilen keine besondere Häufung von Vorfällen aufweist. Beim Blick in die Einsatzberichte der vergangenen Monate liest er unter anderem von illegaler Müllentsorgung, einem Verstoß gegen die Corona-Schutzbestimmungen sowie von einem angetrunkenen Jugendlichen, der von Streifenbeamten seiner Familie übergeben wurde. Auch werde in einer Körperverletzungssache zwischen zwei 19-Jährigen ermittelt. Es gab eine Ruhestörung und zuletzt, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde ein junger Autofahrer im Bereich Am Barkhof/Allwetterbad in seinem unerlaubt tiefer gelegten Fahrzeug kontrolliert und verwarnt. Die beteiligten Personen seien meist zwischen 17 und 23 Jahre alt.

Das Präventionsteam der Polizei führe bereits Gespräche mit jungen Leuten und sei vermehrt auf Streife im Quartier unterwegs. Es würden – im Fall der Fälle – Platzverweise ausgesprochen, an die sich die Betreffenden zumeist hielten. „Die Jugendlichen zeigen eben jugendtypisches Verhalten“, so Cassens. Dies erfordere manchmal auch ein Regulativ. Und dafür seien die Beamten dann auch zur Stelle, betont er. Sollten Anwohner sich unsicher und belästigt fühlen, könnten sie die Polizei jederzeit anrufen. Jeder Sache werde nachgegangen. „Wir sind da“, betont Cassens.

Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin Bettina Preißner hat von den Vorfällen gehört. Auch im vergangenen Jahr sei es dort hin und wieder zu Treffen von Jugendlichen gekommen. Eine ernsthafte Problemlage kann sie nicht erkennen. Schließlich könne man Jugendlichen nicht alles verbieten. Auch junge Menschen bräuchten einen Platz, an dem sie sich aufhalten dürften. Voraussetzung dafür sei, dass allgemeine Spielregeln eingehalten würden, so Preißner.

Sie setzt auf den Dialog und das Miteinander aller Beteiligten. Dieses Vorgehen habe sich bewährt und werde fortgesetzt. „Durch Gespräche, Polizeiprävention und unsere Jugendarbeit haben wir die Situation gut im Griff – und im Blick“, sagte Preißner der Redaktion. Die Stadt sei mit der Jugendarbeit gut aufgestellt. Ihr sei die Lage bekannt. Sie schlägt vor, eine Quartiersarbeit für den Campus-Bereich unter Beteiligung der Aktiven des Jugendhauses aufzubauen. Sogenannte Nachtwächter oder Streetwatcher – wie es sie in Weyhe bereits gibt – könnten den Kontakt zu den Teilnehmern der Treffen aufbauen. Dieses Vorgehen habe sich auch in anderen Städten bewährt.

Für die SPD ist Zeit zu handeln. Die Sicherheitslage rund um das Campus-Gelände gehöre auf die Tagesordnung. Für die SPD ist wichtig, in alle Überlegungen die Stadt, die Polizei, die Beteiligten an der Schule sowie die dort Tätigen in die Diskussion einzubeziehen. In diesem Zusammenhang soll – wie es für den Bahnhofsbereich gemacht wurde – auch geklärt werden, ob mit einer Videoüberwachung an geeigneten Stellen, der vermehrten Präsenz von Polizei- und Ordnungsbeamten oder anderen Maßnahmen eine Verbesserung erreicht werden kann.