Ein GSG-9-Beamter aus Ritterhude stand jetzt wegen Diebstahls vor Gericht. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Dieses Vergehen, ein Diebstahl, war schwer nachvollziehbar, auch angesichts des Monatseinkommens des Ritterhuders. Ein inzwischen 34 Jahre alter GSG-9-Beamter, auf dem Weg von Frankfurt nach Hamburg, fand Ende Juni 2018 ein Smartphone im Frankfurter Flughafen im Abteil in der Flughafenbahn. fliegen. Doch statt das Smartphone so schnell wie möglich bei einem Kollegen auf den Flughäfen in der Halle oder an einem Info-Stand abzugeben, behielt er es.

Nicht nur das, er forderte auch Wochen später, im August, von der Besitzerin, einen Finderlohn von 100 Euro „als Dankeschön“, zu zahlen per PayPal. „Das hat erpresserischen Charakter“, befand dazu die Staatsanwältin. Dabei gab der Ritterhuder sich als Engländer aus. Um das zu untermauern, hatte Dazu er sich auch per App mit einer englischen Telefonnummer versehen. Die Kommunikation ging per WhatsApp mit der Frau, und das nicht nur im freundlichen Ton.

Doch die Eigentümer aus Wiesbaden erstatteten Anzeige. Sie hatten den WhatsApp-Verlauf abfotografiert und waren damit zur Polizei gegangen. Die Identität des Beamten wurde ermittelt. Insofern flatterte ihm Ende Oktober 2019 ein Strafbefehl über 30 Tagessätze ins Haus. Dagegen legte er aber Einspruch ein. So kam es jetzt zur Hauptverhandlung im Amtsgericht. „Ich wollte es nicht behalten“, beteuerte er immer wieder zu dem anderthalb Jahre langen Verbleib des Smartphones in seinen Händen. Erst im Gerichtssaal übergab er es der Mutter der Besitzerin.

„Ich bin fassungslos. Ich verstehe es nicht. Das macht mich zornig.“ Verärgert zeigte sich die Staatsanwältin über das Verhalten des 34-Jährigen. Er hätte sowohl in Frankfurt als auch in Hamburg seinen Kollegen das Smartphone übergeben können, warf sie ihm vor. „Als Staatsanwältin und Bürger möchte ich Polizeibeamten vertrauen. Wer soll Ihnen denn noch vertrauen?“, zürnte die Juristin gegenüber dem Angeklagten.

In ihrem Plädoyer wies sie darauf hin, dass er das Smartphone „ohne jeden Zeitverzug“ hätte abgeben können. Weiter rügte die Staatsanwältin, dass der Ritterhuder „nicht in einem Punkt Reue“ gezeigt habe. „Das schlechte Gewissen scheint Ihnen abhanden gekommen zu sein.“ In ihren Augen sei außerdem seine Entschuldigung im Gerichtssaal gegenüber der Mutter der Bestohlenen nur „rausgequetscht“ gewesen. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 90 Euro, 5400 Euro. „Darunter ist nichts akzeptabel.“ Auch Strafrichterin Johanna Kopischke zeigte sich angesichts des Verhaltens des Angeklagten und der Begleitumstände um die Tat „sprachlos“. „Es hat Sie nichts veranlasst, das Smartphone abzugeben, aus unerklärlichen Gründen“, staunte sie. So wohnt der Ritterhuder nach eigener Aussage zum Beispiel nur 200 Meter von der Ritterhuder Polizeistation entfernt.

Nach Auffassung der Richterin war bei dem 34-Jährigen kein Unrechtsbewusstsein zu erkennen. Seine zur Schau gestellte Reue kaufe sie ihm nicht ab. „Das Geschehen tut Ihnen nicht leid. Ihre Unannehmlichkeiten tun Ihnen leid“, hielt sie ihm vor. Die Strafrichterin verurteilte den 34-Jährigen wie von der Staatsanwältin gefordert wegen Diebstahls zu 60 Tagessätzen zu 90 Euro.

Seine Dienstvorgesetzten und Kollegen hatten schon vor der Verhandlung auf den Fehltritt des Beamten reagiert. Er habe innerhalb von 24 Stunden seine Dienststelle verlassen müssen, sagte er. „Ich wurde ins Büro verfrachtet und war komplett unten durch. Mein Traum ist geplatzt.“