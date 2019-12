Top-Lage am Hamme-Ufer: Weil sich auf das WVR-Gelände neue Begehrlichkeiten richten, lehnt die Gemeinde eine vorzeitige Vertragsverlängerung ab. (Fotos: Christian Kosak)

Ritterhude. Nicht weniger als die Zukunft des Wassersportvereins Ritterhude (WVR) stand jüngst bei der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses zur Diskussion. Das hatte der WVR-Vorsitzende Gerd Möckel vorab der Redaktion mitgeteilt: Sollte dem Antrag von SPD und CDU zugestimmt werden, wäre dies das Ende des Vereins (wir berichteten).

In diesem Antrag ging es um drei Punkte: Erstens forderten SPD und CDU, die Verwaltung solle den Pachtvertrag mit dem Verein nicht verlängern. Zweitens solle geprüft werden, ob auf dem Gemeindegrundstück, das kurz hinter der Schleuse an der Hamme liegt, ein Badestrand geschaffen werden könne. Drittens wollten sie untersuchen lassen, ob die Steganlage von den jugendlichen Paddlern und Kanuten der benachbarten TuSG Wassersportsparte sowie der Schul-AGs genutzt werden könne.

Dem Ausschuss erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Kuck, dass sich die Jugendlichen beim ersten Jugendforum der Gemeinde eine Bademöglichkeit gewünscht hätten. Deshalb habe sich die SPD nach den Fristen des WVR-Pachtvertrags erkundigt. Und da gerade der Gemeindeentwicklungsplan fortgeschrieben werde, wollten sie dies nutzen, um die Idee eines Badestrands prüfen zu lassen. Den Antrag hätten sie nun wegen der Transparenz öffentlich eingebracht.

CDU-Fraktionsvorsitzender Giselher Klinger ergänzte, die Gemeinde habe vor zehn Jahren wegen eines ähnlichen Themas mit dem WVR verhandelt: „Die Gemeinde hat damals den Kürzeren gezogen.“ Mit diesem Antrag wollten sie sich nun alle Türen offen halten. Schon damals ging es darum, der Jugendsparte der TuSG einen Zugang zur Hamme über das Gelände des WVR zu verschaffen. Laut WVR-Vorsitzendem Möckel sei auch eine Lösung gefunden worden. Die Gemeinde habe sie aber nie umgesetzt, sondern eine andere gewählt.

Die Ausschussmitglieder Dorothe v. Rex-Gröning (Grüne) sowie Waldemar Orthmann (FDP) und Jürgen Ahlers (Bürgerfraktion) lehnten eine Kündigung des Pachtverhältnisses ab. „Wir sollten erstmal gucken, ob wir nicht eine Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung des Geländes finden können und sollten die Kündigung zurückstellen“, sagte v. Rex-Gröning. Selbst wenn der Badestrand möglich sein und ins Gemeindeentwicklungskonzept aufgenommen werden sollte, heiße das nicht, dass er gebaut werde. Es müsse Geld dafür da sein. „Wir sollten keine unerfüllbaren Erwartungen wecken – weder bei den Jugendlichen noch bei den Vereinsmitgliedern“, forderte sie.

Diese Kritik konterten die Antragsteller mit dem Hinweis, dem Antrag habe der nicht-öffentliche Verwaltungsausschuss bereits zugestimmt. Die daraufhin aufkommenden Fragen bei Grünen und Gruppe beantwortete Bürgermeisterin Susanne Geils mit dem Hinweis: „Wir haben vom Verein einen Antrag auf vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrags erhalten; so ist das Ganze in die Gänge gekommen.“ Auf diesen Antrag müssten sie reagieren.

Der anwesende Vereinsvorsitzende Gerd Möckel erklärte: „Wir haben Investitionen vor; wir wollen unsere Sanitäranlagen sanieren; die stammen aus den 1970er-Jahren.“ Dazu bräuchten sie Fördermittel. Um die beantragen zu können, müssten sie einen Pachtvertrag haben, der länger als fünf Jahre laufe. „Deshalb hatten wir den Antrag gestellt.“ Über den Antrag von SPD und CDU seien sie nicht glücklich, so Möckel. Sie wollten, dass ihr Verein weiterlebe. Möckel bat daher, die Kündigung zurückzustellen, um zu gucken, wie sie das Ganze gemeinsam lösen könnten: „Bitte, redet mit uns.“

Von diesem Antrag des Wassersportvereins habe sie nichts gewusst, erklärte nun Dorothea v. Rex-Gröning. Sie kritisierte, dass dieser mit keinem Wort von SPD und CDU in deren Antrag erwähnt worden ist. Kuck ließ das nicht gelten, verwies auf die nicht-öffentliche Sitzung. Dort sei er behandelt worden. Wenn die Mitglieder der Grünen-Fraktion nicht miteinander sprächen, könnten sie nichts dafür. Trotz der für sie, wie sie erklärte, neuen Informationen beharrte die Bündnisgrüne darauf, die SPD/CDU-Forderung nach Nichtverlängerung des Vertrags abzulehnen. Dieser Teil des Antrags solle zurückgestellt werden.

Die SPD formulierte daraufhin einen Kompromissvorschlag: Statt in zwei Jahren den Vertrag nicht zu verlängern, solle die Verwaltung nur den WVR-Antrag auf vorzeitige Verlängerung ablehnen. Während v. Rex-Gröning auf ihren Antrag pochte, wollte Waldemar Orthmann wissen: „Wenn wir dort einen Strand bauen, wo soll dann der WVR hin?“ Für SPD und CDU ein „Totschlagargument“. Jürgen Kuck meinte: „Wir sollten immer einen Schritt nach dem anderen machen.“ An diesem Punkt der Diskussion griff Susanne Geils ein: „Wir stimmen hier über etwas ab, bei dem alle einig sind; alle wollen sich an einen Tisch zusammensetzen und gucken, was gemeinsam möglich ist.“

Sie empfahl daher, dass die Verwaltung die Anfrage des Vereins auf vorzeitige Verlängerung ablehne – mit dem Hinweis, dass diese Verlängerung zurzeit nicht möglich sei. Dies, darauf wies sie hin, könne sich aber ja in wenigen Jahren wieder geändert haben. Nämlich dann, wenn sich herausstellen sollte, dass auf dem WVR-Gelände keiner der Vorschläge zu realisieren sei. Sie persönlich zweifle etwa an der Idee des Badestrandes: „Ich habe Bedenken wegen der Sicherheit.“

Bei der Abstimmung sprach sich die Mehrheit des Gremiums bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung für den Kompromiss der SPD aus, den WVR-Antrag auf vorzeitige Verlängerung abzulehnen. Die beiden Prüfaufträge (Badestrand, Stegnutzung) erhielten das Okay des gesamten Gremiums.