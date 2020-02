Der Osterholzer Bürgermeister Torsten Rohde. (Christian Valek)

Bürgermeister Torsten Rohde kündigt an, dass es weitere Gespräche mit den Vertretern des Einzelhandels und der Landesbehörde für Straßenbau geben soll. „Wir wollen verdeutlichen, was machbar ist“, sagt Rohde auf Anfrage dem OSTERHOLZER KREISBLATT. Dazu wird am Montag, 2. März, ein Treffen stattfinden. „Die Planungshoheit liegt aber bei der Landesbehörde.“

Bei der öffentlichen Vorstellung im Ratssaal zu den in Buschhausen geplanten Arbeiten gab es Kritik von den Anwohnern (wir berichteten). Einige sorgen sich um die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke, andere fürchten Straßenschäden durch den unvermeidlichen Ausweichverkehr in den Nebenstraßen. Sie fürchten, dass rücksichtslose Autofahrer und Lieferwagen die Randstreifen kaputt fahren und marode Pflasterstraßen wie in Bargten weiter beschädigen. In diesem Zusammenhang werde sich die Verwaltung mit Polizeivertretern zusammensetzen, um ein Durchgreifen sicherzustellen. Der Stadt seien oft die Hände gebunden, sagt er. Nur die Polizei habe das Recht, Fehlverhalten wie zu schnelles Fahren zu ahnden, merkt Rohde an. „Wir müssen gucken, was passiert.“ Torsten Rohde sichert besorgten Anwohnern in jedem Fall zu, mögliche Schäden durch den Schleichverkehr im Blick zu behalten.

In Bezug auf eine umfassende Sanierung des Rad- und Fußwegs an der Ortsdurchfahrt ist er zurückhaltend. Zwar sei der Radweg „in einigen Bereichen wirklich nicht gut“, insgesamt aber könne die Sanierung nur im bestehenden Umfang erfolgen. „Das bedeutet, wir werden nicht breiter, da dort der Platz fehlt.“ Ansonsten müsse die Stadt Grundstücke erwerben. Und dazu sei im Haushalt kein Geld vorhanden. Die Reparaturen an den Radwegen aber würden ins Budget passen. Da die Instandsetzung entlang der L 149 innerhalb der Ortsdurchfahrt stattfinde, müsse die Stadt nur 50 Prozent der Kosten tragen, erläutert Rohde. „Die Instandsetzung des Radwegs soll jedenfalls mit ausgeschrieben werden.“

An der Kreuzung Am Kohlgarten / Buschhausener Straße soll bei der Bauausführung nachgebessert werden. Zwar stelle der Straßenbereich keinen Gefahrenschwerpunkt dar, auch wenn dies immer wieder von den Bürgern unterstellt werde, dennoch soll die Situation dort verbessert werden. Rohde kann sich für die von Bürgern vorgetragene Idee begeistern, eine Schaltautomatik für die dortige Fußgänger-Ampel einzurichten. Warten zu viele Autos an der Kreuzung, soll die Fußgängerampel auf Rot schalten, um den Wartenden das Einfädeln zu erlauben – so die Idee. „Dafür wird Technik angeschafft“, stellt der Bürgermeister klar. Beim Asphaltieren der Straßeneinfahrten soll eine sogenannte Schleife oder eine Infraroterkennung installiert werden. „Es muss noch geprüft werden, in welchem Intervall die Ampel später schaltet.“

An ein von Bürgern vorhergesagtes Verkehrschaos glaubt er nicht. Ortsansässige würden ohnehin bekannte Schleichwege nutzen. Auch an den Baustellenverkehr im Bereich der neuen IGS-Sporthalle sei gedacht worden. Dieser Liefer- und Lastverkehr könne aus Richtung Einkaufspark-Kreisel oder von der B 74 her anrollen. „Das war für uns ein wichtiges Kriterium.“

Fest steht für ihn, dass die Märkte im Einkaufspark in der Bauphase nicht völlig abgeschnitten sind. „Sie sind entweder über die B 74 oder die alte B6 erreichbar.“ Eine einseitige Verkehrsführung ist laut Rohde ohnehin nur in der ersten Bauetappe möglich. Im weiteren Verlauf der Ortsdurchfahrt sei diese Regelung ausgeschlossen. Er begründet dies mit dem Umfang der Arbeiten und der Arbeitssicherheit für die Bauarbeiter. Denn da, wo die schweren Betonplatten aufgenommen würden, sei es unmöglich, den Straßenverkehr während der Arbeiten vorbeizuführen. „Das ist einfach zu gefährlich.“ Anders sei es dort, wo eine Asphaltdecke aufgenommen wird, also im ersten Bauabschnitt.