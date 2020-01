Die Gruppe Soulrender wurde in Wersabe in der Gemeinde Hagen im Bremischen gegründet. Jetzt veröffentlicht die Band ihre neue CD mit dem Titel „Every Head is a Jungle“. (Giorgia Petersen-Hoetzel)

Hagen. Ihre Songs handeln von Liebe, Hoffnung, Trauer und Schmerz. Aber auch sozialkritische Themen werden aufgegriffen: So geht es in dem Lied „Poor Boy“ um die wahre Geschichte eines Flüchtlings, der als minderjähriger Jugendlicher nach Deutschland gekommen ist. Aufgeschrieben hat die Story Tina Kludig. Die Bremerin ist als Sozialarbeiterin für die Betreuung geflüchteter Jugendlicher zuständig und zudem Sängerin der Band Soulrender. Das Stück ist eines von 17 Liedern auf der neuen CD „Every Head is a Jungle“, die am 1. Februar erscheint.

Die sieben Bandmitglieder haben viel Herzblut in ihr neues Werk gesteckt: „Wir sind im September 2016 mit den Aufnahmen angefangen, das ist ein langer Entstehungsprozess“, erzählt Bassist Matthias Behling. Der 46- Jährige stammt aus Wersabe und ist Gründungsmitglied der Band, die vor knapp 20 Jahren in seinem Heimatort in der Wesermarsch entstanden ist. Gerade mal etwas mehr als 200 Einwohner zählt das Dorf, in dem bis heute die Proben stattfinden. „Bei meinen Eltern am Deich steht eine größere Gartenbude, die haben wir ausgebaut und uns schick gemacht“, so der Musiker, der schon als Grundschüler die ersten Instrumente erlernt hat und die Musik für sich als eine Art Ventil betrachtet.

„Der schönste Ort der Welt“

Für Keyboarder Tim Vollmers ist die Hütte „der schönste Ort der Welt“, wie er sagt. Jedes Bandmitglied habe einen Schlüssel und könne jederzeit nach Wersabe kommen. „Wenn wir proben, stellen sich manchmal Zuhörer auf den Deich und hören mit“, freuen sich die Musiker über Fans vor Ort. Mit dem Probenraum verbinden sie viele Erinnerungen: „Das ist unser ganz persönliches Graceland“, spielt Matthias Behling auf das berühmte frühere Anwesen des Musikers Elvis Presley in den USA an. Die Größenordnung ist allerdings eine andere: Soulrender machen auf etwa 30 Quadratmetern Musik und bekommen ab und an auch Besuch von Gastmusikern. Sogar ein Teil der Aufnahmen für das neue Album ist in Wersabe entstanden. „Es darf nicht viel Hall geben und muss trocken klingen“, beschreibt Tim Vollmers die Vorteile der Holzhütte.

Der 45-Jährige Hagener ist ebenfalls Gründungsmitglied und leidenschaftlicher Musiker. „Wir sind alle so musikaffin, dass es für Außenstehende teilweise schon anstrengend ist“, sagt er mit einem Grinsen. Für ihn ist Musik das Ausleben der Kreativität in seinem Kopf. Angefangen habe er ganz klassisch in der Grundschule mit Blockflöte. Später sei der Keyboard-Unterricht hinzugekommen. „Ich hatte aber keine Lust, vom Blatt zu spielen und habe damals lieber für mich Musik gemacht“, berichtet er aus der Erinnerung. Die Band präge ihr Leben und sei wie eine zweite Familie, sind sich Tim Vollmers und Matthias Behling einig. Gemeinsam habe man schon viel erlebt, zerbrochene Beziehungen und Todesfälle in den Familien verarbeitet. „Wir kennen uns in- und auswendig“, sagt Tim Vollmers, der hauptberuflich als Bierbrauer in Bremen arbeitet. Zur Band gehören außerdem Schlagzeuger Stephan Besl, der aus Hagen stammt und mittlerweile in Bremen wohnt, Ilja Nagel aus Hagen (Percussions und Saxofon) den es nach Maastricht in den Niederlanden gezogen hat, Gitarrist Jürgen Block aus Loxstedt und Sänger Thulani Masinga, der seit zwei Jahren dabei ist. Sängerin Tina Kludig ist seit drei Jahren Bandmitglied. Während sich die Musiker früher durch zwei Rapper in ihren Reihen eher dem Hip-Hop zugehörig fühlten und Deutsch sangen, bezeichnen sie ihren mittlerweile rein englischsprachigen Stil heute als zeitgemäße R&B-Musik, als Soul mit Jazz-Einflüssen. Und auch die südafrikanische Herkunft von Thulani Masinga spielt eine Rolle. Der Hamburger setzt mit der Sprache des Volkstammes Zulu einen ganz besonderen Akzent.

In die Band müsse man viel Zeit investieren, sagt Matthias Behling, der in seinem Berufsleben als Hafenfacharbeiter in Bremerhaven Van Carrier bewegt. Nicht nur Auftritte und die CD-Produktion würden Zeit kosten, auch der „Bürokratiekram“ habe einen ordentlichen Umfang angenommen. So haben die Bandmitglieder die Album-Vermarktung in Eigenregie übernommen und mit den entsprechenden Stellen verhandelt sowie für Foto- und Videoaufnahmen gesorgt. Ab 1. Februar können die neuen Songs auf allen geläufigen Download-Portalen heruntergeladen werden. Auch eine klassische CD wird es geben: „500 Stück haben wir für Liebhaber pressen lassen. Eine Bestellung wird über unsere Homepage möglich sein. In Hagen werden sie auch an einigen Stellen direkt verkauft“, kündigt Tim Vollmers an. Bei Liveauftritten hat die Band ihre CD selbstverständlich ebenfalls mit im Gepäck. Am 25. April sind Soulrender bei der „Jazzahead!Clubnight“ in der Markthalle 8 in Bremen live zu erleben. Im Rahmen des Gartenkulturmusikfestivals spielen sie gemeinsam mit den Hagen Allstars am 29. August auf dem Hof der Burg zu Hagen.