Wolfgang Brünjes, Jens Engel und Winfried Plümpe (von links) haben eine Fotoausstellung in Bredbeck eröffnet. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Unter Kühen schlafen: Das können jetzt die Gäste der Bildungsstätte Bredbeck im Haus Atrium eins. In Zimmer 14 hängt eine Kuh-Fotografie an der Wand über einem Bett. Es zeigt eine orangefarbene Kuh, die inmitten von Ringelblumen liegt. Nebenan, in Zimmer 15, schaut ein orangefarbenes Exemplar zwischen zwei Baumstümpfen hervor. Insgesamt 40 Kuh-Fotografien hängen laut Jens Engel, stellvertretenden Leiter der Bildungsstätte, in den Zimmern, zehn großformatige sind auf den Fluren und im Aufenthaltsraum zu sehen.

Die Kühe sind in unterschiedlicher Umgebung aufgenommen worden. In der Regel wurden sie in Bredbeck und umzu abgelichtet. Mal sind sie alleine, mal zu zweit, mal marschieren sie zu fünft über eine Brücke. Die Fotos stammen vom Fotografen Wolfgang Brünjes. Die sechs Kühe gehören Winfried Plümpe.

Kuhrohlinge gestaltet

Vor ein paar Jahren habe er die Idee gehabt, als er einen Kuhrohling gesehen habe, diesen anzumalen und künstlerisch zu gestalten. Daraus entstand beim 64-Jährigen der Gedanke, die Kuh in eine Landschaft zu stellen. „Das sollten Orte sein, die man wiedererkennt.“ Aus einer Kuh sei dann eine Sechser-Kuh-Herde geworden, so Plümpe.

Dahinter, dass sich die Bildungsstätte mit Plümpe und Brünjes zusammengetan hat, steht Engel zufolge ein Konzept. „In den letzten beiden Jahren hatten wir die Möglichkeit, unsere zwei Atrium-Häuser zu renovieren. Das war möglich mit einem Konjunkturpaket des Bundes.“ Atrium-Haus eins sei innen in den Farben Grau, Weiß und Orange gehalten, so der 48-Jährige. Insofern habe sich die Frage gestellt, ob man nicht eine Dauer-Ausstellung mit Bildern in Haus eins installiert.

Dabei haben laut Engel verschiedene Kriterien eine Rolle gespielt. „Die Bilder sollten sich in den Farben des Hauses wie Orange widerspiegeln. Wichtig war auch ein direkter Bezug zur Umgebung wie zum Beispiel das Einbeziehen unseres Geestpfades.“ Schließlich kämen Plümpe und Brünjes aus der Region und seien für ihre künstlerischen Aktivitäten bekannt.

Die Intention beim Design, so Engel, sei gewesen, es allen Zielgruppen gerecht zu machen. Das sind ihm zufolge sowohl junge Erwachsene wie auch Ältere. „Wir möchten, dass die sich bei uns wohlfühlen. Das ist jetzt hier sehr modern geworden und abgerundet. Die Regionalität ist mit einbezogen.“ Man sei „sehr glücklich“ darüber, betont der stellvertretende Leiter der Bildungsstätte.

Fotograf Brünjes erinnerte bei der offiziellen Dauer-Ausstellungs-Eröffnung daran, dass er eine Vielzahl von Aufnahmen gemacht habe. „Da sind harmonische und ansprechende Bilder dabei.“ Es gebe viele schöne Ecken in Bredbeck, hat er ausgemacht. Aus einem Riesenstapel, erarbeitet nach Themenfeldern, seien die besten und passenden für das Atrium-Haus mit Jens Engel ausgewählt worden, so der Berufsfotograf.