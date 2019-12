Carina Schultze (links) betreut das neue Betätigungsfeld des Maschinenrings Wesermünde-Osterholz. Zusammen mit Geschäftsführerin Birte Tietjen präsentiert sie das Programm für haushaltsnahe Dienstleistungen. (Andreas Palme)

Landkreis Osterholz. Mit dem Programm „Unterstützung im Alltag – haushaltsnahe Dienstleistungen für Pflegebedürftige“ erweitert der Maschinenring Wesermünde-Osterholz sein umfangreiches Angebot. Die meisten Menschen erleben den Maschinenring vor allem während der Erntezeit mit großer Technik im Einsatz für die Landwirtschaft. Dass der Verein auch eine zweite Seite hat, ist meist weniger bekannt. Aktuell engagiert sich der Maschinenring zum Beispiel verstärkt in der Hilfe für Menschen im ländlichen Raum zwischen Elbe und Weser. „Seit dem 1. Oktober sind wir als Maschinenring Wesermünde-Osterholz anerkannte Stelle zur Unterstützung im Alltag“, erklärt die Geschäftsführerin Birte Tietjen und verweist auf die Zulassung durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie.

Schwerpunkt der neuen Aktivitäten sind Angebote für haushaltsnahe Dienstleistungen und Hilfen bei der Alltagsbegleitung. Als Teil einer landesweiten Kampagne will der Maschinenring mit seinem Programm insbesondere Menschen mit körperlicher, geistiger oder physischer Erkrankung, Demente sowie Pflegebedürftige und auch deren Angehörige ansprechen. „Wir wollen den Angehörigen eine Pause bei der häuslichen Pflege ermöglichen“, betont Carina Schultze, die das Projekt derzeit betreut. Die 24-jährige hauswirtschaftliche Betriebsleiterin hat sich in Aufbaukursen für die neue Aufgabe fit gemacht und freut sich über die vielseitige und interessante Beschäftigung. Die Elmloherin kam über die Betriebshilfe zum Maschinenring und hat mit ihrem Engagement für Menschen mit Einschränkungen eine neue Herausforderung gefunden.

Botengänge bis Fahrdienste

„Als Dienstleister im ländlichen Raum stehen wir allen Einwohnern zur Verfügung“, erklärt Schultze und weist auf die Unterstützung der Pflegekasse hin, die ab dem ersten Pflegegrad einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro pro Monat für die Unterstützung im Alltag zahlt. „Wir helfen den Menschen auch ohne Maschinenring-Mitgliedschaft“, ergänzt Geschäftsführerin Tietjen, „unser Engagement schließt jedoch reine Pflegedienstleistungen wie die Medikamentengabe und die Körperpflege aus“. Zu den Angeboten zählen aber Botengänge, Fahrdienste, Einkaufs- und Reinigungshilfen sowie die Wäsche- und Bekleidungspflege. Darüber hinaus springt der Maschinenring ein, wenn es um die Korrespondenzen mit Ämtern und Versicherungen geht und kümmert sich auch schon mal um die Pflanzen auf Balkon und Fensterbank.

Ein weiteres Standbein ist die Alltagsbegleitung. Bei dieser Form der Unterstützung stehen die Freizeitgestaltung, die Hilfe beim Umgang mit Behördenangelegenheiten sowie die Einkaufsbegleitung im Vordergrund. Neben der Erledigung alltäglicher Aufgaben bereichert das gemeinsame Kochen oder auch das schlichte Zuhören das Programmangebot in der Alltagsbegleitung. „Jedem Pflegebedürftigen ab dem ersten Pflegegrad stehen monatliche Zuschüsse der Krankenkasse zu, die unabhängig vom Pflegegeld gezahlt werden“, betont Birte Tietjen und weist auf die Möglichkeit einer weitergehenden Information beim Maschinenring in Beverstedt-Hollen unter Telefon 0 47 48 / 20 34 hin.

Neben den haushaltsnahen Dienstleistungen bietet der Maschinenring Hilfen bei der Versicherungsvermittlung, dem Büroablagesystem, der Betriebshilfe in Ausnahmesituationen sowie bei der Erstellung eines „Notfallordeners“ für landwirtschaftliche Betriebe an. Darüber hinaus können Probeentnahmen von Böden, Futter, Tränkewasser oder Gülle mit fachlicher Untersuchung bestellt werden. Veranstaltungen der Maschinenringe in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer über die Neuerungen der Düngeverordnung etwa bieten Gelegenheit zur Weiterbildung. Einen Überblick über die Aktivitäten gibt auch die Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Wesermünde-Osterholz am Mittwoch, 5. Februar, in Axstedt.