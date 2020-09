Temporeich und pointiert beleuchtete Quasselstrippe "Werner Momsen" alias Puppenspieler Detlef Wutschik im Hamme-Forum alle Seiten des Urlaubs. (Christian Pfeiff)

Ritterhude. Nur wenigen Puppen ist es vorbehalten, mit abendfüllenden Programmen ganze Säle zu füllen und allerorts ein begeistertes Publikum zu hinterlassen. Eine der Ausnahmen, die diese Regel bestätigt, hört auf den Namen Werner Momsen. Ihm gelang es am Sonntag, die unter den gegebenen Umständen verfügbaren Kapazitäten des Hamme-Forums gleich zweimal hintereinander auszuverkaufen und jeweils um die 100 Besucher zu begeistern.

Die verfolgten paarweise an kleinen Bistrotischen platziert das aktuelle Programm „Abenteuer Urlaub“ der mannshohen Klappmaulpuppe, hinter der der auch für Sendungen wie die „Sesamstraße“ oder „Käpt'n Blaubär“ tätige Puppenspieler Detlef Wutschik steckt. Und der blieb dem aus den Vorgängerprogrammen bewährten Momsen-Konzept erneut treu und ließ seinen Puppensenioren inmitten eines mit Garderobenständer und Seniorensessel spartanisch ausgestatteten Bühnenbilds unter anderem tanzen, akrobatisch in imaginäre Zelte klettern – vor allem aber nahezu ohne Unterlass mit einem breiten norddeutschen Akzent quasseln.

Wie gut er das beherrscht, demonstrierte Wutschik alias Momsen in den vergangenen Jahren hinreichend auf zahllosen Kleinkunstbühnen und im TV. Obwohl das Thema „Urlaub“ unter den gegebenen Umständen dieses Jahres bei vielen mutmaßlich augenblicklich unerfülltes Fernweh auslösen dürfte, wirkte die freundliche norddeutsche Plaudertasche mit seinen Monologen als recht probates Gegenmittel zu dazu. Schließlich kann Momsen dem Thema – egal in welcher Form – nur begrenzt positive Aspekte abgewinnen. Ob Fernreise, Pauschalurlaub, Camping oder Wandertour: Überall findet der Bühnencharakter mindestens ein Haar in der Suppe. Wutschik wäre allerdings nicht Momsen, verstünde er nicht, diese unterhaltsam und kurzweilig, vor allem aber immens sympathisch aufzubereiten. So wirkt der agile Klappmaulsenior niemals nörgelnd oder meckernd, sondern seziert den ihn umgebenden Wahnsinn mit der seinem Puppencharakter zueigenen humorvollen Gelassenheit, gewürzt mit zynischem norddeutschen Understatement.

So beginnt der Urlaubsstress für Momsen bereits lange vor der eigentlichen Reise, nämlich beim Sichten möglicher Reiseziele, die von Veranstaltern üblicherweise mit blumigen Worten beworben werden. „Du musst schon katalogisch können, um das richtig verstehen zu können. Ein 'kurzer Weg zum Flughafen' bedeutet zum Beispiel: Das Hotel liegt mitten in der Einflugschneise“, konstatiert Momsen, der sich auch an „36-stündige Familienurlaubsfahrten im mit 'Ernte 23' vollgeräucherten Familienauto“ erinnert. Neue technologische Entwicklungen brächten ebenfalls nicht nur Vorteile: „Heute brauchst du ja schon Vergleichsportale, um Vergleichsportale miteinander vergleichen zu können.“

Hin und wieder gerät Momsen sogar kurzzeitig ins Philosphieren: „Wenn mich jemand fragt, warum ich eigentlich in den Urlaub fahre, kann ich nur antworten: Ich weiß zwar, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche.“ Dabei besagt ein ebenfalls zitiertes indianisches Sprichwort: „Wir müssen hin und wieder eine Rast einlegen, damit unsere Seelen hinterher kommen.“

Vor Corona wäre das aktuelle Momsen-Programm, dessen Ritterhuder Aufführung ursprünglich für den April angesetzt war, auch als unterschwellige Kritik an überbordenden Ausmaßen der Tourismus- und Reiseindustrie durchgegangen: „Vor Corona ist jeder Hamburger statistisch besehen 17 000 Kilometer im Jahr geflogen“ rechnet Momsen vor.

Unter den gegebenen Umständen dieses Jahres gemahnen die aktuellen Monologe des Puppenseniors vor allem jedoch auch an entgangenen Urlaubsstress: Ob nächtliche Mückenjagden in heruntergekommenen Hotelzimmern, teilweise geheuchelter Weltoffenheit für die Kulturen der jeweiligen Reiseziele, ungesundem Bräunungswahn, psychologisch geschulte Reisebüromitarbeiter oder schmelzende Isomatten in zu engen Igluzelten – zu alldem hat Momsen alias Wutschik einen launigen Spruch parat, der über so manche in diesem Jahr entgangene Reisefreude hinweg getröstet haben dürfte und im Hamme-Forum gleich zweimal hintereinander ein bestens unterhaltenes Publikum hinterließ.