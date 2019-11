Hinter dem Stichwort "Mobilitätsgarantie" stecken erweiterte Kundengarantien, die ab Mitte nächsten Jahres beim VBN greifen sollen. (Focke Strangmann)

Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) erweitert Mitte nächsten Jahres seine Kundengarantien und nennt diese künftig Mobilitätsgarantie. Das Konzept, das demnächst in den Gremien des VBN-Zweckverbands beschlossen werden soll, wurde jetzt im Verkehrsausschuss des Osterholzer Kreistags vorgestellte.

Einen Anstoß zu den Verbesserungen hatte unter anderem ein Zwischenfall Ende des Jahres 2016 geliefert, bei dem ein im Stundentakt verkehrender Regionalbus in Osterholz-Scharmbeck ein wartendes Paar mit Zwillingskinderwagen aus Platzgründen nicht mitgenommen hatte.

Die Grünen-Kreistagsfraktion hatte daraufhin gefordert: Sofern ein Bus überfüllt ist und der nächste Bus erst in mehr als 30 Minuten kommt, solle der Busfahrer für die wartende Person ein Ersatz-Taxi rufen. Der Betroffene solle dann bis zu 15 Euro seiner Kosten erstattet bekommen, so die Forderung der Grünen, die auch Rollstuhlfahrer einbeziehen wollten.

Dazu kommt es mit der neuen VBN-Garantie nun zwar nicht, dennoch sprach Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck von einem großen Schritt in die richtige Richtung. Mehr sei mit den VBN-Partnern leider nicht zu machen gewesen. Geplant sei nun eine Vereinfachung der Entschädigungsregeln für alle Fahrgäste mit VBN-Ticket. Als Faustregel gilt: Hat ihr Fahrzeug mehr als 20 Minuten Verspätung, erhalten die Kunden den halben Ticketpreis zurück, mindestens aber zwei Euro (Kinder- und Kurzstreckentickets: ein Euro). Bisher kam es dafür unter anderem auf die Linien und Anschlüsse, Bus oder Bahn an. Zudem wurde die Erstattung in Form von Ersatzfahrscheinen gewährt, wovon Abonnenten nicht viel hatten. Zeitkarteninhaber sollen nun künftig eine Pauschalentschädigung geltend machen können.

Taxikostenübernahme in drei Fällen

Taxikosten von bis zu 25 Euro werden zudem für Fahrgäste mit Rollstuhl oder Kinderwagen in drei Fällen übernommen: Wenn sie durch Ausfall oder Verspätung der Verbindung ihr Ziel nur mit mehr als 60 Minuten Verspätung erreichen können. Kann das Ziel erst nach 23 Uhr erreicht werden, genügt bereits ein Verzug von 30 Minuten. Und wenn für Rollstuhlfahrer die Einstiegshilfe am Fahrzeug fehlt oder defekt ist, greift die neue Entschädigungsregel bereits bei einer verspäteten Zielankunft von mehr als 20 Minuten.

Volle Busse und Bahnen kämen zu Stoßzeiten in Bremen häufiger vor, erklärte Vinbruck; da sei ein Taxi nicht angebracht, wenn bald schon die nächste Linie fahre. „Im ländlichen Bereich sieht das schon anders aus, und trotzdem wäre das finanzielle Risiko aus unserer Sicht überschaubar“, erläuterte er. Der Landkreis Osterholz habe sich damit im Verbund aber nicht durchsetzen können. Einen Fortschritt bedeute die Ticketerstattung aber dennoch, vor allem auch für die Fahrgäste von Nordwestbahn und Regionalexpress: Gesetzlich sind Fahrgastansprüche bei verspäteter Zielankunft im Schienenverkehr erst ab 60 Minuten geregelt. Erstattet werden dann 25 bis 50 Prozent des Fahrpreises.

Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) habe aus Gründen der Finanzierbarkeit weitergehende Leistungszusagen zu dem Taxikosten abgelehnt, teilte der Dezernent den Abgeordneten mit. „Wir sehen aber weiter Handlungsbedarf, wenn es im ÖPNV mal nicht so läuft“, bekräftigte er. Der Landkreis werde daher im Sinne der Fahrgäste am Ball bleiben. Auf die Sanktionsmöglichkeiten und Vertragsbeziehungen zwischen Land, LNVG, Bremen und der Nordwestbahn haben die geplanten Mobilitätsgarantien allerdings ohnehin keinen Einfluss.

„Bitte beharrlich sein und weiter nachbessern“, drängte André Hilbers von der Grünen-Fraktion. Aus seiner Sicht seien die neuen Regelungen für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl weiterhin nicht ausreichend. Dafür sei im Kreisgebiet die Taktdichte zu gering und die Zahl der Verspätungen zu hoch, gab auch Bernd Rugen von der Linksfraktion zu bedenken. Hilbers sagte: „Der ÖPNV ist als Alternative zum Auto nur dann attraktiv, wenn er zuverlässig funktioniert.“ Und Bernd Rugen meinte, mit 25 Euro auf dem Taxameter komme man im Kreisgebiet auch nicht sehr weit. Da müsse mehr drin sein.

Björn Herrmann (SPD) stellte mit Blick auf den Regionalbahn-Betrieb fest: „Wer Angst vor solchen Garantien hat, hat in Wahrheit Angst um seine Leistungen.“ Für ihn sei längst deutlich, dass die Bahn vor allem zwischen Bremen und Bremerhaven oder Farge „massive Probleme“ habe. Die Pünktlichkeit dort müsse dringend besser werden, weshalb der Landkreis auch „den Druck hoch halten“ solle, so der Sozialdemokrat. Herrmann drängte zudem darauf, dass die Wiedergutmachungen kundenfreundlich und unbürokratisch abgewickelt werden müssten.

Vinbruck erwiderte, eine kulante Handhabe sei vorgesehen: „Wir haben die Zusage der VBN GmbH, dass man Empathie bei der Bearbeitung von Fällen walten lassen will, die sich nicht in ein Schema pressen lassen.“ Voraussetzung sei allerdings, dass Fahrgäste ihre Rechte überhaupt geltend machen. Immerhin: Das Eingangsbeispiel mit dem Zwillingskinderwagen habe sich seines Wissens so nicht wiederholt.