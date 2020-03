Die Besucher von "OHZ grillt an!" hatten am Sonntag die Wahl: Am Stand vom Hamme-Grill-Team reichte unter anderem Recep Divanoglu (rechts) feine Hausmannskost vom Rost an die Hungrigen weiter. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich will jetzt etwas essen!“ Der bestimmende Ton dieser Aussage machte es deutlich: Die junge Besucherin von „OHZ grillt an!“ hatte Hunger. Ihr Begleiter versuchte, die Frau zu beschwichtigen. „Lass‘ uns erst einmal gucken, was es alles gibt.“ Dann machten sich beide auf den Weg durch die Kirchenstraße und auf den Marktplatz, was angesichts der vielen Besucher nicht ganz einfach war.

Die Veranstalter vom Wirtschaftstreff hatten offensichtlich Recht behalten: Zur 13. Auflage der Veranstaltung „OHZ grillt an!“ schien überwiegend die Sonne, und sie wiederum schien viele Besucher in die Osterholz-Scharmbecker Innenstadt zu ziehen. „Flatbilly DeVille“ und „StickFlix“ vom Lernhaus im Campus hatten mit ihren musikalischen Beitrag zur sichtlich guten Laune beigetragen.

Auf dem Marktplatz hatten die Hungrigen die Qual der Wahl. Neben den bewährten Bratwürsten mit und ohne Fleisch, den Nackensteaks und anderen Fischgerichten vom Grill waren auch asiatischen Köstlichkeiten, Pilzgerichte und auch Burgunderbraten im Roggenbrot zu bekommen.

Manche Anbieter wie von der Wilhelmshavener Senfmanufaktur waren zum ersten Mal dabei und erlebten einen – im wahrsten Sinne des Wortes – stürmischen Empfang. „Unser großer Pavillon ist gleich zu Anfang fast davongeflogen, daher verkaufen wir jetzt aus unserem Fahrzeug heraus“, erläuterten die „Senfonisten“ aus Wilhelmshaven im Gespräch mit der Redaktion. Dort konnten die Osterholz-Scharmbecker unter anderem fruchtig-herben Frühlingssenf mit schwarzen Johannisbeeren, einen Apfelmus-Chili-Senf, die „Senfonie Oriental“ sowie gut 20 weitere Sorten probieren. Sogar einen eigens für das Norddeutsche Nationalgericht entwickelten Senf hatten die Senfologen dabei: den Pinkelmostrich.

Fachsimpeleien über Olivenöl

Ebenfalls unverzichtbar für ein zünftiges Grillvergnügen: Das richtige Olivenöl. Zum Salat, zum Marinieren von gutem Fleisch und Fisch lassen sich die verschiedenen Öle gut einsetzen. Beim Probieren am Stand kam es daher immer wieder zu Fachsimpeleien über die Einsatzmöglichkeiten von Olivenöl. Gute Ratschläge für die Küche gab es dazu.

„Entschuldigen Sie, darf ich das bei Ihnen abgeben?“ Britta Gischen hatte im Gewühl auf dem Marktplatz ein kleines Portemonnaie gefunden und es bei Matthias Renken am Stand des Stadtmarketings abgegeben. „Dafür bin ich heute eigentlich nicht zuständig, aber ich informiere gleich mal jemanden vom Wirtschaftstreff, der sich darum kümmern wird“, versprach der Geschäftsführer der Stadthalle.

Waren in den vergangenen Jahren die Veganer immer etwas stiefmütterlich behandelt worden, fanden sie in diesem Jahr am Imbissstand von Monica Habekuß eine neue Heimat. Dort gab es Chili con Carne nach mexikanischem Originalrezept. Aber anstelle des Fleisches gab es das Gericht bei ihr mit gemahlener Kakaobohne.

Auch frittiertes Gemüse im Kichererbsen-Teigmantel mit süß-saurer Soße kam bei der Kundschaft gut an. Hotdogs und ihre vegane Version sowie Wraps mit verschiedenen Füllungen bereichern das Programm, das ab sofort auch jeden Freitag und Sonnabend auf dem Osterholz-Scharmbecker Wochenmarkt für Abwechslung sorgen soll.

Liköre in der Geschmacksrichtung Pistazie-Marzipan oder Vanille-Karamell brachten ebenfalls Abwechslung in die Getränkeliste – und Glanz in die Augen mancher Probierenden. Gin aus deutscher Herstellung in Varianten bereicherte ebenfalls das Angebot auf dem Marktplatz.

Aus der Nähe von Nienburg waren die Anbieter der „kleinen Roekjes“, also geräucherter kleine Kartoffeln, in die Kreisstadt gekommen. Und wer nicht auf der Suche nach Neuheiten auf dem Grill war, nutzte die Gelegenheit des verkaufsoffenen Sonntags, um in Ruhe und mit der Familie in der Innenstadt einzukaufen. „Meine Frau ist gerade beim Powershoppen“, sagte ein Herr im Vorbeigehen, der schon mit mehreren Einkaufstaschen beladen in der Kirchenstraße unterwegs war. Während die Gattin auf der Suche nach schönen Dingen war, nutzte er die Chance, die in der Kirchenstraße ausgestellten Fahrzeuge ausgiebig in Augenschein zu nehmen.