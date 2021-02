Da die Sanierung dieses Hauses ein Vermögen kosten würde, soll es abgerissen und ein Neues auf dem Grundstück gebaut werden. Doch die Verhandlungen zwischen Eigentümerin und Gemeinde sind wegen des Baumschutzes festgefahren. Nun entschied der Rat, eine Veränderungssperre zu verhängen. In der gewonnen Zeit soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden - auch zum Schutz der Bäume. (Brigitte Lange)

Ritterhude. Der Ritterhuder Rat hat Nägel mit Köpfen gemacht. Erstmals seit gut zehn Jahren hat er eine Veränderungssperre beschlossen. Einstimmig. Mit dieser Maßnahme verhindert die Gemeinde, dass in den nächsten zwei Jahren in Platjenwerbe auf den Grundstücken zwischen Schulstraße, Am Hagen, Dorfstraße und Schmiedeweg Gebäude errichtet oder abgerissen werden. Innerhalb dieses Zeitraums soll für den Bereich ein neuer Bebauungsplan entworfen werden. Der aktuell gültige Plan stammt aus dem Jahr 1962 und, so erklärte es Bauamtsleiter Michael Keßler, er „erfüllt seine steuernde Wirkung nicht mehr in dem Maße, wie es ein Bebauungsplan können müsste“.

Gemeindeweit gebe es mehrere Bebauungspläne, auf die dies zutreffe, teilte Keßler mit. Ihm sei schon länger klar, dass der betroffene Plan Nummer Vier in Platjenwerbe angepasst werden müsse. Statt zu steuern, verwirrt das Papier. „Als der Plan damals aufgestellt wurde, waren bereits 20 bis 30 Prozent der Fläche bebaut.“ Für diese Grundstücke machte der Rat damals wenige Vorgaben im Bebauungsplan. „Nur für die noch unbebauten Grundstücke wurden genauere Aussagen getroffen“, so Keßler.

Auch weise der alte Plan sogenannte Baulinien auf. Dieses Mittel werde heute nur selten in Bebauungsplänen und dann für ganz bestimmte Zwecke verwendet. Denn die Häuser müssten genau entlang dieser Linie errichtet werden. „Die Linien in diesem Plan sehen wie willkürlich hingemalt aus“, räumte der Bauamtsleiter ein. Einen städtebaulichen Grund könne er für sie nicht erkennen. Zudem weiche die existierende Bebauung oft vom Plan ab. „Wir brauchen eine vernünftige Neuordnung, ohne Baulinien und Baugrenzen“, so Keßler.

Konkretes Bauvorhaben

Dass die Verwaltung jetzt dem Rat die Änderung des B-Plans nebst Veränderungssperre vorgeschlagen hat, hat einen weiteren Grund. Der, so Keßler, „hat das Fass zum Überlaufen gebracht“: Innerhalb des 9,5 Hektar großen Geltungsbereichs liegt das Grundstück Schulstraße 48. Die heutige Eigentümerin hat es vor wenigen Jahren geerbt, sie will das alte Haus abreißen und neu bauen. Nach dem alten Plan müsste dafür eine gut 200 Jahre alte Eiche gefällt werden. Ein junger Nachbar hatte im Januar 2019 Alarm geschlagen und erfolgreich Unterschriften für den Erhalt des Baums gesammelt.

Die Verwaltung ringt seither mit der Eigentümerin und dem Landkreis um eine Verschiebung des Baukörpers auf dem Grundstück, damit nicht unter der Baumkrone gebaut werden muss. Das sollte über einen städtebaulichen Vertrag geregelt werden. In den öffentlichen Sitzungen 2019, in denen das Vorhaben thematisiert wurde, hatten sich Verwaltung und Bürgermeisterin Susanne Geils zuversichtlich gezeigt, dass diese Vereinbarung zum Ziel führen würde.

Doch bis heute gibt es diesen Vertrag nicht. Die Verhandlungen scheinen festgefahren. Zuletzt ging es nicht mehr nur um die mächtige Eiche. Verwaltung und Eigentümerin sowie deren Anwalt konnten sich nicht über den Erhalt zweier weiterer ortsbildprägender Bäume auf dem Grundstück einigen. Denn diese Bäume fallen ebenfalls unter die Baumschutzsatzung von Ritterhude und dürfen somit nur gefällt werden, wenn „eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur in nicht zumutbarer Weise (auf dem Grundstück) verwirklicht werden kann“.

Genau dieses Kriterium sei aber nicht gegeben, sagte Michael Keßler. Ein Haus, das die Wurzeln keiner der drei Bäume verletzen würde, hätte schließlich noch eine Grundfläche von 130 Quadratmetern. „Das entspricht einer Wohnfläche von 105 Quadratmetern.“ Zusammen mit dem Wohnraum im Obergeschoss könnte ein Haus mit einer Wohnfläche von 170 Quadratmetern dort errichtet werden. „Das halte ich für eine Familie für zumutbar“, sagte Keßler. Und das habe er auch dem Anwalt der Eigentümerin erklärt. Dürfte die Eigentümerin jedoch die beiden Bäume zur Straße hin fällen, wäre die Fläche deutlich größer.

Statt einzulenken, schickte der Anwalt daraufhin aber eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus nach altem Bebauungsplan, also für ein Haus unter der Krone der 200-jährigen Eiche, um deren Erhalt es seit Anfang 2019 geht. Es wäre das Todesurteil für den alten Baum.

Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans würde es der Gemeinde ermöglichen, nicht nur den genauen Standort eines Hauses vorzugeben. Darin können zudem wertvolle und schützenswerte Bäume zum Erhalt eingetragen werden. „Und für die Zeit, bis der neue Bebauungsplan rechtskräftig ist, brauchen wir eine Veränderungssperre“, so Keßler. Dabei seien aber auch Ausnahmen von der Sperre möglich. Etwa für das Bauvorhaben im Bereich Auf dem Kamp/Auf dem Esch, das innerhalb des betroffenen Gebiets liegt. Denn für dieses Vorhaben gebe es bereits einen städtebaulichen Vertrag, über den die Gemeinde die wertvollen, alten Bäume im Baugebiet geschützt hat.

Vom Rat gab es Lob und Zustimmung für diesen Verwaltungs-Vorschlag. Geschlossen und ohne lange Diskussion sprachen sich die Mitglieder für einen neuen Bebauungsplan samt Veränderungssperre aus. Auf die Anregung von Wolfgang Goltsche (Grüne), zu überlegen, alle überalterten Bebauungspläne entsprechend zu überarbeiten, gab Keßler zu bedenken: „Dieser Bebauungsplan wird uns circa 60.000 Euro kosten.“