Die Bühne für Wincent Weiss und die Band Pur ist vorbereitet: Bühnentechniker haben in den vergangenen Tagen die stattliche Künstler-Plattform an der Stadthalle aufgebaut. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. In Osterholz-Scharmbeck ist am kommenden Wochenende mit einem „enormen“ Verkehrsaufkommen zu rechnen, wie das Team der Stadthalle mitteilt. In der Kreisstadt halten gleich drei Veranstaltungen die Menschen auf Trab: Neben dem Konzert von Wincent Weiss an diesem Freitag, 9. August, ab 17 Uhr findet am Sonnabend, 10. August, das Konzert von Pur statt. Zudem kommt es rund um das Osterholzer Erntefest mit Feuerwerk, Zeltparty und Umzug ebenfalls zu Einschränkungen.

Die Bremer Straße ist zwischen Bahnübergang Bremer Straße und Kreuzung Heidkampstraße / Bahnhofstraße am Sonnabend ab circa 19 Uhr bis zum Konzertende für Kraftfahrzeuge gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Bahnübergang jedoch weiter nutzbar, wie die Veranstalter mitteilen.

Stadthallen-Manager Matthias Renken bittet ortskundige Konzertbesucher, möglichst ohne eigenen Pkw anzureisen. „Wir möchten noch mal explizit darauf hinweisen, dass sowohl am Freitag als auch am Samstag, die Parkplatzsituation sehr angespannt sein dürfte“, sagt Renken im Gespräch mit der Redaktion.

Deshalb werde eine Wiese an der Straße Hinter dem Hafen als Parkfläche hergerichtet. Diese Fläche stehe aber nur und ausschließlich am Sonnabend ab etwa 16 Uhr bis zum Konzertende zur Verfügung. Der Fußweg von dort zum Konzertgelände ist ausgeschildert und beträgt etwa zehn Minuten. Konzertveranstalter Jens Koopmann geht davon aus, dass gut 4000 Besucher am Freitag Wincent Weiss sehen möchten. Zum Pur-Konzert erwartet er aufgrund der Kartenverkäufe etwa 7000 Gäste, wie er dem OSTERHOLZER KREISBLATT erläutert. Für beide Konzerte gibt es auch noch Karten an der Abendkasse.

„Daher raten wir allen Besuchern, die in der Nähe eines Bahnhofs wohnen, mit dem Zug anzureisen“, sagt Matthias Renken. Die Nordwestbahn setzt für Sonnabend-Abend, nach dem Pur-Konzert, einen Sonderzug ein. Dieser fährt um 23.15 Uhr von Osterholz-Scharmbeck über Ritterhude und Bremen-Burg zum Hauptbahnhof Bremen.

„Es wird darum gebeten und darauf hingewiesen, dass sich die Besucher der Konzerte jeweils kurz vorher auf der Internetseite der Stadthalle informieren“, lässt das Stadthalle-Team mitteilen. Weitere Informationen zu den Zugverbindungen und Einlassbedingungen gibt es unter www.stadthalle-ohz.de.