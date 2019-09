Der Ritterhuder Bürgerbus nimmt seinen neuen Bus in Betrieb. Nach fünf Jahren hatte das erste Fahrzeug ausgedient. Marita Funke (Fahrerin), Eckhard Grella (rotes T-Shirt; zweiter Vorsitzender) und Norbert Wellbrock (dunkle Jacke, Vorsitzender) hoffen, diesmal ein weniger Pannen anfälliges Fahrzeug bekommen zu haben. (Brigitte Lange)

Ritterhude. Die erste Tour durch die Gemeinde Ritterhude hat der kunterbunte Bus bereits hinter sich, als Marita Funke mittags den Schlüssel für das Fahrzeug entgegennimmt. Im Innern des Niederflurbusses schlägt ihr dieser besondere Geruch entgegen, der typisch für jeden Neuwagen ist. Und genau das ist das Fahrzeug des Ritterhuder Bürgerbus-Vereins: Seit Donnerstag, 19. September, ist der 145 PS-starke Diesel in der Hamme-Gemeinde unterwegs.

„Wir machen drei Kreuze, dass das alte Fahrzeug weg ist, und hoffen, dass der neue Bus nun mindestens die nächsten zehn Jahre hält“, sagt Vereinsvorsitzender Norbert Wellbrock. Vorstandskollege Eckhard Grella, der für Technikfragen zuständig ist, und Marita Funke schmunzeln. Sie alle wissen: Der alte Bürgerbus gehörte ab Start in die Kategorie „Pleiten, Pech und Pannen“. Was mit einem lockeren Auspuff und Wasser im Scheinwerfer direkt nach der Auslieferung begann und wenige Tage später mit einem ersten von insgesamt zwei Getriebeschäden schockte, entwickelte sich zu einer schier endlosen Reparatur-Geschichte. Erst vor zwei Wochen musste der Bürgerbus wieder wegen einer defekten Dieselhochdruckpumpe in die Werkstatt. „Und Anfang dieser Woche steckte noch ein Nagel im Reifen“, erzählt Eckhard Grella, der den Plattfuß behob.

Nun soll alles besser werden. Darauf baut der Verein. Fünf Jahre hatten sie ihren ersten Bus immer wieder repariert. Denn erst nach dieser Zeit konnten sie neue Fördermittel für die Anschaffung eines Bürgerbusses beantragen. Ohne sie wäre es nicht gegangen: „Der neue Bus hat 90 000 Euro gekostet“, sagt Norbert Wellbrock. 84 000 Euro davon hätten das Land und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) übernommen. Für die restlichen 6000 Euro habe der Landkreis eine Lösung gefunden. „Dadurch wurde die Gemeinde Ritterhude nicht mit dem Kauf des Busses belastet“, berichtet Wellbrock.

Zudem konnte der Verein den alten Bürgerbus, frisch repariert und mit etwa 250 000 Kilometern auf dem Tacho, verkaufen. Das komme dem Vereinskonto zugute, versichern die beiden Vorstandsmitglieder.

Genau wie das erste Vereinsfahrzeug hat der neue Bürgerbus Platz für acht Fahrgäste. Direkt hinter dem Fahrer ist außerdem Raum für einen Rollstuhlfahrer. Damit Fahrgäste mit Rollstuhl sowie Personen, die auf Rollatoren angewiesen sind, ebenso an Bord des Busses kommen können wie etwa Eltern mit Kinderwagen, wurde der Sprinter von einer holländischen Firma in Venlo umgebaut und mit einer ausklappbaren Rampe ausgestattet. Doch erst vor wenigen Tagen erhielt der Bürgerbus von einer Firma in Ritterhude sein inzwischen bekanntes buntes Erscheinungsbild.

Nach ihrer Vereinskollegin Sieglinde Schmidt-Schäfer ist Marita Funke die zweite Fahrerin hinter dem Steuer des Sprinters. Mit einem Meter mehr bringt es der neue Bus auf eine Länge von 6,9 Metern. „Da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen“, meint Funke. Sie grient dabei. Schließlich macht es ihr Spaß, mit solch großen Wagen zu fahren. Einer der Gründe, warum sie gleich zu Beginn dem Bürgerbusverein als Fahrerin beigetreten ist. „Und wegen der tollen Gemeinschaft und der netten Gesprächen mit den Fahrgästen“, ergänzt sie.

Zur Sache

Ritterhuder Bürgerbus

Zur ersten Tour durch Ritterhude ist der Bürgerbus im April 2014 gestartet. Heute stehen dem Verein 27 Fahrer zur Verfügung; insgesamt zählt der Ritterhuder Bürgerbusverein 65 Mitglieder. Jährlich nimmt der Bus etwa 6000 Fahrgäste mit. Monatlich steigen zwischen 500 und 600 Personen zu. Der Verein finanziert sich in erster Linie über Sponsoren. Denn die Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrkarten fallen kaum ins Gewicht: Viele Fahrgäste steigen von anderen Bussen oder der Bahn in den Bürgerbus um und müssen daher kein weiteres Ticket lösen. Neben der Finanzierung gehört zu den Hauptproblemen des Vereins die Suche nach weiteren Fahrern.