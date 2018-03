Objekt der Begierde: Ein Kunstrasenplatz verschafft den Sportlern eine größere Unabhängigkeit vom Wettergeschehen. (Christian Kosak)

Ritterhude und Vollersode haben den Anfang gemacht. Weitere Gemeinden und Ortschaften sowie dort beheimatete Vereine im Landkreis dürften folgen. Alle setzten auf „ZILE“, um insbesondere den Fußballsport zu fördern und ihn von den meteorologischen Unbilden unabhängiger zu machen. Mit „Zuwendungen“ aus dem europäischen Geldtopf für die „integrierte ländliche Entwicklung“ sollen Kunstrasenplätze gebaut werden. Doch zur Euphorie besteht kein Anlass, denn bevor die Mittel fließen, müssen hohe bürokratische Hürden genommen werden.

Hannes Windhorst und Martin Wagener blicken über die verweisten Fußballplätze des SV Komet Pennigbüttel. Der bisherige Vorsitzende und sein Nachfolger im Amt sind sich einig: „Wir müssen etwas tun, damit die Rasenflächen erhalten bleiben.“ Der Verein, der 2021 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, hat vor allem großen Zulauf von Kindern und Jugendlichen. Windhorst: „Die spielen zurzeit in 15 Mannschaften und wir wollen sie natürlich nicht abweisen. Deshalb gibt es zum Bau eines Kunstrasenplatzes eigentlich keine Alternative.“ Wagener, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck, ergänzt: „Um die Rasenplätze in den Wintermonaten zu schonen, müssen wir den engen Schulterschluss mit der Stadt und dem Landkreis suchen, um für den Verein finanziell tragbare Lösungen zu finden.“ Hilfe von der Politik erhofft sich auch der VSK Osterholz-Scharmbeck von 1848, mit rund 2500 Mitgliedern der größte Sportverein im Landkreis. Neben mehreren Herrenteams kicken gut 20 Jugendmannschaften für den VSKO. Jugendleiter Ralf Strömer: „Insbesondere zur Förderung des Jugendfußballs benötigen wir dringend einen Kunstrasenplatz. Der Ottersberger Architekt Lothar Masuch soll im Auftrag des Vereinsvorstands ausloten, welche Möglichkeiten es für öffentliche Zuwendungen gibt. Masuch: „Neben den ZILE-Fördergeldern könnten auch Zuwendungen vom Landessportbund oder aus dem Topf zur Städtebauförderung in Frage kommen.“

Optimismus in Ritterhude

Aber vor allem „ZILE“ ist aktuell das Programm, auf das Osterholzer Gemeinden und Vereine setzen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie informiert im Internet darüber, dass die Bundesländer Niedersachsen und Bremen unter Beteiligung der EU und des Bundes Zuwendungen gewähren. Ziel sei es, die ländlichen Gebiete als „Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu nutzen und weiterzuentwickeln“. Darunter könne grundsätzlich auch die Förderung von Sportstätten fallen, erläutert Jana Lindemann von der Pressestelle des Landkreises Osterholz auf Anfrage. Allerdings spielten verschiedene Kriterien eine Rolle. Lindemann nennt drei: „Die Einwohnerzahl des Ortes muss weniger als 10 000 betragen; die Sportvereine dürfen keine Förderung vom Landessportbund erhalten, und bei kommunalen Sportstätten hat neben dem Schulsport auch Vereinssport statt zu finden.“ Nachdenklich muss die Osterholzer Vereine allerdings ein weiterer Hinweis stimmen. Es sei davon auszugehen, dass nur besonders hochwertige Projekte bezuschusst würden, unterstreicht Lindemann. Und weiter: „Die Erfolgsaussichten zur Förderung eines reinen Kunstrasenplatz werden als gering angesehen.“ Soll heißen: Allein einen Kunstrasenplatz zu schaffen, ist kein ausreichendes Argument, um Fördergelder zu erhalten.

Gleichwohl rechnen sich die Kommune Ritterhude und die dort ansässige Turn- und Sport-Gemeinde (TuSG) gute Chancen aus, von ZILE profitieren zu können. „Wir wollen beim Schulzentrum Moormannskamp nicht nur einen Kunstrasenplatz im Stadion anlegen, sondern auch das ehemalige Blockheizkraftwerk umbauen und als Umkleide- und Sanitärtrakt nutzen“, erklärt Fußballabteilungsleiter Volker Gutmann. Auch die Einwohnerbegrenzung sieht Bürgermeisterin Susanne Geils als erfüllt an. Im Ortsteil Alt-Ritterhude, in dem das Stadion Moormannskamp und drei weitere Rasenplätze beheimatet sind, leben rund 8400 Menschen. Geils hat ausrechnen lassen, dass Ritterhude 384 000 Euro aus dem Fördertopf ZILE für den Bau eines Kunstrasenfeldes bekommen könnte und noch einmal 342 200 Euro aus der Gemeinde-Schatulle entnehmen müsste, um die Gesamtkosten zu decken. Sie hat grünes Licht vom Gemeinderat bekommen.

Rund 2900 Bürger zählt die Gemeinde Vollersode, wo der Traditionsverein Blauweiß Bornreihe beheimatet ist. Vollersode gehört zur Samtgemeinde Hambergen und hat eine Machbarkeitsstudie für einen interkommunalen Kunstrasenplatz beantragt. Bürgermeisterin Angela Greff: „Käme er, dürften dort theoretisch alle Vereine aus der Samtgemeinde kicken. Also auch aus Axstedt oder Steden zum Beispiel. In dem Fall wäre ein Belegungsplan vonnöten.“

Greffs Worte machen deutlich, in welchem Dilemma die Fußballvereine im Landkreis stecken. Während es im benachbarten Bremen in fast jedem Stadtteil einen Kunstrasenplatz gibt, kann Osterholz mit keinem einzigen aufwarten. Das sei in den höheren Ligen ein klarer Wettbewerbsnachteil, sagt Friedhelm Lütjen, Stellvertreter des Bürgermeisters in Hambergen. Sein Credo: „Zu jeder Kommune gehört ein Kunstrasenplatz.“