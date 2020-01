Der Autor David Erlay hat seinen ersten Roman im Künstlerort angesiedelt. (Ulrike Schumacher)

Worpswede. Monika hat etwas getan. Was genau, erfahren wir nicht. Nur soviel: Sie erwartet, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Sie wartet, und in ihrem Kopf kreisen die Gedanken: „Wie lange es wohl bis zum Prozess dauern wird? Jedem wird der Prozess gemacht. Der von Reinhard ist schon abgeschlossen. Schuldig!“

So steht es auf der zweiten Seite des Worpswede-Romans, den der Autor und Journalist David Erlay jetzt im Verlag Atelier im Bauernhaus herausgegeben hat. Der Titel „Hinterm Weyerberg schaut der Mond hervor“ ist eine Anlehnung an das von Helmut Schinkel im Jahre 1926 veröffentlichte gleichnamige Barkenhoff-Abendlied. Es ist nicht der einzige Deut auf das Künstlerdorf. Es begegnen einem Galeristen, die Buchhandlung Netzel, das Kinderhaus, der Hammestrand und Bäcker Barnstorff mit dem legendären Butterkuchen.

Und natürlich das Haus im Schluh. Dort haben Monika und Reinhard ihre erste Bleibe gefunden, nachdem das junge Paar Worpswede zu seinem Lebensort erkoren hatte. Auch das geht der Ehefrau durch den Kopf, als sie darauf wartet, dass die Kommissarin klingeln wird, um sie mitzunehmen. Der Autor entwirft auf knapp 160 Seiten ein Auf und Ab der Gefühle. Eine Ehegeschichte aus Sicht der gekränkten Ehefrau.

Als Monika eines Tages – nicht geplant – schon früher nach Hause kommt, bekommt ihre bis dahin harmonische Ehe erste Risse. Ein flüchtiger Blick durch die offenstehende Schlafzimmertür: Vor dem Spiegel steht ihr Ehemann. „Ganz wenige Schritte vor mir“, beschreibt die Protagonistin die Szene aus ihrer Erinnerung heraus. „Reinhard also stand, sich ganz leicht wiegend, mit einem meiner BHs vor dem Spiegel, hatte ihn nicht etwa in der Hand, sondern hatte ihn angelegt.“

Die Idee zu diesem Buch liegt weit zurück, berichtet der Autor. Das Thema in Worpswede anzusiedeln, findet er, passe zur Weltoffenheit des Künstlerortes. David Erlay zieht gar den Vergleich mit Ascona im Tessin: „Das ist auch die große Parallele im Roman. Er spielt an beiden Orten.“ Auslöser mag Amanda Lears Song „Follow me“ gewesen sein: „Ich fühlte mich von der Stimme unglaublich angesprochen“, erinnert sich David Erlay. „Dann wurde bekannt, dass sie ein Trans war. Und das Interesse daran hat mich nicht mehr losgelassen.“ Damals habe sich kein Mensch für dieses Thema interessiert, heute sei es längst kein Phänomen mehr, sagt der Autor: „Es haftet dem Thema nichts Ruchbares mehr an.“ In einer Beziehung allerdings kann die Welt ins Wanken geraten, wenn sich der Mann entschließt, eine Frau zu werden. Dann gehe es um die Frage: „Hält die Beziehung das aus oder nicht?“

Dieses Wanken beschreibt David Erlay in seinem Roman ausschließlich aus der Sicht der Ehefrau. Die Entwicklung Reinhards, seine Gefühle, sein Ringen um eine neue Persönlichkeit, schimmern eher nur durch. „Sein Verlangen, Monika möge seiner neuen Menschwerdung zustimmen, kann sie nicht nachkommen“, sagt der Autor. Stattdessen ergreifen Wut und Verzweiflung von ihr Besitz.

Fünf Jahre lang habe er an diesem Roman – seinem ersten – geschrieben. „Ich habe ihn immer wieder überarbeitet, bis diese Fassung da war. Die kürzeste Fassung“, erzählt der Autor. „So tragisch und verhängnisvoll war es in den ersten Fassungen nicht.“ Er wählt eine knappe Sprache. Arbeitet mit verkürzten Sätzen, Gedanken gleich, die vor dem inneren Auge aufblitzen. „In einer Beziehung ist es fundamental wichtig, zu wissen, wer der andere war, wer er ist.“ Diese Ernsthaftigkeit habe er in seinem Roman zum Ausdruck bringen wollen. „Jeder Satz ist auf die Spitze gebracht. Jeder Satz ist existenziell.“

Es ist nicht das erste Buch, das David Erlay geschrieben hat – auch nicht das erste mit Worpswede-Bezug. Vor Jahrzehnten hatte er sich schon einmal am Weyerberg niedergelassen, einem Faible für den Schriftsteller Rainer Maria Rilke folgend. „Ich habe zunächst im Haus im Schluh gewohnt“, erzählt er. Fast ein Jahr lang war der damalige Lokalredakteur der Bremer Nachrichten, der eigentlich Hans Josef Erlei heißt, in der Pension zu Hause. Wie die beiden Romanfiguren Reinhard und Monika, die anspielenderweise den Familiennamen Rief tragen.

Rief ist ein Name, der mit dem Schluh fest verbunden ist. Im Haus im Schluh, in dem Martha Vogeler mit ihren drei Töchtern lebte, nachdem sie sich um 1920 von ihrem Mann Heinrich Vogeler und dem Barkenhoff getrennt hatte, hatte der Kunsthistoriker Hans-Herman Rief nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bitte der Hausherrin den Fundus an Dokumenten, Kunstgegenständen und grafischen Blättern systematisch geordnet. Hans-Herman Rief widmete sein fast einhundert Jahre langes Leben als Archivar dem Schluh und der Worpsweder Kunst. Nicht nur mit ihm kam der journalistische Pensionsgast damals ins Gespräch. Im Schluh traf David Erlay auch die Vogeler-Tochter Mascha, von der er sich aus ihrer Jugendzeit berichten ließ. Über Hans-Herman Rief, erzählt der Autor weiter, sei er zudem auf die politischen Schriften Heinrich Vogelers gestoßen – und war fasziniert: „Vogeler war eine tolle Gestalt, weil er ein radikaler Mensch war“, blickt David Erlay zurück. „In den 70er-Jahren war dieser radikale Vogeler nicht bekannt.“

Vorherrschend war seinerzeit eher das Bild vom Jugendstil-Künstler. David Erlay machte sich damals ans Werk, die Sicht auf Vogeler zu ändern: „Ich habe die erste Biografie über Heinrich Vogeler geschrieben, die sehr bestimmt war von den roten Umtrieben in Worpswede. Ich war der Erste, der die rote Zeit Vogelers publiziert hat.“ Erschienen war das Buch unter dem Titel „Bremen-Worpswede-Moskau“ im Schünemann-Universitätsverlag. Als dieses Werk herausgekommen war, sei er nur noch sehr zurückhaltend gegrüßt worden, erinnert sich der Autor heute amüsiert: „Ich wurde gemieden und geschnitten.“ Zwei weitere Vogeler-Bücher sollten noch folgen: „Heinrich Vogeler und sein Barkenhoff“ sowie „Von Gold zu Rot – Heinrich Vogelers Weg in eine andere Welt“.

Durch die Vogeler-Biografien sei er in Kontakt mit dem Verlag Atelier im Bauernhaus gekommen, berichtet David Erlay. Und nun – nach einer zwischenzeitlichen Worpswede-Abwesenheit mit einem zwischenzeitlichen Job „in einem schöpferischen, wilden Haufen bei der Bild-Zeitung“ – ist in dem Verlag das jüngste Werk David Erlays erschienen. Nach einer Texte-Sammlung aus kurzen literarischen Lagebeschreibungen unter dem Titel „Zustände, Zustände“ nun also wieder etwas Worpswedisches. Verpackt in einen Roman, der für 12,90 Euro zu haben ist.