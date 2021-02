Ein Bild aus ungetrübten Q-Tagen: 2019 war die jüngste Auflage des Freißenbütteler Festivals. Weil es bisher keine klaren Aussagen und Stellungnahmen seitens der Politik und des Landes Niedersachsen gebe, haben die Organisatoren noch nicht mit den Planungen für ein neues Burning Q begonnen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Mit einem ausführlichen Positionspapier wendeten sich die Macher von 37 inhaltlich zum Teil unterschiedlichsten niedersächsischen Open Air-Festivals unlängst an Politik und Öffentlichkeit. „Die Festivalsaison 2021 möglich machen“, lautet die auf acht Seiten detailliert ausformulierte Forderung der Festivalorganisatoren, zu deren Unterzeichnern mit den Machern des Burning Q sowie des Gut Sandbeck Open Airs auch die Repräsentanten der hiesigen Festivalszene zählen.

Die Forderungen erscheinen auf den ersten Blick happig: Neben „klar definierten Handlungsrahmen“ fordern die Organisatoren von der Landesregierung ebenfalls „eine Übernahme von 90 Prozent der bis zu dem Zeitpunkt einer etwaigen behördlich angeordneten Veranstaltungsabsage entstandenen Organisationskosten“. Allerdings handelt es sich bei den Unterzeichnern ausschließlich um die Macher von Festivals unter 10.000, oftmals sogar unter 1000 Besuchern, die zudem überwiegend oder sogar ausschließlich durch Ehrenämter organisiert werden – also fernab von Dimensionen, wie sie beispielsweise Rock am Ring oder das Wacken Open Air erreichen. Und ebenso entsprechend zählen zu den Unterzeichnern vor allem Vertreter von Veranstaltungen und Organisatoren, deren Credo sich mit dem Satz „Herz statt Kommerz“ ebenso kurz wie treffend beschreiben lässt – und dies solle nach Möglichkeit auch künftig so bleiben.

„Die wichtigsten Fragen, die wir uns im Moment stellen, sind, wie hoch die Besucherzahl sein darf, welche Vorbereitungen wir treffen müssen, um ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen und welche Kosten und Maßnahmen damit verbunden sein werden. Wer übernimmt die Kosten von möglichen Schnelltests und kann diese durchführen? Welche Eintrittspreise müssen wir nehmen, um die Kosten zu decken und gleichzeitig unserem Motto treu zu bleiben, dass das Festival für jeden erschwinglich sein soll?“ So formuliert Stefanie Müller, Öffentlichkeitsbeauftragte des Freißenbütteler Burning Q-Festivals, die aktuell drängendsten Fragen der Organisatoren.

Ticketverkauf schon gestartet

Auf Seiten der Gut Sandbeck Open Air-Macher zeigt man sich indes sogar verhalten optimistisch: „Wir haben entschieden, das Festival so vorzubereiten, als wäre es erlaubt und unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen wirtschaftlich und ideell sinnvoll. Wir stellen uns optimistisch der Entwicklung, werden aber gemeinsam mit dem nötigen Augenmaß ständig prüfen und entscheiden, wie und ob es weitergeht“, erklärt Hauptorganisator Georg Mikschl.

Während für das diesjährige Sandbeck Open Air das potenzielle Programm bereits feststeht und sogar der Ticketverkauf schon gestartet wurde, herrscht bei den Freißenbütteler Schwermetallern diesbezüglich noch Unsicherheit: „Es ist uns zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich mit einer konkreten Planung zu beginnen. Natürlich versuchen wir Vorbereitungen zu treffen, aber ohne klare Aussagen und Stellungnahmen seitens der Politik und des Landes Niedersachsen sind detaillierte Vorhaben leider nicht möglich“, so Stefanie Müller. Dementsprechend hoffen die hiesigen Festivalmacher auf schnelle und eindeutige Ansagen der Bundes- und Landespolitik, unter welchen Umständen und Bedingungen welche Veranstaltungen stattfinden dürfen – sowie eine „Rückhaltszusicherung“ im Falle einer behördlich angeordneten Veranstaltungsabsage. „Ohne eine Rückendeckung der Politik wird es in diesem Jahr, und vielleicht auch in der Zukunft, einige Festivals nicht mehr geben. Deshalb benötigen wir jetzt eine Planungssicherheit, um im Notfall aufgefangen zu werden“, betont Stefanie Müller.

Die Angst vor drohenden Veranstaltungsabsagen hat zumindest für die hiesigen Festivalveranstalter eher ideelle als finanzielle Hintergründe, zumal die Erlöse des Sandbeck Open Airs seit dessen erster Auflage in die „Musikalische Nachwuchsförderung OHZ e.V.“ fließen. Den Vereinsvorsitz dort bekleidet ebenfalls Mikschl. Aber: „Bereits jetzt ist die dortige Finanzlage prekär, weil im letzten Jahr auch kein Festival stattfand. Wir hoffen deshalb auf etwas Abhilfe durch mehr Sponsorenunterstützung.„ Darüber hinaus sei jedoch auch ein indirekter und nicht rein materieller Schaden am Zusammenhalt und der moralischen Verfassung der Teams, der Musiker, Dienstleister und der Festivalfamilie zu befürchten. “Der wäre nach meiner Einschätzung noch viel mühsamer zu beheben.“

Der öffentlich geäußerte Gedanke des „Eventim“-Chefs Klaus-Peter Schulenberg, den Zutritt zu Konzertveranstaltungen an eine bereits erfolgte Corona-Impfung zu koppeln, ist für die hiesigen Festivalmacher zunächst nicht von Relevanz: „Für unser diesjähriges Festival wird dieses Thema nicht relevant sein, da bis dahin eine 100-prozentige Durchimpfung höchst unwahrscheinlich ist“, vermutet Georg Mikschl. Auch die Burning Q-Macher wollen die Aussagen Schulenbergs zum jetzigen Zeitpunkt „mangels Notwendigkeit“ nicht kommentieren: „Wir sind aber der Meinung, dass aufgrund der aktuellen Impfsituation eher über Lösungen wie Corona-Schnelltests, Maskenpflicht und Hygienekonzepte nachzudenken ist. Wir möchten niemanden ausschließen, sondern jedem eine Teilnahme am Burning Q-Festival ermöglichen“, so Stefanie Müller.

Die Festivals

Das Burning Q: Die Idee zum Freißenbütteler Metalfestival Burning Q soll bei einem anderen Metal Open Air, dem in Wacken, geboren sein: „Eigentlich doof, dass wir immer so weit fahren müssen, um so etwas zu erleben – sowas müsste es auch bei uns im Dorf geben“, sagte sich die Freundesclique um die damaligen Initiatoren Nina und Mario Winter, um diese „Schnapsidee“ erstmals 2011 mit tatkräftiger Unterstützung regionaler Idealisten in die Tat umzusetzen. Trotz diverser personeller Veränderungen im Vorstand des Trägervereins gelang es dem Team seither, das Festival auch für überregionale Künstler und Besucher attraktiv zu gestalten: 2019 erhielt das Burning Q erstmals den Ehrentitel „ausverkauft“.

Das Gut Sandbeck Open Air: Für das Gut Sandbeck Open Air stellte neben dem Veranstaltungsort in der Kreisstadt ebenfalls musikalischer Idealismus einen der Initialfunken dar, handelt es sich letztlich doch um eine Idee der hiesigen Musiker Georg Mikschl und Rudi Morgenstern. Nachdem die Auftaktveranstaltung im Jahr 2014 vor allem die Vielfalt der regionalen Blues- und Rockszene widerspiegelte, ist das seither jährlich von etwa 1000 Musikfans besuchte Benefiz-Festival mittlerweile selbst für internationale Hochkaräter von Interesse. Geblieben ist aber trotzdem der karitative Gedanke, die Erlöse der Veranstaltung in die musikalische Nachwuchsförderung des Landkreises zu investieren.