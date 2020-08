Joachim Krohn ist weiter Vorsitzender der Verkehrswacht Hambergen und Umzu. (Peter von Döllen)

Hambergen. Seit einigen Tagen machen große Banner in der Samtgemeinde Hambergen auf den Schulbeginn aufmerksam. Es ist zwar noch etwas Zeit bis dahin, die Ferien laufen noch. Doch Joachim Krohn, Vorsitzender der Verkehrswacht Hambergen, will früh auf die Schulanfänger hinweisen. Denn: Sie sind oft auch neue Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr und müssen sich dort erst noch orientieren. Fahrer von Fahrzeugen sollten deshalb besondere Rücksicht nehmen und mit offenen Augen unterwegs sein, damit die ABC-Schützen sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. Das ist die Botschaft der 20 Banner. Bisher hat Horst Klapper diese aufgehängt. Dieses Jahr hat Krohn die Aufgabe weitestgehend übernommen.

Prävention ist eines der Hauptanliegen der Verkehrswacht. Ihre Aktionen sollen informieren und die Verkehrsteilnehmer auf Gefahren aufmerksam machen. Aber auch die Kommunen und Behörden werden auf diese Punkte hingewiesen. Die Verkehrswacht ist ein geschätzter Partner in vielen Bereichen. Jedoch haben die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Truppe eingebremst.

Die Verkehrswacht Hambergen wurde auf Initiative des damaligen Schulleiters Horst Bockmann gegründet. Als Mitglied der Kreisverkehrswacht Osterholz und Fachberater für Schulverkehrserziehung hatte er schon vorher festgestellt, dass „viele dringend verbesserungsdürftige Verkehrsgegebenheiten im nördlichen Bereich des Kreises Osterholz nicht angemessen von Polizei, Gemeinden und Straßenverkehrsämtern berücksichtigt wurden.“

Als Bockmann 1968 nach Hambergen versetzt wurde, fielen ihm die zahlreichen Defizite in der Samtgemeinde auf. Auf der Bundesstraße 74 (B 74) und auf der beidseitig bebauten Bahnhofstraße war beispielsweise eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erlaubt. Viele Ortsbereiche hatten keine Ortsschilder. Zudem fehlten laut Bockmann Radwege, Überquerungshilfen und feste Haltestellen für Schulbusse.

Konkreter Anlass für die Gründung war dann aber ein Unfall, bei dem ein zehnjähriger Schüler auf der B 74 ums Leben kam. Die Gründungsversammlung fand am 9. Oktober 1975 in der Gaststätte „Windhorns Eck“ statt. Heute hat die Verkehrswacht Hambergen und Umzu rund 125 Mitglieder. Noch immer ist der Verein sehr aktiv. Allerdings stieg das Durchschnittsalter der Aktiven stark an. Das scheint sich nun zu ändern, wie Joachim Krohn freudig erzählt. „Wir haben den Vorstand um 50 Prozent verjüngt“, sagt er. Als Vorsitzender ist er das älteste Vorstandsmitglied. Mit Heike Prigge konnte nun eine zweite Vorsitzende gefunden werden. Und Susanne Kück ist als Kassenwartin im dritten Jahr dabei. Schriftführerin Bettina Reichenbach stieß vor zwei Jahren dazu. Froh ist Joachim Krohn, weil sich unter den neuen Mitgliedern nun auch zwei junge Leute befinden. Das mache Hoffnung für die Zukunft des Vereins. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit haben sich die Mitglieder neue Poloshirts mit Logo und rote Jacken gegönnt.

Mit den Bannern wird die Arbeit der Verkehrswacht nach dem Corona-Lockdown wieder in der Öffentlichkeit sichtbar. Im August wollen die Aktiven dann auch ihre Schilder zum Schulanfang an neuralgischen Orten in der Samtgemeinde aufstellen. Sie wurden bereits mit aktuellen Plakaten beklebt. In Schwanewede gibt es keine eigene Verkehrswacht, weshalb die Hamberger sich auch dort engagieren. Das Anbringen der Banner und Aufstellen der Schilder übernimmt dort der Bauhof für die Verkehrswächter.

Und die gelben Füße sollen aufgefrischt werden. Die Fußspuren werden mit gelber Farbe auf Gehwegen aufgesprüht und sollen Kindern Orientierung auf ihrem Weg zum Kindergarten oder zur Schule geben. Sie verblassen mit der Zeit und müssen deshalb nachgemalt werden.

Ob die Fahrradprüfungen mit den Schulen stattfinden, ist derzeit noch ungewiss. Sie müssten unter sehr strengen Auflagen erfolgen. Unter anderem ist vorgesehen, dass die Fahrzeuge desinfiziert werden. Derzeit hat Krohn einen neuralgischen Punkt in Hambergen im Blick: Die Straße Am Hang sollte nach Meinung der Verkehrswacht als Spielstraße deklariert werden.