Ein Verstoß gegen das Waffengesetz wurde jetzt in Osterholz-Scharmbeck verhandelt (Symbolbild). (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Wer sich eine Waffe zulegen will, sollte sich vorher genau informieren. Das wurde in einem Prozess gegen einen 37-jährigen Ritterhuder deutlich. Ausgerechnet am 24. Dezember des vergangenen Jahres erlebte er eine Bescherung der besonderen Art. Ein Förster entdeckte ihn mit einer Druckgaswaffe und alarmierte die Polizei. Schusswaffen, bei denen zum Antrieb des Geschosses kaltes Treibgas wie zum Beispiel Kohlendioxid verwendet wird, werden als Druckgaswaffen bezeichnet.

„Die kamen dann mit drei Streifenwagen und haben mir die Waffe abgenommen“, sagte der Ritterhuder jetzt im Prozess gegen ihn vor dem Osterholzer Gericht aus. Verstoß gegen das Waffengesetz lautete der Vorwurf. Was er mit der Waffe gewollt habe, fragte Strafrichterin Johanna Kopischke den Angeklagten. „Auf Steine schießen, ins Laub, auf Bäume, aber nicht den Förster in den Kopf schießen“, entgegnete der 37-Jährige trotzig.

Auch sei die Waffe frei verkäuflich gewesen, verteidigte er sich weiter. „Aber wenn Sie die in der Öffentlichkeit führen wollen, brauchen Sie einen Waffenschein“, machte die Strafrichterin deutlich. „Dann müssen die mir das in dem Laden auch sagen“, hielt der Ritterhuder dagegen.

Über Waffenbesitz gibt der Landkreis auf seiner Internetseite präzise Auskunft. Interessierte müssen auf der Homepage des Landkreises unter „Suche“ nur das Stichwort „Waffen“ eingeben. Die dann angebotenen Dateien unter Dienstleistungen informieren umfangreich über die rechtlichen Voraussetzungen des Waffenbesitzes. Darüber hinaus gibt es unter dem Stichwort Waffengesetz im Internet Ausführliches vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.

Waffe einbehalten

Der Staatsanwalt beantragte wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Euro, 1800 Euro, und die Einziehung der Waffe. Dem schloss sich die Strafrichterin an. Hingegen bestand der 37-Jährige darauf, dass er seine Waffe wieder bekommen wolle.

Diesem Wunsch entsprach das Gericht nicht. Denn auch acht Voreintragungen im Bundeszentralregister schlugen bei dem Angeklagten zu Buche. „Ein Unrechtsbewusstsein ist bei Ihnen nicht zu erkennen“, befand Strafrichterin Kopischke. Der Ritterhuder will nun nach eigener Aussage einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen.

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Waffen. Ein kleiner Waffenschein muss für erlaubnisfreie Waffen beantragt werden. Für diese Waffen bestehen keine Beschränkungen bezüglich des Erwerbs durch volljährige Personen. So zählen unter anderem Schreckschusspistolen, Reizgas- oder Signalwaffen in diese Kategorie.

Um einen kleinen Waffenschein erwerben zu können, muss dieser bei der Waffenbehörde der Kreisverwaltung beantragt werden. Die waffenrechtliche Zuverlässigkeit sowie die persönlich Eignung muss gegeben sein. Mitunter ist auch der Nachweis einer fachgerechten Unterbringung der Waffe erforderlich.