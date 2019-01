Eine vermisste 94-jährige Altenheimbewohnerin aus der Kreisstadt wurde tot aufgefunden. (Patrick Seeger/DPA)

Mit einem Großaufgebot wurde am Sonntag nach einer 94-jährigen Bewohnerin der Senioreneinrichtung „Am Barkhof“ gesucht, die am Vormittag als vermisst gemeldet worden war. Bis spät in die Nacht und auch noch am Montag dauerte die Suche an, an der neben einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera auch die Rettungshundestaffel Osterholz beteiligt war. Vergeblich. Die nur leicht bekleidete alte Dame blieb zunächst spurlos verschwunden. Erst am Montagnachmittag wurde die Vermisste gefunden: tot auf dem Gelände einer Firma im Stadtgebiet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Polizeiangaben nicht vor.